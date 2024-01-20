 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy Kimdir? - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy Kimdir?

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayını açıkladıktan sonra Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı olarak Ömer Arısoy'u gösterdi. Arısoy, siyaset ve bürokrasi alanında uzun bir kariyere sahiptir. 31 Mart 2019 seçimlerinde Zeytinburnu ilçesinin belediye başkanı seçilen Arısoy, 2024 seçimleri için tekrar aday gösterilmiştir.

AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy Kimdir?
20.01.2024 - 14:51,  Güncelleme: 15:04
Abone Ol

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Murat Kurum'u aday gösteren AK Parti'de Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı ise Ömer Arısoy oldu.

ÖMER ARISOY KİMDİR ?

1974 yılında Rize Çamlıhemşin'de doğan ve ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlayan Ömer Arısoy, 1989 yılında Marmara Üniversitesi Basın – Yayın Yüksekokulu'na girdi ve üç yıl süreyle devam etti. Daha sonra 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçiş yaptı ve 1997 yılında mezun oldu. Hukuk alanında serbest avukatlık da yapmıştır.

SİYASET VE BÜROKRASİ KARİYERİ

Siyasi kariyerine 1999 yılında Zeytinburnu Belediyesi'nde Başkan Danışmanı olarak başlayan Arısoy, 2004 yılında Başkan Yardımcısı olmuştur. Bu dönemde, 10 yıl boyunca hukuk işleri, kültür, bilgi işlem, yazı işleri ve insan kaynakları alanlarında sorumluluk üstlenmiş, aynı zamanda encümen ve ihale komisyonu başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınlarını yönetmiştir.

Ekim 2014 tarihinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Eylül 2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak atanarak, 3. Millî Kültür Şûrası, 3. Turizm Şûrası ve 6. Ulusal Yayın Kongresi gibi organizasyonlarda etkin rol üstlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle Temmuz 2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Kasım 2018 tarihinde AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adaylığı için Bakanlıktan ayrılan Arısoy, 31 Mart 2019 tarihli mahalli idareler seçiminde Zeytinburnu ilçesinin 5. Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Ömer Arısoy, 2. Dönemi için AK Parti Tarafından 2024 Seçimleri için tekrardan Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.

YORUMLAR

Ömer Arısoy, Zeytinburnu, İstanbul, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy Kimdir? - Son Dakika


11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Son Dakika
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:51:04. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy Kimdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement