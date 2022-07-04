Akdeniz Belediye Meclisi'nde ortalık karıştı! HDP'li meclis üyesinin "Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere" sözleri gerginlik yarattı - Son Dakika
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Akdeniz Belediye Meclisi'nde ortalık karıştı! HDP'li meclis üyesinin "Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere" sözleri gerginlik yarattı

04.07.2022 21:30

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, muhalefet üyelerinin ret kararına tepki göstererek " Şimdi soruyorum sizlere PKK terör örgütü müdür, değil midir? Hadi oylama yapalım. PKK terör örgütüdür diyenler el kaldırsın" derken, oylamada bazı CHP'li üyeler ve HDP'li üyeler el kaldırmaması tepki çekti. Bu esnada HDP'li meclis üyesi Ali Tanrıverdi'nin "Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere" demesi üzerine meclis bir anda karıştı, bazı üyeler birbirinin üzerine yürüdü.

Akdeniz Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı birinci oturumunda, Akdeniz Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi arasında 'kardeş belediyecilik' anlaşması amacıyla protokol hazırlanması ve sözleşmeler imzalanması için Başkan Gültak'a tam yetki verilmesiyle ilgili gündem maddesi görüşüldü. Haziran ayında muhalefet meclis üyeleri tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum atanması gerekçe gösterilerek oy çokluğu ile reddedilen teklif, aynı gerekçelerle yine reddedildi.

Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'PKK' gerginliği! 'Yazıklar olsun izin gibi Kürtlere' lafı ortalığı karıştırdı

"'PKK, TERÖR ÖRGÜTÜDÜR' DİYENLER EL KALDIRSIN"

Teklifin görüşülmesi sırasında konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyetinden, birlik beraberlikten ve Misakı Milli sınırlarından büyük olmadığını söyledi. Muhalefet meclis üyelerinin 'ret' kararına tepki gösteren Gültak, "Kimse ülkemizden büyük değildir. Bayrağımıza, askerimize, polisimize karşı çıkan kim olursa olsun karşısında duracağız. Şimdi soruyorum sizlere PKK terör örgütü müdür, değil midir? Hadi oylama yapalım. PKK terör örgütüdür diyenler el kaldırsın" dedi.

CHP'Lİ BAZI ÜYELER EL KALDIRMADI

Gültak'ın yaptığı oylamada Cumhur İttifakı üyesi meclis üyeleri ve bağımsız meclis üyeleri el kaldırırken, CHP'li bazı üyeler ile HDP'li meclis üyeleri el kaldırmadı.

Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'PKK' gerginliği! 'Yazıklar olsun izin gibi Kürtlere' lafı ortalığı karıştırdı

"YAZIKLAR OLSUN SİZİN GİBİ KÜRTLERE"

Bu sırada HDP'li meclis üyesi Ali Tanrıverdi, Cumhur İttifakı mensubu Kürt kökenli meclis üyelerine dönerek, "Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere" ifadelerini kullanınca mecliste tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Yaşanan gerginlik sırasında bazı meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Tanrıverdi daha sonra mecliste söylediği sözünü geri aldı. Yaşanan tartışmanın ardından, "Tüm dünyanın, NATO'nun terör örgütü dediğine siz demiyorsunuz" diyen Başkan Gültak, oturuma 5 dakika ara verdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Akdeniz Belediye Meclisi'nde ortalık karıştı! HDP'li meclis üyesinin 'Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere' sözleri gerginlik yarattı - Son Dakika

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