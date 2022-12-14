Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu, vatandaşların arasında pasaport kuyruğunda görüntülendi - Son Dakika
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Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu, vatandaşların arasında pasaport kuyruğunda görüntülendi

14.12.2022 14:02

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde tarifeli uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'e uçtu. Burada vatandaşlarla birlikte pasaport kuyruğuna giren Kılıçdaroğlu, sırasının gelmesini bekledi. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurtdışı ziyaretleri devam ediyor. Önce Amerika Birleşik Devletleri, ardından da İngiltere'ye giden Kılıçdaroğlu, bu sabah 08.35'te tarifeli uçakla Almanya'nın Başkenti Berlin'e gitti. 14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek ziyaret kapsamında Berlin'in yanı sıra Frankfurt ve Münih'e de gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu'na CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik edecek.

PASAPORT KUYRUĞUNA GİRDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun havalimanında pasaport kuyruğuna girdiği anlar da çevredeki vatandaşların objektiflerine yansıdı. Sırasını bekleyen Kılıçdaroğlu, işlemlerini yaptırdıktan sonra Almanya'ya uçtu. Kılıçdaroğlu'nun heyetine Almanya ziyareti sırasında danışmanı Jeremy Rifkin de katılacak.

CHP'DEN DE ZİYARETLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyon yolculuğundaki yeni durak Almanya olacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu Almanya ziyaretinde Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı Jeremy Rifkin ile birlikte çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları da gerçekleştirecek" denildi.

Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu pasaport kuyruğunda görüntülendi

PROGRAMIN ANA ODAĞI ENDÜSTRİ DÖNÜŞÜMÜ

Almanya programının ana odağında endüstri dönüşümünün olacağı belirtilen açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyecek ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacak" ifadeleri kullanıldı.

ÜNİVERSİTELER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİYLE BULUŞACAK

CHP Genel Başkanı'nın, sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapacağı ifade edilen açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmelerde, üniversite, işgücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi sağlayacak modelleri yerinde inceleyecek. Almanya ziyaretinde ayrıca, sosyal devlet anlayışıyla oluşan refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimleri de yerinde dinleyecek" cümlelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle temaslar gerçekleştirecek.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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