AK Partili Özhaseki Kocasinan Belediyesinin araç tanıtım töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Partili Özhaseki Kocasinan Belediyesinin araç tanıtım töreninde konuştu Açıklaması

29.04.2022 17:19
AK Partili Özhaseki Kocasinan Belediyesinin araç tanıtım töreninde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D'nin terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanmasına ilişkin, "Aldıkları elemanlardan, bünyesinde çalışanlardan, PKK'yla resmi olanlar, dağa gidenler, silahlı...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D'nin terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanmasına ilişkin, "Aldıkları elemanlardan, bünyesinde çalışanlardan, PKK'yla resmi olanlar, dağa gidenler, silahlı tipler yavaş yavaş, tek tek ayıklanıyor." dedi.

Özhaseki, Kocasinan Belediyesinin filosuna eklediği 36 yeni aracın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, kente bugüne kadar yapılan hizmetleri anlattı.

Kendilerinin hizmet ve eser esaslı belediyeciliğinin dışında bu dönemde yeni bir belediyecilik anlayışının daha geliştiğine dikkati çeken Özhaseki, bunun da "algı belediyeciliği" olduğunu söyledi.

"Algı belediyeciliği"nin yalana, insanları kandırmaya dayalı olduğunu dile getiren Özhaseki, "İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, İzmir'de aradan 3 sene geçti. Ciddi bir hizmet gördünüz mü? Koca koca broşürler bastırdılar, yüzlerce proje vadettiler ama hiçbirisi yerine gelmedi. Yapmaya niyetleri de yok, becerileri de yok ama algı operasyonunu iyi yapıyorlar. Yani çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi, iş yapmadıkları halde yapıyorlarmış gibi, olmayan işi varmış gibi sunmakta üstlerine yok. CHP belediyeciliği böyle." diye konuştu.

Özhaseki, İstanbul'da sadece ajanslara bu algı operasyonu için verilen paranın 845 milyon lira olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Depreme hazırlık için hazırladıkları bütçe 495 milyon lira, sosyal tesisler için ayırdıkları para 12 milyon lira ama 'bizi öyle bir parlat ki herkes bizi çalışıyor gibi görsün' diye 845 milyon lira ajanslara verilen para. Ankara'da da Adana'da da İzmir'de de yaptıkları bunlardan ibaret. Bunun yanı sıra seçim öncesinde neler söylenmişse üzülerek ifade ediyorum, onların da tam tersini yaptılar. 'İşçi çıkarmayacağız' dediler, 20 bine yakın işçi çıkardılar ama aynı dönemde İstanbul'da 40 bine yakın eleman aldılar. Partiler arasında paylaştırılarak. Şimdi de gözüktüğü gibi o aldıkları elemanlardan, bünyesinde çalışanlardan, PKK'yla resmi olanlar, dağa gidenler, silahlı tipler yavaş yavaş, tek tek ayıklanıyor. Şimdi de öyle eleman almaya başladılar."

"Ön kesme yok"

"Aslında biz acayip çalışacağız ama mecliste AK Parti var, önümüzü kesiyor" diye de yine "yalana" devam ettiklerini belirten Özhaseki, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelen bütün tekliflerin yüzde 98'ine arkadaşlarının "evet" dediğini aktardı.

Ankara'da da bu oranın yine yüzde 97, 98'lerde olduğunu anlatan Özhaseki, "Ön kesme falan yok. Devletten paralarının kesildiği yok. İller Bankasından ve maliyeden giden paylarda ne düşmüşse bütçelerine ne yazılmışsa daha fazlasını gönderiyor hükümet. Önümüze hayırlı bir iş getirmişlerse hepsine 'evet' dedik." ifadesini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise 46 milyon 500 bin liraya mal olan 36 yeni araç filosunun hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise gece gündüz demeden vatandaşların hizmetinde olduklarını vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da göreve geldiği günden bugüne 98 araç aldıklarını, bu süre zarfında filolarını gençleştirdiklerini ve böylece çalışmalarını yeni hizmet alanlarına doğru genişlettiklerini söyledi.

Program, okunan duanın ardından sona erdi.

AK Partili Özhaseki Kocasinan Belediyesinin araç tanıtım töreninde konuştu Açıklaması
AK Partili Özhaseki Kocasinan Belediyesinin araç tanıtım töreninde konuştu Açıklaması
AK Partili Özhaseki Kocasinan Belediyesinin araç tanıtım töreninde konuştu Açıklaması
AK Partili Özhaseki Kocasinan Belediyesinin araç tanıtım töreninde konuştu Açıklaması
AK Partili Özhaseki Kocasinan Belediyesinin araç tanıtım töreninde konuştu Açıklaması

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Kocasinan, AK Parti, İstanbul, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Özhaseki Kocasinan Belediyesinin araç tanıtım töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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