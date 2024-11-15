AK Partili vekil Rümeysa Kadak (28), dünyada sadece 4 kişiye verilen burs ile Oxford Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yaptı.
Mezuniyet fotoğraflarını da X hesabından paylaşan Kadak ile ilgili bu gelişme sonrası çok sayıda kişi "torpil" imasında bulundu.
Kadak, "Halkın çocuklarına imam hatip, sizlere Oxford", "Ne adil dünya. Okulun yüzde 30'u kısmı burslu. Yüzde 70'i kim ödedi?" gibi yorumlar gelmesi üzerine hesabından bir açıklama yaptı.
İngiltere'de Türkiye'deki gibi ücretsiz eğitimin olmadığını ve Oxford'un resmi bursuyla okuduğunu belirten Kadak "Maksimum 4 kişinin faydalanabildiği bu bursa hak kazandığım için minnettarım. Bu program için meclisi aksatmadım, meclis kayıtlarına bakarsanız katılımımı görebilirdiniz. Katip üye olduğum için böyle bir ihtimalim zaten yok. Divanda bulunmazsak, genel kurul çalışmalarına başlayamıyor.
Mezunu olduğum program zaten yoğun iş yükü olan yöneticilere özel dizayn edilen bir yüksek lisans programı. Belçika'da siyasetçi bir başka arkadaşımız da sınıf arkadaşım, Columbia Üniversitesi'nde dekanlık yapan arkadaşım da, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinde yöneticilik yapan arkadaşlarım da.
Okuduğum program dünyada alanında en iyi yüksek lisans programı seçildi. Fakat bunun da ötesinde Türkiye'de hangi üniversitede okursam okuyayım oraya torpille geldiğimi iddia edenler olacaktır diye özellikle yurt dışında eğitim görmek istedim. Bir gün neden Oxford'da eğitim gördüğümü açıklamak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim" dedi.
Son Dakika › Politika › AK Partili vekil Oxford'da burslu yüksek lisans yaptı, ortalık fena karıştı - Son Dakika
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