AK Partili vekil Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın
AK Partili vekil Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın

AK Partili vekil Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın
10.04.2026 10:15
AK Partili vekil Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın
AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada muhalefetin eleştirilerine sert yanıt verdi. Geçmişteki vesayetçi manşetleri hatırlatan Karslı, "Ayıp arayan önce kendi geçmişine baksın. Milletin tek bir kuruşunu bile siyasi zırhlara kurban etmeyiz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla muhalefetin iddialarına sert ve net yanıtlar verdi. Kamu kaynaklarının şeffaflığı ve bağımsız yargıya müdahale girişimleri üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Karslı’nın sözleri, Genel Kurul’a damgasını vurdu. Muhalefete geçmişteki vesayetçi manşetleri hatırlatan Karslı, “Belli odakların değil, milletin avukatlığını yapın” çağrısında bulundu.

"AYIP ARAYAN ÖNCE KENDİ GEÇMİŞİNE BAKSIN"

Muhalefet sıralarından gelen eleştirilere basın tarihi üzerinden bir demokrasi dersi vererek yanıt veren Karslı, Türk siyasi tarihindeki utanç vesikalarına dikkat çekti. Karslı, meclis kürsüsünden şu tarihi hatırlatmaları yaptı:

27 Mayıs Darbesi: 1960 darbesini destekleyen Ulus gazetesi manşetleri.

Vesayet Manşetleri: Başörtüsü serbestisine karşı atılan “411 El Kaosa Kalktı” manşeti.

Siyasi Yasaklar: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için atılan utanç verici “Muhtar Bile Olamazsın” manşeti.

Karslı, muhalefete dönerek, ”Ayıp arayan önce kendi geçmişine baksın. Bu manşetler atıldığında içinde bulunduğunuz siyasi parti nasıl bir tavır almıştı? Sadece bunu merak edip araştırmanızı istiyorum” dedi.

"BELLİ ODAKLARIN DEĞİL, MİLLETİN AVUKATLIĞINI YAPIN"

Türkiye’nin dünyada en iyi işleyen demokrasilerden ve bağımsız yargı sistemlerinden birine sahip olduğunu belirten Karslı, devam eden hukuki süreçlere siyasi gölge düşürülmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) sert yüklenen Karslı, ”Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da belli odakların avukatlığı yerine milletin avukatlığını yapmaya soyunun” ifadelerini kullandı.

"MAKAMLAR HUKUKTAN MUAFİYET SAĞLAMAZ"

Konuşmasında şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusu yapan Şengül Karslı, CHP’li belediyelerin milyarlarca liralık kamu zararı iddialarının üstünün örtülemeyeceğini belirtti. Basının bu iddiaları haber yapmasının “yargısız infaz” olarak çarpıtılmaya çalışıldığını, asıl amacın gerçekleri halktan gizlemek olduğunu ifade eden Karslı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletin iradesiyle seçilmiş olmak, hiçbir makam sahibine denetimden muaf olma ve hukukun üzerinde konumlanma hakkı vermez. Aksine, kamu emanetini omuzlarında taşıyanların hukuk karşısında çok daha şeffaf, çok daha hesap verebilir olması elzemdir.”

BAĞIMSIZ YARGIYA TAM DESTEK, İSRAFA GEÇİT YOK

Karslı, muhalefetin meclise sunduğu önergenin hakikati ortaya çıkarmaktan ziyade hukuki süreci politize etme amacı taşıdığını belirterek, sözlerini AK Parti’nin devlet ve millet anlayışını özetleyen şu beyanıyla noktaladı:

“Milletimizin tek bir kuruşunun dahi heba edilmesine, siyasi zırhların arkasına saklanarak israf edilmesine göz yumamayız!”

