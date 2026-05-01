AK Partili Çavuşoğlu\'ndan Büyükşehir\'e çağrı: "Antalya\'nın imajını bozmaya hakkınız yok"

Antalya'da CHP'den AK Parti'ye geçen Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul ve 5 meclis üyesine törenle rozet takıldı. Törende konuşan önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, "Antalya'nın imajını bozmaya hakkınız yok. Bir an önce arıtmalardaki eksiklikler giderilsin, yapılması gereken yeni yatırımlar yapılsın. Eğer hiç yapamıyorlarsa da yazıyla Turizm Bakanlığı'na başvursunlar, 'Biz yapamıyoruz, siz yapın' desinler" diyerek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'den AK Parti'ye geçen Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'a parti rozetini takmasının ardından Kumbul ve beraberindeki meclis üyeleri Halil Demir, Ahmet Anıl, Mehmet Küçükkurt, Ata Ünal ve İbrahim Akın için AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda rozet takma töreni düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, belediye başkanları ve meclis üyelerine kapılarının açık olduğunu belirterek, "Belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle kapımız, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi sonuna kadar açık. Biz hizmet aşkıyla, hizmet sevdasıyla Antalya'mıza vekillerimizle, MKYK üyemizle, bakanımızın nezaretinde teşkilatımızla, ilçe başkanlarımızla uyumlu bir şekilde çalışan, amacı ve gayesi sadece hizmet olan bir partiyiz. Liderimizin izinde, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yolunda Antalya için, 19 ilçemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Kadir başkan olmasaydı o seçim alınamazdı"

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ise, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un uzun yıllar belediyede görev yaptığını belirterek, "AK Parti'de hizmet bilgisi var, tecrübe var. Kadir başkan da bizim 12 yıl bürokratımız olarak çalıştı. 12 yıl belediye başkan yardımcılığı yaptı. Serik'te uzun yıllar sonra seçimi özellikle aldı. Kadir başkan olmasaydı o seçim alınamazdı. Bunu açıkça ifade ediyorum" dedi.

"AK Parti'ye gelmek istedi"

Kumbul'un AK Parti'ye katılım sürecine değinen Çelik, "Kadir başkan bir dönem Serik'te ilçe başkanının bir videosunu izlemiş. O süreçte bazı konular gündeme geldi. Sonrasında AK Parti'ye gelmek istedi. Sürekli gelmek istediğini ve bu yönde arzusunu ifade etti. Bizim de bazı önemli konularımız vardı. Ben de başkanımızı davet ettim, il başkanımızla da konuştum. 'Biz başkanla çalışacağız' dedim. O dönem bazı kararlar aldık. Kendisine doğrudan 'AK Parti'ye gel' demedik ama bizim gördüğümüz kadarıyla iki yıl dayanabildi. Sonrasında milletin ve değerlerinin partisine katılma kararı aldı" diye konuştu.

"Kadir başkanın neden AK Parti'ye geçtiğini merak edenleri iyi anlıyorum"

Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Kadir başkan evet istedi ama biz de istiyorduk. Bir partide belediye başkanıyken, özellikle de Serik gibi hassas bir bölgede, devletin de çok destek olduğu bir yerde sevdiğiniz bir insanın aranıza katılmasını istersiniz. Ancak verdiğiniz desteklerin karşılığında 'bize geçsin' gibi bir anlam çıkmaması ve bunun yanlış yorumlanmaması için biz zamanı bekledik. Kadir başkanımızın neden AK Parti'ye geçtiğini merak edenleri de çok iyi anlıyorum. Çünkü haksız saldırılara uğradı. Saldıran kişilerin ve partisinin anlayışı şu: Bizdeyken çok iyi, bizde yokken çok kötü. Böyle bir yaklaşım doğru değil" ifadelerini kullandı.

"Siyasette herkesin diline biraz hakim olması lazım"

Kadir Kumbul ile geçmişte birlikte çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Biz 9 yıl yakın çalıştık. Başhekim olarak Serik Devlet Hastanemizin yönetimini kendisine teslim ettik. Hem iyi bir hekim hem de iyi bir insan. Hizmette liyakat önemli, iyi insan olmak önemli. Bu görevi de çok başarılı bir şekilde yürüttü. Serik halkı da kendisini çok sevdi. Bize karşı seçimi kazandı. Biz ne Serik halkını suçladık ne de Kadir Bey'i suçladık. Sonuçta daha önce iyi dediğiniz bir insan, farklı gerekçelerle ya da kendi gerekçeleriyle medeni bir şekilde ayrılıyorsa veya hizmet yolunda daha iyi hizmet edeceğine inandığı yere gidiyorsa 'Üzüldüm' diyebilirsiniz, 'Doğru bulmadım' diyebilirsiniz. Ama bu kadar ağır eleştirilerde ve hakaretlerde bulunmak bana göre doğru değil. O nedenle siyasette herkesin diline biraz hakim olması lazım" dedi.

"Hiçbir AK Partili belediye başkanını zorda bırakacak talepte bulunmaz"

AK Parti teşkilatlarının belediye başkanlarından hizmet dışında talepte bulunmayacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Hiçbir AK Partili arkadaşımız; ne bizler, ne ilçe yönetimimiz, ne belediye meclis üyelerimiz ne de teşkilatlarımız bir belediye başkanımızdan onu zorda bırakacak bir talepte bulunmaz. Ancak halktan gelen talepler iletilir, birlikte çözüm nasıl bulunur buna kafa yorulur ve birlik beraberlik içinde hizmet edilir" diye konuştu.

"Antalya yerel yönetim alanında hak ettiği hizmeti alamadı"

Antalya'nın yerel yönetim hizmetleri konusunda hak ettiği noktada olmadığını savunan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Antalya'ya, Serik'e, merkez ilçelere ve tüm ilçelere bakışı ortada. Antalyalıların beklentileri de ortada. Maalesef şu anda Antalya, yerel yönetim alanında hak ettiği hizmeti alamadı. Tasarruf dönemine rağmen biz Antalya'ya çok güzel hizmetler getiriyoruz. Yerel yönetimin, özellikle de Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken hizmetleri kimi zaman Ulaştırma Bakanlığı, kimi zaman Turizm Bakanlığı, kimi zaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yani devletin kurumları yapmak zorunda kalıyor. Çünkü Antalya ihmale gelmez. Biz ilçe olarak, turizm bölgesi olan sahil bandına, Belek bölgesine, Kadriye'ye, Boğazkent'e hizmetlerimizi yapacağız. Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin de yapması gereken hizmetler var. Bu mesajı da buradan göndermek isterim. Bu söylediklerimiz siyaset değil, Antalya'ya hizmet çağrısıdır."

"Sivrisinek Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda"

Çavuşoğlu, turizm sezonu öncesi sivrisinek ve arıtma konularına dikkat çekerek, "Daha havalar tam ısınmadan turistlerin en çok şikayet ettiği konulardan biri sivrisinek. Mart ayında ilaçlamanın başlaması gerekiyor. Son 5 yıldır Antalya'ya gelen turistlerin en çok şikayet ettiği konulardan biri sivrisinek. Bu kimin sorumluluğunda? Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Bir diğer konu da arıtma meselesi. Belek bölgesinin ve Kemer bölgesinin arıtmalarını Büyükşehir Belediyesi yapamadığı için Turizm Bakanlığımız yaptı. Bu konuda fedakarlık yapıldı. Bundan rahatsız olmak mümkün değil. Biz neyden para kazanacağız? Suyumuz temiz olacak, daha fazla turist gelecek, daha fazla yatırım olacak. Ancak maalesef şu anda arıtmalar yetersiz" ifadelerini kullandı.

"Operasyon yapılıyor, paramız yok denilemez"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlara da değinen Çavuşoğlu, hizmetlerin aksatılmaması gerektiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi şu anda devam eden yolsuzluk operasyonlarını bahane etmemeli. Yolsuzluk operasyonları niye yapılıyor? Hizmete gitmesi gereken paraları birileri cebine indirmişse bunun için operasyon yapılıyor. Milletin verdiği vergilerin, su parasının, diğer kaynakların ve devletin Ankara'dan gönderdiği paraların hizmete gitmesi için bu süreçler yürütülüyor. Şimdi 'Operasyon yapılıyor, paramız yok' denilemez. Çünkü devlet ödeme yapmaya devam ediyor. Milletimiz de Büyükşehir Belediyesi'ne vermesi gereken Emlak Vergisi dahil, su parası dahil diğer katkıları ödemeye devam ediyor. Bunlar bahane olmamalı" diye konuştu.

"Antalya'nın bekleyecek sabrı yok"

COP31 Zirvesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken yol ve diğer hizmetlere destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz özellikle COP31 Zirvesi için Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken yol ve diğer hizmetler konusunda gerekli desteği vereceğimizi, Murat Kurum Bakanımız geldiği zaman söyledi. Projeler üretilsin, biz destek verelim dedik. Bunu yaptığımız toplantılarda Büyükşehir Belediye Başkanvekili'ne de açık şekilde söyledik. Buradan bir kez daha söylüyoruz; Antalya'nın bekleyecek sabrı yok. Antalya'nın imajını bozmaya hakkınız yok. Bunu söylediğimiz zaman 'Yurt dışında kötü reklam yapıyorsunuz' diye biz suçlanıyoruz. Antalya'nın kötü reklamı bizim bu uyarılarımız değil. Turist geldiği zaman sivrisinekten, hijyen sorunlarından, denizde gördüğü kirlilikten şikayet ediyorsa, bunu zaten anlatıyor ve konuşuyor."

"Yapamıyorlarsa Turizm Bakanlığı'na başvursunlar"

Konuşmasını Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunarak tamamlayan Çavuşoğlu, "O yüzden burada hiç siyaset yapmadan Büyükşehir Belediyesi'ne çağrımız şudur: Bir an önce arıtmalardaki eksiklikler giderilsin, yapılması gereken yeni yatırımlar yapılsın. Eğer hiç yapamıyorlarsa da yazıyla Turizm Bakanlığı'na başvursunlar, 'Biz yapamıyoruz, siz yapın' desinler. Çünkü daha önce Turizm Bakanlığı iki arıtma yaptığı için yerel yönetimler tarafından hedef alındı. Oysa bunlar 40-50 yılda geri dönüşü olan yatırımlar. Sonuçta Antalya'nın ve turizmin geleceği için bu yatırımların yapılması gerekiyor" dedi. - ANTALYA