AK Partili Çavuşoğlu, İmamoğlu ve Özel'e hakaret etti - Son Dakika
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AK Partili Çavuşoğlu, İmamoğlu ve Özel'e hakaret etti

03.05.2022 10:53

AK Partili Hakan Çavuşoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Trabzonspor ile ilgili yaptığı paylaşımda Eren Bülbül yerine film oyuncusunun fotoğrafını koymasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Şehit Eren Bülbül'ün resmini koyamıyor. Onun yerine filminde oynayan aktörün fotoğrafını koyuyor alçak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa İl Teşkilatı'nın bayramlaşma törenine katılan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e hakaret etti.

"TÜRKİYE'DE TİYATRO OYNANIYOR, AKTÖRÜ DE KILIÇDAROĞLU"

AK Parti'nin bayramlaşma töreninde konuşan Çavuşoğlu, " Türkiye'de büyük bir tiyatro oynanıyor. Bu tiyatronun aktörü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yanındakilerde figüranlar sıraya geçmişler. Kılıçdaroğlu'nun ağzına bakarak 'acaba bize ne verir' diye düşünüyorlar. Bu tiyatronun kurucusu ise, kandilin tetikçisi olan siyasi parti adı altında geçen HDP'dir. Eğer biz bunu milletimize anlatmazsak, ısrarla bu durumu milletimizin gözlerinden sakınmaya çalışan partilerde bu milletin duygusunu sömürmeye başlarlar. Son günlerde yine bir gezi furyası yaşanıyor. Gezi, birkaç kişinin bir araya gelerek ağacın arkasına geçerek yaptığı bir hareketmiş. Gezi süreci yaşandığında dünyanın bin bir yerinden gelip de canlı yayın yaparak' ha gitti gidecek' deyip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğunu ele geçirmeye çalışanlar olmadı mı? Taksi mi terör örgütlerinin paçavralarıyla donatanlar olmadı mı? Gencecik çocukları kandıranlar olmadı mı? Siz önce kandilin baronlarına karşı çıkın" dedi.

"EREN BÜLBÜL'ÜN FOTOĞRAFINI KOYAMIYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı fotoğraf için yorumda bulunan Çavuşoğlu, " Trabzonspor'un şampiyonluğunda bile Kazım Koyuncu'nun, Özkan Sümer ve diğerlerinin fotoğrafını koyuyor. Şehit Eren Bülbül'e sıra geldiğinde ise onun resmini koyamıyor. Onun yerine filminde oynayan aktörün fotoğrafını koyuyor alçak. Kime mesaj veriyor. Kime ne söylemeye çalışıyor. Biz bunlara boyun mu eğeceğiz. Gözümün içine baka baka yedirmeye çalışıyorlar. Bizim iftarımıza laf ediyorlar, ama çıkıp o kandilli teröristi neden İstanbul Büyükşehir Belediyesine aldın diye laf kimse söyleyemiyor" şeklinde konuştu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu İmamoğlu ve Özgür Özel'e hakarette bulundu
İmamoğlu'nun Eren Bülbül paylaşımı

ÖZGÜR ÖZEL'E HAKARET: EY BE KAHPE ADAM

2023'e giden yolda kol kola omuz omuza vermek suretiyle bu süreci akamete uğratmak zorunda olduklarını belirten Çavuşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir." sözlerine ağır bir dille tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Bundan 1 hafta önce gezi süreciyle ilgili bir grup başkan vekili çıkıp 'bunun hesabını soracağız' diyor. Ey be kahpe adam, Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız. Biz sizi yeniden yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu İmamoğlu ve Özgür Özel'e hakarette bulundu
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel
YORUMLAR (1)
  • Ali murat Çetinkaya: Hakan çavuşoğluna biraz daha nezaket kurallarına uyması bu tarz söylemler size bir şey kazandırmaz tam tersi size ve davaya partiye zarar verir her önüne gelen öyle konuşursa halkı kin nefrete dönüştürür onlar hatta yaptı diye siz haklı olamazsınız Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Hakan Çavuşoğlu, Eren Bülbül, Özgür Özel, Hakaret, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Çavuşoğlu, İmamoğlu ve Özel'e hakaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Çavuşoğlu, İmamoğlu ve Özel'e hakaret etti - Son Dakika
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