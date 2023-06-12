AK Parti'de belli bir kesim istifasını istedi! Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in sahneye çıktığı Melek Mosso konserinde neler yaşandı? - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'de belli bir kesim istifasını istedi! Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in sahneye çıktığı Melek Mosso konserinde neler yaşandı?

12.06.2023 13:32

Şarkıcı Melek Mosso, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin bu yıl 57'ncisini düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali'nde sahne aldı. Konser esnasında Melek Mosso'ya sarılan ve birlikte şarkı söyleyen AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sosyal medyada kendi cenahının tepkisini çekti. Peki sahneye çıkan Yüksel, Melek Mosso için neler söyledi? İşte tüm detaylar.

14 Mayıs seçimleri öncesi AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy vermiş kadınlara yönelik küfürlü mesajları destekleyen Melek Mosso'nun Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde sahne alması ve burada Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Mosso'ya sarılarak birlikte şarkı söylemesi büyük yankı uyandırdı.

"DOSTUNUN HATASINI ÖRTECEKSİN"

AK Partili Yüksel'in bu tavrı, kendi cenahından belli belli bir kesimin tepkisini çekti. Konser esnasında sahnede söz alan Yüksel, "Biz büyük ve güçlü Türkiye olmak istiyorsak, bütün renklerimizi zenginliğimiz olarak görmek zorundayız. Birbirimizin hatalarını özür dilendiğinde kapatmak zorundayız. Dostunun hatasını örteceksin ki biz güçlü olacağız" dedi.

"BİRLİK, BERABERLİK" VURGUSU YAPTI

Açıklamasının devamında Mustafa Kemal Atatürk'e ayrı bir parantez açan Yüksel, şunları söyledi: "Bir hedefimiz var gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bize 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaksınız' demiş. Cumhurbaşkanımız bize bir hedef göstermiş. 'Büyük ve güçlü Türkiye olacağız' demiş. Bunu ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak yapabiliriz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Roman yok. Büyük ve güçlü Türkiye var. Hatalarımızı kabul edeceğiz, özür dileyeceğiz. Özür dileyenleri kucaklayacağız. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum."

İSTİFASINI İSTEDİLER

Konserin ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sosyal medyanın gündemine oturdu. AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen isimler, Yüksel'in istifasını istedi.

AK Parti'de belli bir kesimin istifasını istediği Cüneyt Yüksel, Melek Mosso konserinde neler söyledi?
Yüksel'e tepki gösteren isimlerden biri de eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu.
YORUMLAR (2)
  • Murat Adıyaman: derhal partiden atılsın Cevap Yaz 23 6 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Belediyelerin konser parasını belediyenin kasasından vermemesi gerekir Cevap Yaz 40 5 Yayından Kaldır
500
Melek Mosso'ya sahnede sarılıp şarkı söyleyen AK Partili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e kendi kanadından büyük tepki! Melek Mosso'ya sahnede sarılıp şarkı söyleyen AK Partili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e kendi kanadından büyük tepki!

Melek Mosso, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'de belli bir kesim istifasını istedi! Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in sahneye çıktığı Melek Mosso konserinde neler yaşandı? - Son Dakika


Son Dakika
13:56 Fenerbahçe, Ryan Kent'i resmen renklerine bağladı
13:51 Son Dakika: Fenerbahçe'den sezonun ilk transferi! Ryan Kent resmen imzayı attı
13:53 İstanbul Valisi Gül, Devler Ligi finalinde görevli personele dağıtıldığı iddia edilen kumanyaya ilişkin konuştu
13:48 İstanbul Valisi'nden Devler Ligi finalinde görevli personele dağıtıldığı iddia edilen kumanyaya ilişkin açıklama
13:51 Azerbaycan'ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafilesinde Sinan Oğan da yer alıyor
13:46 Sinan Oğan, Azerbaycan seyahatinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek
13:41 Survivor 2023'te Nefise ve Yusuf İstanbul'daki yarı finale doğrudan katılmaya hak kazandı
13:37 Survivor 2023'ün ilk yarı finalistleri Yusuf ve Nefise oldu
13:31 Ne Avcı ne Lucescu! Ali Koç'a karşı cephe alan Fenerbahçe taraftarı, Sergen Yalçın'ı istiyor
13:26 Ne Avcı ne Lucescu! Ali Koç'a kazan kaldıran Fenerbahçe taraftarı, Sergen Yalçın'ı istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2023 14:31:38. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'de belli bir kesim istifasını istedi! Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in sahneye çıktığı Melek Mosso konserinde neler yaşandı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement