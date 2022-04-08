Ali Babacan açıkladı: Seçim dönemine girinceye kadar fikir beyan etmeyeceğiz - Son Dakika
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Ali Babacan açıkladı: Seçim dönemine girinceye kadar fikir beyan etmeyeceğiz

08.04.2022 23:38

Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın adının öne sürülmesiyle ilgili değerlendirme yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Seçim dönemine girinceye kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız, herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankırı'da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Babacan, Hacı Murad-ı Veli Türbesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen program öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adının öne sürülmesiyle ilgili değerlendirme yapan Babacan, "Bizim, şu anda altılı masada parlamenter sistem çalışan partilerden birisi olarak diğer genel başkanlarla varmış olduğumuz bir mutabakat var. O da şu; bu altılı masanın cumhurbaşkanı adayı, altılı masanın mutabakatıyla belirlenecek." diye konuştu.

"BUGÜNÜN KONUSU DEĞİL"

Babacan, "Bir kararımız daha, seçim dönemine girinceye kadar, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız. Herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz. Yani bu konu, bugünün konusu değil. Seçimlere biraz yaklaşalım, seçim havasına girelim, o güne kadar zaten adı geçen herkesi milletimiz değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan açıkladı: Seçim dönemine girinceye kadar fikir beyan etmeyeceğiz
Ali Babacan açıkladı: Seçim dönemine girinceye kadar fikir beyan etmeyeceğiz
Ali Babacan açıkladı: Seçim dönemine girinceye kadar fikir beyan etmeyeceğiz
YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanı, Deva Partisi, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Ali Babacan açıkladı: Seçim dönemine girinceye kadar fikir beyan etmeyeceğiz - Son Dakika


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