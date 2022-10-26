İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mahir Ünal'ın "Cumhuriyet" ile ilgili sözlerine sert tepki: Şu rezalete bakar mısınız?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın Cumhuriyet ile ilgili sözleri tepki çekmeye devam ediyor. Ünal'a dün MHP, CHP ve AK Parti'den sert tepkiler gelmişti. Bugün ise İYİ Parti'den bir tepki geldi.

BAHÇELİ: TARİFSİZ VE TEMELSİZ BİR YANLIŞIN PENÇESİNDE

Bahçeli dün yaptığı konuşmada isim vermeden Ünal'a yüklenerek, "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir. Ön yargıların hükmüyle, ideolojik katılıklarla Cumhuriyet'in anlaşılması ve anlatılması mümkün değildir. Bugünkü Türkçemizle düşünce oluşturamayacağımızı söylemek gerçekleri çarpıtmaktır, nesnel gelişmelere aykırıdır, dilimizi karalamaktır, nihayetinde öz güven eksikliğidir" demişti.

KILIÇDAROĞLU: HURAFELER İLE TARİH ÖĞRENİLMEZ

Bahçeli'nin ardından dün bir tepki de Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet aynı zamanda bir kültür devrimidir, yeniden doğuştur. Halkın sadece yüzde 10'unun okuma yazma bildiği bir bakiye alındı. Millet mekteplerinin arkasından köy enstitülerinin kurulmasının temel nedeni budur. İnsanlar okusunlar, öğrensinler diye. Şimdi Kültür Bakanlığı yapmış, AK Parti'de Grup Başkan Vekilliği yapan biri olan Mahir Ünal kalkıyor, bir açıklama yapıyor. Tarih bilmiyorlar, hurafeler ile tarih öğrenilmez arkadaşlar. Gerçeklerle öğrenilir. Sen hiç Karacaoğlan dinlemedin mi kardeşim? Tertemiz bir Türkçesi var. 17'nci, 18'inci yüzyılda bu insanlar tertemiz bir Türkçe ile ne yazdılar ne söyledilerse bugün hepimiz biliyoruz. Yunus Emre, 'İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen hanice okumaktır' diyor. Daha ne desin Yunus. Sen Yunus'u bile bilmiyorsun." ifadelerini kullandı.

ÇELİK: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR



Dün akşam konuyla ilgili bir paylaşım da bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

AKŞENER: ŞU REZALETE BAKAR MISINIZ?

İYİ Parti lideri Meral Akşener de tartışmalara bugün dahil oldu. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Sayın Erdoğan'ın kendisinden görmediği herkese karşı duyduğu öfke ve nefretinin dışında, bir de bu arkadaşların bazılarında biliyorsunuz bir Cumhuriyet nefreti var. Bu memleketin temel değerlerine, kurucu iradesine ve Cumhuriyet'imize dair her şeye, bastıramadıkları bir düşmanlık hissediyorlar. Fıtratları böyle. Bunun son örneğini de Cumhuriyet Bayramı'nı idrak ettiğimiz bu hafta, AK Parti'nin bir grup başkanvekilinin ağzından çıkan ibretlik sözlerle gördük. Bu arkadaş, her bir cümlesi ayrı bir patolojik vaka olan bir açıklama yaptı. Dedi ki 'Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir. Bugün konuştuğumuz Türkçeyle bir düşünce üretemeyiz. Sadece konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz.' Şu rezalete bakar mısınız?" şeklinde konuştu.

"UCUBE ZİHNİYETİN KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihi fesli meczuplardan öğrenmiş bir sözde entelektüelin hezeyan dolu şu analizine bakar mısınız? Neymiş? Bu fevkalade aydın arkadaşımız, çığır açıcı düşüncelerini Türkçe dilinde üretemiyormuş. Sadece konuşabiliyormuş ve bundan da çok mustaripmiş. İşte size, 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen ucube bir zihniyetin Kahramanmaraş şubesi. Milli mücadelede destan yazan Kahramanmaraşlıların şanına ve Arslan Bey'in aziz hatırasına dil uzatan bu arkadaşa buradan hatırlatmak istiyorum: Biz, ezelden beri Türkçe konuşuyoruz. Yani Cumhuriyet ile bizim dilimiz değişmedi, sadece alfabemiz değişti. Bu değişim de Türkçe düşünen ve Türkçe konuşan milletimizin, yeni Türk harfleriyle Türkçe yazmayı da öğrenmesi ile kültürümüzün gelişimindeki en önemli adımlardan biri oldu."

MAHİR ÜNAL NE DEMİŞTİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO'nun Çin'de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir."