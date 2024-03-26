Yeniden Refah Partisi Üyesi AK Parti ile İttifak Kurulmasını İstiyor

AK Parti'yi ve partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u destekleyici ifadeleri sonrasında disiplin kuruluna gönderilen Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, partisinin AK Parti ile tekrardan ittifak kurması gerektiğini söyledi. Akyüz, "İstanbul adayını geri çeksinler. Böyle yaparlarsa milletin gözünde kahraman olurlar. Eğer bunu yapmazlarsa da millet affetmez. Saadet Partisi gibi yok olup giderler. Yeniden Refah Partili olarak, bir MKYK üyesi olarak ben partimin bu durumlara düşmesini istemiyorum" dedi.
AK Parti'yi ve partinin İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u destekleyici ifadeleri sonrasında disiplin kuruluna gönderildiğini sosyal medyadan öğrenen Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, açıklamalarda bulundu. Akyüz, partisinin AK Parti ile tekrardan ittifak kurması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının geri çekilerek Murat Kurum'un desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Hatay'da CHP lehine İşçi Partisi adayının geri çekildiğini hatırlatan Akyüz, Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl içinde yeterli projelere imza atmadığını bu sebeple Murat Kurum'un kazanması için ve Yeniden Refah Partisi'nin gelecek planları açısından ittifakın tekrardan kurulması gerektiğini söyledi.
"Haksız yere disiplin kuruluna sevk ettiler"
Disiplin kuruluna sevk edilmesi hakkında konuşan Akyüz, "Çok ciddi bir şey değil benim açımdan. Niye? Yanlış bir şekilde haksız bir yere disiplin kuruluna sevk ettiler. Ekrem İmamoğlu'nun kazanmaması, Murat Kurum'un kazanması yönünde, ittifakın devam etmesi gerektiğini, kendi görüşümüzü beyan etmişsek, böyle bir durumun bir disiplin konusu olduğunu ben düşünmüyorum. Bir yanlış yapılmış, bu yanlıştan da dönüleceğini zannederim" dedi.
"AK Parti düşmanlığı bize kazandıran bir şey değildir"
Partisinin ittifak masasına yeniden oturması gerektiğini savunan Akyüz, "Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi gibi partiler, AK Parti düşmanlığı üzerine gittiler, hiç bir olamayacakları CHP ile, bütün dünya görüşleri farklı olan CHP ile birlikte hareket ettiler, ittifak yaptılar ve yok olup gittiler. Eğer Yeniden Refah Partisi de bu yolu izleyecekse, zaten bu partiyi biz kurarken Saadet Partisi'nin yanlışlarından dolayı kurduk, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı bize kazandıran bir şey değildir, aksine bu yanlış bir şey. Rahmetli Erbakan hocam eğer hayatta olsaydı, mutlaka AK Parti'yle bir diyalog içerisinde, bir hizmet anlayışı içerisinde, bu hizmetlerin nasıl daha iyi yapılabilirliği noktasında, beraber ittifak yapıp, ülkeyi en iyi şekilde idare etmenin bir yoluna bakardı. Şimdi biz bunu yapmıyoruz. AK Parti düşmanlığı, AK Parti'ye muhalefet, Tayyip Erdoğan'a muhalefet, böyle bir yol tutturmuşuz bu yanlış bir şey. Tekrar bizim politikalarımızı gözden geçirip, yeniden ittifakın devam ettirilmesi ve İstanbul'dan adayımızın mutlaka çekilmesi, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un kazanması için yol izlemenin doğru olacağına inanıyorum" diye konuştu.
"Saadet Partisi gibi yok olup giderler diyorum"
İttifak kurulmadığı takdirde partinin biteceğini öngördüğünü belirten Akyüz, "Siyaset akıl işidir. Akıllı bir siyaset yürütmek lazım. Biraz bu konuda arkadaşların hatalı davrandıklarını, yanlış düşündüklerini ön görüyorum. Bu konuları düşünememişler veya işin içinde başka bir şey var. Bunu anlamak, yani akılla anlamak mümkün değil. Yeniden Refah Partisi, özellikle genel başkanımız Fatih Erbakan, İstanbul adayımızı geri çeksin, milletin bizden beklediğini yapsın. Bu kendisi açısından da partinin geleceği açısından da önemli. Eğer bunu yaparsa, milletin gözünde kahraman olur, eğer bunu yapmasa da biz de tıpkı Saadet Partisi gibi yok olup gideriz. Ekrem İmamoğlu'nu kazandırma siyaset değildir. Böyle siyaset olmaz, derhal bunlar yeniden ittifak konusunu gözden geçirsinler, ittifaka yeniden dahil olsunlar, İstanbul adayını geri çeksinler. Böyle yaparlarsa milletin gözünde kahraman olurlar. Eğer bunu yapmazlarsa da millet bunları affetmez. Saadet Partisi gibi yok olup giderler. Onun dışında ben Yeniden Refah Partili olarak, bir MKYK üyesi olarak ben partimin bu durumlara düşmesini istemiyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Üyesi AK Parti ile İttifak Kurulmasını İstiyor - Son Dakika
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Şenlikte çocuklara bisiklet hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hemen seçimden sonra, belki de anayasa sürecinden daha kolay sonuç alabileceğimiz bir süreç, Meclis'te yeni bir iç tüzüğün hazırlanmasıdır.
Murat Mahir Altan, Kocasinan İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar programında katılımcılara teşekkür etti. Altan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği arttırdığını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin devamını diledi. Daha sonra projeleri hakkında bilgi verdi. Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, belediye ve il genel meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin beşinci turunda da sonuç çıkmadı. Yarın seçimlere devam edilecek. 337 üyenin oy kullandığı 5. turda adaylardan Mehmet Akarca 105, Ömer Kerkez 127, Muhsin Şentürk 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadı ve yeni adaylık başvuruları alınarak turlara devam edilecek.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği hizmetleri ve gelir-gider tablosunu belediye binasının dış cephesine astı. Şeffaf yönetim anlayışını benimseyen Çatal, vatandaşların fikirlerine değer vererek hizmetleri şekillendirdiğini belirtti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'deki acil ateşkes talep kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti. Bakan Göktaş, İsrail'in bu kararı yerine getirmesini ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını temenni etti. Ayrıca, Bakanlık olarak Gazze'ye sosyal hizmet ve psikososyal destek verdiklerini ve Gazzeli çocukları ülkede ağırlamak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gazze'deki duruma hiçbir müdahalede bulunmadığını ve İsrail'le ticaretin artarak devam ettiğini belirtti. Babacan, paranın etkisiyle ilke ve değerlerin göz ardı edildiğini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?