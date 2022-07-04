Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleşen 6'lı masa toplantısına objeler damga vurdu! Hepsi bir anlam ifade ediyor... - Son Dakika
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Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleşen 6'lı masa toplantısına objeler damga vurdu! Hepsi bir anlam ifade ediyor...

04.07.2022 09:28

6'lı masa, dün akşam İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplandı. Toplantı anına dair çekilen görüntülerde ise odada bulunan konsolun üzerindeki 6 obje dikkatlerden kaçmadı. Bu objelerden tencere halkı temsil ederke; zeytindalı barışı, kum saati iktidarın değişeceğine olan inancı temsil ediyor. Diğer objeler arasında ise Esma-ül Hüsna, İYİ kabartması ve Orhun Kitabeleri simgesi yer alması da dikkat çekti.

"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri beşinci buluşmayı dün akşam İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde yaptı. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile hedefimiz, sadece yönetim sisteminin değil, topyekün hayatlarımızın değişmesidir. Milletçe hak ettiğimiz, 21'inci yüzyıla yakışır, mutlu ve refah içinde bir Türkiye'ye kavuşmaktır" denildi.

6'lı masa toplantısına damga vurdu! İşte Meral Akşener'in 6 ayrı obje ile verdiği mesaj

TOPLANTININ DİKKAT ÇEKEN 6 OBJESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı toplantının en dikkat çeken noktası ise konsolun üzerinde yer alan objeler oldu.

6'lı masa toplantısına damga vurdu! İşte Meral Akşener'in 6 ayrı obje ile verdiği mesaj

Atatürk portresinin bulunduğu duvar önündeki konsolda bulunan 6 objenin anlamları ise bir hayli manidar. Halk TV'nin haberine göre objeler ve anlamları şu şekilde:

  • Esma-ül Hüsna (Allah'ın isimleri)
  • Orhun Kitabeleri (Türklerin ilk yazılı eseri sayılan taş yazıtlar)
  • İYİ kabartması (İYİ Parti'nin adının eski Türk alfabesinde Kayı boyu ile benzerlik taşıyan kaligrafisi)
  • Barışı simgeleyen zeytin dalı
  • İktidarın gidişini ve halkı simgeleyen tencere.
  • İktidarın değişeceğine işaret eden kum saati.
YORUMLAR (1)
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Altılı masa beşinci kez bir araya geldi Altılı masa beşinci kez bir araya geldi Altı Siyasi Parti Liderinden Ortak Açıklama: 'Hedefimiz Sadece Yönetim Sisteminin Değil, Topyekûn Hayatlarımızın Değişmesidir' Altı Siyasi Parti Liderinden Ortak Açıklama: 'Hedefimiz Sadece Yönetim Sisteminin Değil, Topyekûn Hayatlarımızın Değişmesidir'

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Son Dakika Politika Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleşen 6'lı masa toplantısına objeler damga vurdu! Hepsi bir anlam ifade ediyor... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleşen 6'lı masa toplantısına objeler damga vurdu! Hepsi bir anlam ifade ediyor... - Son Dakika
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