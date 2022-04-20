AK Partili Hassa Belediye Başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi! - Son Dakika
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AK Partili Hassa Belediye Başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi!

20.04.2022 22:09

CHP'li Hatay'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisinin yenilenmesi ve Hassa ilçesine yapılacak içme suyu ile kanalizasyon şebekesi hizmetleri için Japon kredisi kullanımı konusunda yapılan oylamaya CHP ve İYİ Parti ile birlikte destek veren AK Partili Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Nisan'da gerçekleştirdiği Meclis toplantısında yaşananlar ortaya çıktı. Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisinin yenilenmesi ve Hassa ilçesine yapılacak içme suyu ile kanalizasyon şebekesi hizmetleri için Japon kredisi kullanımı konusunda yapılan oylamaya Millet İttifakı üyeleriyle birlikte destek veren Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'ın yanı sıra Mehmet Torun, Mehmet Nur, Harun Demirci adlı üç meclis üyesi, "grup kararına uymadıkları" gerekçesiyle AK Parti'den ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildi.

"BİR AY BEKLENMELİ DİYE DÜŞÜNDÜLER"

Duvar'ın haberine göre konuyla ilgili Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin de AKP'li başkanlarının da projeye karşı olmadıklarını, krediyle ilgili bazı teknik sorunların olduğunu belirtti. Karataş " Turunçlu'daki arıtma tesisi ve Hassa'nın altyapı sorunu aynı dosyada. Büyükşehir dosyaları ayırmadı. Turunç'lu halkı arıtmanın kaldırılmasını istiyor. Bir de kredinin hangi maliyetlerden nereye kullanılacağı belli değil. Hâlâ bir açıklama yapılmadı bu konuda. Cumhur ittifakı üyeleri de bir ay beklenmeli diye düşündü ve hayır oyu kullandı" diye konuştu.

CHP'li belediyenin teklifine 'evet' diyen AK Partili Hassa Belediye Başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPTIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kredi konusunun 15 Nisan'da yapılan toplantının ikinci oturumunda gündeme geldiğini, projenin geçmesi için kendisi ve üç meclis üyesinin "evet" oyu verdiğini söyleyen Karataş, AKP olarak projede ciddi emekleri olduğunu vurguladı. Neden "evet" oyu verdiği sorusunu da şöyle yanıtladı: "Ben ve AK Parti milletvekilleri olmasaydı alamazlardı krediyi. Altyapı ve arıtma tesisinin çözümü için çabalarımız, emeklerimiz büyük. Ben bu yüzden savundum projeyi. Yanlış bir şey yaptığımızı da düşünmüyorum. Ben hem partimi hem de hizmeti savundum. Şimdi olsa yine yaparım. Hayır deseydim vatandaşa açıklayamazdım. Medya 'Cumhur İttifakı hizmete karşı' diye yazıyor. Yok öyle bir şey, karşı değiller, sadece biraz beklensin istendi."

"PARTİNİN KARARINA UYACAĞIM"

Disipline verilmesinin kendisiyle de projeyle de alakalı bir durum olmadığını, grup kararına uymayan herkes için disiplin sürecinin başlatılacağını söyleyen Karataş, gerekli yerlere savunmasını yapacağını, partisinin ne karar verirse uyacağını belirtti.

Kaynak: Gazete Duvar



AK Partili Hassa Belediye Başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi!
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