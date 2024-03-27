Ali Babacan, parti binasını 20 kişi ile açtı
TRABZON - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Trabzon İl Başkanlığı'nın açılış törenine katıldı. Törende basın mensupları ve koruma polisleri dahil yaklaşık 20 kişiye seslenen Babacan, seçim otobüsü ile şehir turu attıktan sonra ilçeleri ziyaret etti.
31 Mart Mahalli İdareler seçim çalışmaları kapsamında dün akşam saatlerinde Trabzon'a gelen Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Ortahisar ilçesindeki bir iş hanında Trabzon İl Başkanlığı'nın açılış törenini gerçekleştirdi. İş hanının girişinde kurulan kürsüde bir konuşma yapan Babacan, basın mensupları ve koruma polislerinin dahil yaklaşık 20 kişiye seslendi. Konuşmasına "Bugün kadim şehrimizdeyiz. Şehzadeler diyarındayız. Nice padişahın doğduğu Fatih'ın fetih ettiği şehirdeyiz. Aynı zamanda Trabzonspor'un şehrindeyiz" diyerek başlayan Babacan "Bu mübarek Ramazan ayı her ne kadar vatandaşlarımızın çok zorluklar, sıkıntılar çektiği bir ay olsa da Gazze'deki durum bizim şuan Türkiye'de yaşadığımız her türlü sıkıntıdan çok daha zor çok daha kötü bir durum" dedi.
Açılış konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte kurdeleyi kesen Babacan daha sonra İl Başkanlığı binasını gezdi. Partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Babacan daha sonra seçim otobüsü ile şehir turu attıktan sonra ilçeleri ziyaret etti.
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