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Akşener, oğluyla ilgili iddialara ateş püskürdü: Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım - Son Dakika

Akşener, oğluyla ilgili iddialara ateş püskürdü: Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Şile'de düzenlenen istişare toplantısının açılışında konuştu. Kendisinin ve oğlunun hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini ifade eden Akşener, ''Benim ve ailemin belediyelerle işi gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım'' dedi.

18.11.2023 16:09  - Güncelleme: 16:15

Son dönemlerde peş peşe gelen istifalar sonrası gözlerin çevrildiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Şile'de düzenlenen istişare toplantısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Kendisine ve oğluna ait hesapların gayri resmi kontrol edildiğini ifade eden Akşener, yolsuzluk iddiaları hakkında "Benim ve ailemin belediyelerle işi gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" ifadelerini kullandı. Partisindeki istifalara da değinen Akşener, ayrılan isimlerin HDP'yi öne sürmesine ilişkin "Vekil seçilirken bir sorununuz yoktu" şeklinde konuştu.

Akşener, oğluyla ilgili iddialar sonrası resti çekti: Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım
Akşener'in oğlu Fatih Akşener

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları;

8 milletvekili arkadaşımız o süreç içerisinde ayrıldılar. Ben asla istifa edip giden arkadaşlarımızın hakkında onları inceltecek tek cümle etmemeye gayret ettim. Genel olarak da her giden arkadaş çok ilginç bir şekilde bizi HDP ile eşgüdüm haline getirerek gitti. Ama ilginç olanı şu; ya arkadaş, siz 2018'de CHP'ye yaptığımız ittifak çerçevesi içinde o ittifakın içinde birinci, ikinci sıralardan seçilecek yer olan üçüncü sıralardan ben yazdım.

"MİLLETVEKİLİ SEÇİLİRKEN ENDİŞENİZ OLMADI MI?"

Milletvekili seçilirken hiç HDP ile ilgili her hangi bir endişeniz olmadı mı? Seçilirken hiçbir şey olmadı, sonra nedense birden HDP bu arkadaşların hayatına girdi, çok üzüldüler. Sanki HDP ile bir yakınlığımız varmış gibi… her giden arkadaş millete hesap vermek yerine hayal kırıklığına uğrattığı seçmenlere hesap vermek yerine hakaret etmeyi tercih ettiler. Buna rağmen ben bu insanların hakkında konuşmadım.

"BUNLAR İZAHA MUHTAÇ İŞLERDİR"

Bu kişilerden biri MHP'ye gitti. 'Gördüğüm lüzum üzerine' diyerek… Üç arkadaş AK Parti'ye gitti, diğer arkadaş hiçbir yere gitmedi. Bir arkadaşımız da parti kurdu, bir arkadaşımız da seçime yakın gitti. Onun niye gittiği hakkında HDP üzerinden konuşmakla beraber halen bir fikrim yok. Bu çerçevede benim hayata, siyasete bakışım insanların durumuna, tutumuna saygı göstermektir. Dolayısıyla bu saygıyı karşı tarafın da size göstermesi gerekir. Bize derkenseçmenine göstermesi gerekir. Bunların her biri izaha muhtaç işlerdir."

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener, oğluyla ilgili iddialara ateş püskürdü: Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener, oğluyla ilgili iddialara ateş püskürdü: Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım - Son Dakika
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