AK Parti'de belli bir kesim istifasını istedi! Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in sahneye çıktığı Melek Mosso konserinde neler yaşandı?

14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy vermiş kadınlara yönelik küfürlü mesajları destekleyen Melek Mosso'nun Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde sahne alması ve burada Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Mosso'ya sarılarak birlikte şarkı söylemesi büyük yankı uyandırdı.

"DOSTUNUN HATASINI ÖRTECEKSİN"

AK Partili Yüksel'in bu tavrı, kendi cenahından belli belli bir kesimin tepkisini çekti. Konser esnasında sahnede söz alan Yüksel, "Biz büyük ve güçlü Türkiye olmak istiyorsak, bütün renklerimizi zenginliğimiz olarak görmek zorundayız. Birbirimizin hatalarını özür dilendiğinde kapatmak zorundayız. Dostunun hatasını örteceksin ki biz güçlü olacağız" dedi.

"BİRLİK, BERABERLİK" VURGUSU YAPTI

Açıklamasının devamında Mustafa Kemal Atatürk'e ayrı bir parantez açan Yüksel, şunları söyledi: "Bir hedefimiz var gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaksınız' demiş. Cumhurbaşkanımız bize bir hedef göstermiş. 'Büyük ve güçlü Türkiye olacağız' demiş. Bunu ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak yapabiliriz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Roman yok. Büyük ve güçlü Türkiye var. Hatalarımızı kabul edeceğiz, özür dileyeceğiz. Özür dileyenleri kucaklayacağız. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum."

İSTİFASINI İSTEDİLER

Konserin ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sosyal medyanın gündemine oturdu. AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen isimler, Yüksel'in istifasını istedi.