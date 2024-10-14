Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur - Son Dakika
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Politika

Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur

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Son günlerde artan kadın cinayetleri tüm ülkede infiale neden olurken AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir skandal açıklamalara imza attı. Aydemir, ''Hanımlarımızı tenzih ediyorum ama öldürenler kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım'' dedi.

14.10.2024 22:13
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Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetleri Fatih'te art arda katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in vahşice katledilmesiyle infiale neden oldu. Toplumun her kesiminden, özellikle cezasızlık algısının ortadan kalkması adına ceza infaz yasasında değişiklik yapılması çağrısı yükselirken AK Partili Latif Aydemir'in sözleri dehşete düşürdü.

SKANDAL AÇIKLAMA: ÖLDÜREN KADAR ÖLEN DE SUÇLU

İzmir Belediye Meclis toplantısında konuşan AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir, kadın cinayetleriyle ilgili söz alarak şu ifadeleri kullandı:

Takdirle izleyip uyulması gereken konular olduğunu düşünüyorum. Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım. Bakın hanımlarımızın bir çoğunu tenzih ederek dedim. O kadar çok şu an insanlar durduk yerde kameranın olmadığı yerde ufacık bir çentik atılsa direkt gözümüzü karakolda açarız

Belediye meclisinde yapılan konuşma anına ilişkin görüntülerde Aydemir'in skandal sözlerine yanında oturan üyelerin de şaşırdığı görüldü. Sosyal medyaya düşen açıklamalara çok sayıda kullanıcıdan da tepki geldi.

Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur

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Son Dakika Politika Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Kemal Beyhan:
    Doğru demis adam ne var bunda linçlenecek 62 64 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    bunların hepsi bu zihniyette hemde hepsi 71 50 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    akla bak meclis üyesi birde 50 42 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Erken seçim istiyoruz.Bu zihniyet hayret verici.Gidin başımızdan. Ne hale getirdiniz Memleketimi. 36 39 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Sasirdik mi? Alayi boyle bunlarin 25 26 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Kafaya bak kafaya gelde bunlara laf anlat. 19 23 Yanıtla
  • Ali:
    Ne kadar iğrenç bir mantık ? Katiller kadar öldürülenler de suçludur ne demektir ? Böyle bir ahlak anlayışı dünyanın hiçbir yerinde yok 22 17 Yanıtla
  • Bekir seyit Henek:
    Ölenler suçludur opsiyonel 29 2 Yanıtla
  • Murat Ozamac:
    Doğru söylüyor, kadınlar kimle takılacağını seçemiyo 14 14 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Adam haklı kabul edecek siniz bizim gerçeğimiz bu ölenlerde suçludur 11 13 Yanıtla
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