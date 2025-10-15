Almanya'dan Türkiye'ye Eurofighter satışına yeşil ışık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Almanya'dan Türkiye'ye Eurofighter satışına yeşil ışık

Almanya\'dan Türkiye\'ye Eurofighter satışına yeşil ışık
15.10.2025 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin uzun süredir beklediği Eurofighter savaş uçağı alımıyla ilgili Almanya'dan önemli bir adım geldi. Berlin'in, Eurofighter savaş uçaklarının Ankara'ya satışı konusunda hazır olduğu ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un cuma günü konuyu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Türkiye ve Almanya'nın Eurofighter savaş uçağı alımını görüşeceği iddia edildi.

ALMANYA MÜZAKEREYE HAZIR

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dayandırılan haberlerde, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müzakereye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

Almanya, Türkiye'ye Eurofighter Savaş Uçağı Satışı İçin Müzakereye Hazır

DIŞİŞLERİ BAKANI WADEPHUL TÜRKİYE'YE GELİYOR

Sözcünün, "Almanya hükümeti, Airbus'ın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müzakere talebine olumlu yanıt verdi. Bu uçaklar NATO çerçevesi içinde kolektif savunma amacıyla kullanılıyor" dediği belirtilen haberlerde, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un cuma günü satış konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği öne sürüldü.

Almanya, Türkiye'ye Eurofighter Savaş Uçağı Satışı İçin Müzakereye Hazır
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul

BERLİN ÖN TALEBE ONAY VERMİŞTİ

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, Der Spiegel dergisinin Federal Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı için yaptığı ön talebi onayladığına ilişkin habere değinerek, "Alman hükümetinin sanayiden gelen bir ön talebe olumlu cevap verdiğini teyit edebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya, Türkiye'ye Eurofighter Savaş Uçağı Satışı İçin Müzakereye Hazır

MERZ "İYİ BİR KARAR YOLUNDA İLERLİYORUZ" DEMİŞTİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de bir gazetecinin "Eurofighter'ın ihracatı hakkında Starmer (İngiltere Başbakanı Keir) ile konuştunuz mu? Bunları Türkiye'ye teslim etmeye hazır mısınız?" sorusuna, "İhracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık, ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karara doğru ilerliyoruz. Bekleyip göreceğiz ancak buna ilişkin olarak hangi ülkeleri düşündüğümüz konusunda açıklama yapmayacağım" yanıtını vermişti.

Almanya, Türkiye'ye Eurofighter Savaş Uçağı Satışı İçin Müzakereye Hazır
Almanya Başbakanı Friedrich Merz
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Hükümet, Türkiye, Almanya, Ankara, Berlin, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya'dan Türkiye'ye Eurofighter satışına yeşil ışık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Haydar Ali:
    Erdoğan işini bilir.o yüzden Dünya lideri diyorlar! 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’a 18 yaş sınırı geldi Instagram'a 18 yaş sınırı geldi
Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar Arkadaşlarının öldüğünü görünce polisi arayıp kaçtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak
ABD’den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı 6 kişi hayatını kaybetti ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti
Yok artık Osimhen Tek başına tarih yazdı Yok artık Osimhen! Tek başına tarih yazdı
Altında fren yok Dev bankaların tahminleri de uçtu Altında fren yok! Dev bankaların tahminleri de uçtu
İstanbul’daki 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti İstanbul'daki 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti
Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Zerrin Özer’den korkutan paylaşım Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Zerrin Özer'den korkutan paylaşım

23:04
Domenico Tedesco Barcelona’dan Christensen’i istiyor
Domenico Tedesco Barcelona'dan Christensen'i istiyor
22:05
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi Kazandığı ikramiye inanılmaz
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz
21:52
Galatasaray pusuya yattı: Hedefte dünyaca ünlü bir yıldız var
Galatasaray pusuya yattı: Hedefte dünyaca ünlü bir yıldız var
21:47
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze’ye dönebilir
Trump: Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar, İsrail Gazze'ye dönebilir
21:17
Pakistan, Afganistan’ın en kritik binasını vurdu
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu
21:00
En yakınındaki isim konuştu İşte Fatih Ürek’in son durumu
En yakınındaki isim konuştu! İşte Fatih Ürek'in son durumu
20:57
Haftalardır otelde kalıyorlardı Galatasaraylı yıldızın yeni evinin manzarası büyüledi
Haftalardır otelde kalıyorlardı! Galatasaraylı yıldızın yeni evinin manzarası büyüledi
19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir’deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi
18:25
Pervin Buldan’ın teşhir ettiği İYİ Partili vekile tehdit ve hakaret mesajları
Pervin Buldan'ın teşhir ettiği İYİ Partili vekile tehdit ve hakaret mesajları
18:16
Açık açık ilan ettiler ABD’den Rusya’ya savaş tehdidi: Bedel ödetiriz
Açık açık ilan ettiler! ABD'den Rusya'ya savaş tehdidi: Bedel ödetiriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2025 23:23:16. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'dan Türkiye'ye Eurofighter satışına yeşil ışık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.