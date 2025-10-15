Almanya\'dan Türkiye\'ye Eurofighter satışına yeşil ışık

Türkiye ve Almanya'nın Eurofighter savaş uçağı alımını görüşeceği iddia edildi.

ALMANYA MÜZAKEREYE HAZIR

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne dayandırılan haberlerde, Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müzakereye hazır olduğunu söylediği aktarıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI WADEPHUL TÜRKİYE'YE GELİYOR

Sözcünün, "Almanya hükümeti, Airbus'ın Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müzakere talebine olumlu yanıt verdi. Bu uçaklar NATO çerçevesi içinde kolektif savunma amacıyla kullanılıyor" dediği belirtilen haberlerde, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un cuma günü satış konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği öne sürüldü.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul

BERLİN ÖN TALEBE ONAY VERMİŞTİ

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, Der Spiegel dergisinin Federal Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı için yaptığı ön talebi onayladığına ilişkin habere değinerek, "Alman hükümetinin sanayiden gelen bir ön talebe olumlu cevap verdiğini teyit edebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

MERZ "İYİ BİR KARAR YOLUNDA İLERLİYORUZ" DEMİŞTİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de bir gazetecinin "Eurofighter'ın ihracatı hakkında Starmer (İngiltere Başbakanı Keir) ile konuştunuz mu? Bunları Türkiye'ye teslim etmeye hazır mısınız?" sorusuna, "İhracat izinleri konusunda henüz bir karar almadık, ancak bu tür bir ihracat lisansını mümkün kılacak veya sağlayacak iyi bir karara doğru ilerliyoruz. Bekleyip göreceğiz ancak buna ilişkin olarak hangi ülkeleri düşündüğümüz konusunda açıklama yapmayacağım" yanıtını vermişti.