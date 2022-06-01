AK Partili kadın meclis üyesine yönelik sözleri tepkiye neden olan Tanju Özcan'dan savunma geldi: Olayın mağduru benim, özür bekliyorum - Son Dakika
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AK Partili kadın meclis üyesine yönelik sözleri tepkiye neden olan Tanju Özcan'dan savunma geldi: Olayın mağduru benim, özür bekliyorum

01.06.2022 23:13

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Belediye Meclisi toplantısında AK Partili Kadın meclis üyesine yönelik sözleri tepki çekmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Özcan, olayda kendisinin mağdur olduğunu ifade ederek, "Bir de çıkmış bazıları özür dile diyor. Ne özür dileyeceğim. Özür dilenecek bir şey yapmadım ben. AK Parti'nin siyasi temsilcilerinden özür bekliyorum." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 16 Mayıs'ta AK Partili belediye meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri sosyal medyada gündem oldu. Özcan oylama esnasında el kaldıran üyeye, "Ret olarak kabul ediyorum. Bana neden el sallıyorsunuz hanımefendi, ayıp oluyor el sallamak falan. Ben evli barklı adamım böyle bir şey olmaz." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ: GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlıktır. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kadın meclis üyesine yönelik sözleri tepki çeken Tanju Özcan kendini savundu: Olayın mağduru benim, özür bekliyorum

"AK PARTİ'NİN SİYASİ TEMSİLCİLERİNDEN ÖZÜR BEKLİYORUM"

Bolu Belediye Meclisi Toplantısı'nda konuşan Özcan, yaşanan olayda mağdurun kendisi olduğunu belirterek, "Özür dilenecek bir şey yapmadım. Ben özür bekliyorum." dedi. Özcan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "16 Mayıs'ta bir meclis toplantısı yapıldı. Bu meclis toplantısında bazı diyaloglar geçti. Ne oldu da 16 gün geçtikten sonra birden bire bir linç kampanyasına maruz bırakılmaya çalışıldım. Aklınıza yeni mi geldi? Arkadaşlar ben olayın mağduruyum. Bir de çıkmış bazıları özür dile diyor. Ne özür dileyeceğim. Özür dilenecek bir şey yapmadım ben. Başta Ömer Çelik ve AK Parti Milletvekili Arzu Aydın olmak üzere, AK Parti'nin siyasi temsilcileri olmak üzere onlardan özür bekliyorum.

Kadın meclis üyesine yönelik sözleri tepki çeken Tanju Özcan kendini savundu: Olayın mağduru benim, özür bekliyorum

"OLAYIN MAĞDURUYUZ"

Bu işler o kadar kolay ucuz mu yahu? Olayın mağduruyuz biz. Bir de eylem yapılıyor. Eylem yapmaya başlamışsınız bu güzel. Muhalefete hazırlıktır bu."

Kadın meclis üyesine yönelik sözleri tepki çeken Tanju Özcan kendini savundu: Olayın mağduru benim, özür bekliyorum

"EŞİM GELMİŞ KORKUDAN"

Tanju Özcan, "Ben mağduruyum olayın diyorum. Eşim gelmiş korkudan" diyerek, salonda bulunan eşine dönerek, "Bir şey olmaz hanım, korkma. Biz kurda kuşa kendimizi yem etmek istemeyiz merak etme." dedi. Özcan konuşmasına şöyle devam etti: "Ben hayatım boyunca kadınlara saygısızlık yapmadım. Geçen sefer bir olayı anlattım. Bundan dolayı yanlış anlaşılmaya açık diyerek amasız ve fakatsız özür diledim. Ama bu olayda özür dilenecek olan kişi benim."

Kadın meclis üyesine yönelik sözleri tepki çeken Tanju Özcan kendini savundu: Olayın mağduru benim, özür bekliyorum

"İKİNİZ DE YANLIŞ YAPIYORSUNUZ"

Yeni ittifak oluşumlarını da eleştiren Başkan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nda bu eski AK Partilileri bir yere getirme hevesi ve isteği var. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da eski CHP'lileri alıp bir yerlere getirme isteği var. İkiniz de yanlış yapıyorsunuz. Onlar siyasi ikballeri için partisini satmış insanlar. Yarın ilk fırsatta sizi de bunlar satacak. Tüm dönekler için söylüyorum. Oradan oraya dönmüş, buradan buraya dönmüş olanlar." diye konuştu.

Kadın meclis üyesine yönelik sözleri tepki çeken Tanju Özcan kendini savundu: Olayın mağduru benim, özür bekliyorum
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Partili kadın meclis üyesine yönelik sözleri tepkiye neden olan Tanju Özcan'dan savunma geldi: Olayın mağduru benim, özür bekliyorum - Son Dakika


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