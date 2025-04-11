AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler: "112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız ihbarlara uygulana idari para cezalarının artırılacak"

- " Bir Cumhurbaşkanlığı adayı kağıt üzerinde herhangi bir kişi olacakmış. Cumhurbaşkanı adayı herhangi bir kişi. Kağıt üzerinde sıradan kimliksiz kim olduğu belli olmayan ülkemizin dış politikadan iç politikaya, sağlıktan, milliyetime ulaştırmadan altyapıya savunma sanayinden diğer kamunun ihtiyaç duyduğu, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu tüm beklentilerin, yatırımların hizmetlerin hiç önemli yok"

ANKARA - AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız ihbarlara uygulana idari para cezalarının artırılacağını belirterek, "Bu çağrıları, haklı bir gerekçeye dayanmadan, tamamen o sistemi meşgul etmesinden dolayı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mağdur olduğunu görüyoruz" dedi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grubu fuaye alanında Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ve Osmaniye Milletvekili Seyidi Gülsoy ile birlikte gazetecilere Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklama yaptı.

Güler, kanun teklifine ilişkin, "Yapılan anayasa değişikliği sonrasında tüzük, Bakanlar Kurulu, başbakan, başbakanlık, kanun tasarısı gibi bazı ibareler ile Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenlenmesi gerekli olan konuların kanun ve kanun hükmünde kararname metinlerine çıkarılması hususlarında düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptale konu edilmiş, muhalefet partilerinin iptal davası açması neticesinde Anayasa Mahkememizde bu itirazların değerlendirilmesi sonrasında 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan bazı düzenlemelerin gerek madde olarak, gerekse de madde içerisinde yer alan hükümler olarak anayasada yalnızca kanunla düzenlenmesi gerektiği belirtilen hususlar içerdiği ya da bu düzenlemelerin dayanağını oluşturan yetki kanununun kapsamı dışında kaldığı gerekçesiyle iptali kararı vermişti geçen yıl" açıklamasında bulundu.

"112'ye yapılan asılsız ihbara cezalar artırılacak"

Güler, 112 Acil Servis Merkezi'ne gelen asılsız ihbarlara ilişkin de, "2024 yılı boyunca alınan yaklaşık 303 milyon çağrının yüzde 28.46, 2025 yılının ilk üç ayında ise 14.6 milyon çağrının yüzde 30'unun asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum maalesef gerçekten acil çağrıya ulaşmaya çalışan vatandaşlarımızın da mağduriyetine sebebiyet vermiş, orada çalışan personelin iş yükünü artırmış ve maalesef çalışma verimliliğini de düşürmüştür. Bu konuda da biz idari para cezalarında artırıma gidiyoruz" şeklinde konuştu.

'Cuntacı geleneğin çırağı olarak yakalanmıştır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine ilişkin, eleştirilerde de bulunan Güler, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu sabah şöyle bir ifade de bulunuyor; 'Önümüzdeki dönem bir cumhurbaşkanlığı seçimi olursa, kağıt üzerinde resmi bir adayımız olur; ama kampanyayı hep beraber yaparız.' CHP Genel Başkanı cuntacı geleneğinin bir çırağı olarak suçüstü yakalanmıştır. Kağıt üzerinde bir cumhurbaşkanı adayı gelecekmiş, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinden çıkaracakmış, sonra kendisi görevini bırakacakmış. Sonra hokus pokus ile başbakanlığı ihdas edip, başbakan olacakmış. Kendisi uygun bir göreve gidecekmiş. Yazıklar olsun, bunu da gazeteci kılıklı tipler dinliyor, alkışlıyor, soru soruyor. Ey CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye anayasa ve hukuk devleti, kanunlar var. Sen kimsin, nesin, kağıt üzerinde aday belirliyorsun. Cuntacı geleneğin çırağının ifadeleri bunlar. Bir hukukçu olarak çok üzüldüğümü ifade edeyim" ifadelerine yer verdi.

AKPM'ye sert eleştiri

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne ilişkin de konuşan Güler, "Dünyanın gözü önünde 20 bine yakın çoluk çocuk, yaşlı kadın, gazeteci, sağlık çalışanı, Kızılay çalışanı, yine camiler, okullar, hastaneler iki yıldır dünyanın gözü önünde büyük bir katliam devam ediyor. Buna dair kılını kıpırdatmayan bir en azından kınama metni bile oluşturamayan iki yüzlü Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye'yi bazı yerlerde uyarmış ve kınamış. Allah Allah. Kimsiniz siz? Neciniz yani? Necisiniz? Önce bir kendinize gelin ya. Bir utanın. Bir yüzünüz kızarsın. Bir mahcup olun. İnsanlık öldürülmüş. Şu anda dünyanın tüm kurumsal yapıları çökmüş, çürümüş, bitmiş, tükenmiş, bir mahcup olun. Utanın. Açıklama yapmaya utanın. Neymiş efendim? Türkiye'de yargılamalarda efendime söyleyeyim Barış ve Demokratik Toplum çağrısı belgesi yayınlandı. Öcalan'ın çağrısından olumlu bir şekilde bahsedilmiş raporda. Eee İmamoğlu'nun tutuklanması ve bu çevreleyen endişe verici olaylar karşısında daha da büyük bir hayal kırıklığına uğramışlar. Biz de sizden uğradık. Çok büyük bir hayal kırıklığı uğradık sizden. Beyefendiler iki yüzlüler. İnsanlık öldürülüyor Gazze'de" ifadelerini kullandı.

İBB'ye 95 milyon liralık tatlı

Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı İmamoğlu'nun döneminde Muş'tan bir şirketten 95 milyon TL'lik tatlı aldığını söyleyerek, "Beş yüz ton. Muştan nasıl taşınmış? Neyle taşınmış bilmiyoruz. Herhalde Beykoz Belediye Başkanı sorulduğu gibi bir buçuk milyon TL'lik gıda maddesi tankerle taşınmıştı. Öyle savunma verilmişti. Herhalde bunlar da borularla mı taşındı bilemiyorum. Bir boru döşendi herhalde İstanbul'a. Oradan taşındı herhalde. Buna cevap versinler. İki, Yine 141 milyon TL'lik bir gıda ihtiyacı yine acil olarak çok acil. Hakkari'deki yine oradaki bazı kurumlara bir milyon iki milyon TL'lik ihalelere giren bir şirketten alım yapılmış. 141 milyon TL. Hakkari'den Allah Allah nasıl taşındı acaba? Nereye götürüldü? Neyle taşındı? Bunları izah etsinler" şeklinde konuştu.