Alkayış: Vatandaş Talepleri Önceliğimiz

Politika

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, "AK Parti'den vatandaşın beklentisi, talebi neyse bunu yakın bir süreçte parti politikası haline getireceğiz." dedi.

Alkayış, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'yi diğer siyasi partilerden ayıran en temel özelliğin, vatandaşın taleplerine göre yol haritasını belirlemesi olduğunu söyledi.

AK Parti'nin düzenlediği "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında Bartın'ın Kurucaşile, Afyonkarahisar'ın Emirdağ, Sakarya'nın Akyazı, Hakkari'nin Derecik, Şemdinli, Yüksekova ve İstanbul'un Ataşehir ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiğini anlatan Alkayış, vatandaşların taleplerini toplayarak bir rapora dönüştürdüklerini ve AK Parti Genel Merkezi'ne sunduklarını bildirdi.

"AK Parti'den vatandaşın beklentisi, talebi neyse bunu yakın bir süreçte parti politikası haline getireceğiz." diyen Alkayış, milletle kurduğu gönül bağını daha da kuvvetlendirerek AK Parti'nin yürüyüşüne devam edeceğini belirtti.

Alkayış, "Vatandaşın derdini, kendisine dert edinmiş bir siyasi parti olarak bu çalışmanın yapılmasını çok kıymetli buluyorum. Vatandaşın talepleri, siyasetin birinci gündem maddesi olacak." diye konuştu.