AK Partili isimden CHP lideri Özel'e övgü dolu sözler - Son Dakika
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Politika

AK Partili isimden CHP lideri Özel'e övgü dolu sözler

AK Partili isimden CHP lideri Özel\'e övgü dolu sözler
11.06.2025 15:38
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Elektrik kazası sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mezarın içine girerek yol arkadaşını elleriyle defnetti. AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ise sosyal medya hesabından Özel'in bu davranışı için özgü dolu sözler sarf etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği elektrik kazası sonucu hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Binlerce Manisalı, sevilen başkan için düzenlenen cenaze töreninde saf tutarken, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de törende duygusal anlar yaşadı.

ÖZEL, ELLERİYLE TOPRAĞA VERDİ

Özgür Özel, yol arkadaşı Zeyrek'in tabutunu omuzladı, ardından naaşını elleriyle toprağa verdi. CHP liderinin bu içten vefası, hem törende bulunanları hem de sosyal medya kullanıcılarını derinden etkiledi.

AK Partili isimden CHP lideri Özel'e övgü dolu sözler

AK PARTİLİ MİROĞLU DA KAYITSIZ KALAMADI

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve eski milletvekili Orhan Miroğlu da sosyal medya hesabından Özel'in defin anında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygu yüklü bir mesaj yayımladı.

AK Partili isimden CHP lideri Özel'e övgü dolu sözler

"DOSTLUĞUN VE SEVGİNİN..."

Miroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu vefatın hatırlattığı insana dair o kadar çok şey var ki, biri diğerinden kıymetli! Bir baba, bir sevgili, bir eş, ardında hep sahip çıkılacak ve hep baki kalacak bir hayat hikayesi bırakarak hayata veda etti. Bir halk, onu ailesinden biri, kanından, canından biri gibi uğurladı. Ve bir parti lideri, siyasetin geçici, dostluğun ve sevginin ise koltuğa kadar değil mezara kadar gideceğini gösterdi. Sevgili Başkan Ferdi Zeyrek, kısa ömrüne, bizi biz yapan hikayelere sonsuz bir yer açtı ve o hikayeleri adeta yeniden yazdı. Ah bir de arzu ettiği gibi 80 yaşına kadar yaşayabilseydi! Güle güle kardeşim, seni tanımayı, senden feyz almayı çok isterdim. Yerin cennet, toprağın bol olsun."

İşte Miroğlu'nun o paylaşımı;

AK Partili isimden CHP lideri Özel'e övgü dolu sözler

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Son Dakika Politika AK Partili isimden CHP lideri Özel'e övgü dolu sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 25041981:
    insanlık budur, makamlar gelip geçici, Miroğlunun övgü dolu sözleri için teşekkürler halen kalbi iyilik olan var demekki, 113 2 Yanıtla
  • Zafer1818:
    ulan işiniz gücünüz reklam çıkınca içmeye girmişsinizdir 12 87 Yanıtla
  • Murat Avci:
    helal olsun.. 63 3 Yanıtla
  • Halis demir:
    eee ben ak partiliyim bu hareketi herkes taktir atti Allah rahmet eylesin. 62 3 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    helal artık halk dayanışma görmek istiyor 53 1 Yanıtla
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