AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki

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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın "Güven bunalımı yaşıyoruz, bunun nedeni çöken sistem" sözlerine bir yanıt daha geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermez" dedi.

13.02.2025 16:23
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TÜSİAD Genel Kurul toplantısında açıklamalarda bulunan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın "Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz. Bunun nedeni çöken sistem" sözleri tepkilerin odağında. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ardından bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin "güven bunalımı" deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD'ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

"SİCİLLLERİ SORUNLUDUR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklama yapmaları ve değerlendirmede bulunmaları en doğal haklarıdır. Ancak ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı hususlardır. Aradaki farkı oluşturan, demokrasiye bağlılık ve hukuka saygıdır.

Maalesef Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sicilleri sorunludur; geçmişlerinde askeri vesayete ve yargı vesayetine verdikleri destek hafızalardan silinmemiştir. Ayrıca kendi geçmişlerinde alenen meşru hükümeti hedef alma ve görevden gönderme faaliyetleri manşetlerde yer bulmuştur.

Bu nedenlerle TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin "güven bunalımı" deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD'ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir.

AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz.

Siyasetin demokratik alanını korumak için eskisinden daha kararlıyız."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki: Kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermeli

BAKAN TUNÇ: HİÇBİR KURUM, KURULUŞ VEYA ÇIKAR GRUBU, MİLLİ İRADENİN ÜZERİNDE DEĞİLDİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir. Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır. Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir.

Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekun milletin ve devletin ortak emanetidir.

Türkiye, eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

TÜSİAD'IN GÜNDEM OLAN ELEŞTİRİLERİ

TÜSİAD'ın bugün gerçekleşen olağan genel kurulu dikkat çeken bir sunumla başladı. 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlerle ilgili başlıklar yer aldı.

"YAŞANAN OLAYLAR TOPLUMDA GÜVENİ SARSTI"

Söz konusu slayt büyük dikkat çekerken TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da konuşmasında "Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu olaylarda suç vardır yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik\'ten TÜSİAD\'a sert tepki

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (54)

  • Mahşerin atlısı:
    her açıklamaya koşarak cevap vermeye gelen Ömer ülkenin psikolojisi berbat hergün insanlar intihar ediyor aileler cinnet getirip çoluk çocuğunu katlediyor yani tüsiat demese bile millet aptalmı gerçekleri görmüyormu ? siz inkar ettiğinizde gerçekleri hak görmüyormu TÜSİAT SONUNA KADAR HAKLIDIR. ekonomiye adalete eğitime sağlığa hukuka güven SIFIR. istediğiniz kadar inkar edin kurumlar ve ülkenin hali deyim yerindeyse leş kokuyor E TABİ SİZİN KEYİFLER GICIR ona laf yok 436 39 Yanıtla
  • Aytaç Göktaş:
    hala utanmadan konuşuyorlar tiplere bak 312 28 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    dogrular zorlarina gidiyor 281 31 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    hayırdır lan siyaset dediğin ne ki üzerinde görmeyeceğiz kendimizi. Allah mı oldunuz başımıza? 231 31 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk:
    AKP eleştiriyi saygıyla karşılasaydı şaşardım zaten ... 215 34 Yanıtla
  • Yusuf Arslan:
    78 insan yanarak Can verdi ama bir tane istifa yok 208 27 Yanıtla
  • Halil:
    Tusiad eleştiri yapamaz mı yasak mı elbette yapacak 199 33 Yanıtla
  • Mehmet Nihat Oral:
    Her şeye herkese “sert tepki”… Özeleştiri istifade etme huyumuz değil… En iyisi “zülfüyare” dokunmamak 129 18 Yanıtla
  • Batu Gun:
    akp'yi si*sinler, gercekler gtunuze mi batti? ulan cocuklar oldu insanda bir gram pismanlik, sucluluk duygusu olur o cocuklari 119 11 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    İstediğiniz gibi konusmadiklari için hemen tepki gösteriyorsunuz. Asıl siz kendinizi bu milletten soyutlama devam ettikçe,millete kulak arkası yaptıkça kaybetmeye başladınız ve tükeneceksiniz rahat olun. 119 9 Yanıtla
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