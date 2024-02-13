Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail\'in meşru müdafaa hakkı var ancak sivil nüfusu sınır dışı etme hakkı yok

Politika

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile gerçekleştirdiği görüşmesinde, İsrail'in Hamas'a karşı meşru müdafaa hakkı olduğunu ancak sivil nüfusu sınır dışı etme hakkının olmadığını söyleyerek, "Mücadele terörizme karşıdır, masum sivil halka karşı değil. Sığınmak için Refah'a kaçan insanlar burada korunabilmeli" dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Almanya'ya ziyaret gerçekleştirerek başkent Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıda, küresel konuların yanı sıra ateşkes yapılması, insani yardımlar ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması üzerinde duruldu. El Maliki ve Baerbock, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Alman Dışişleri Bakanı Baerbock açıklamasında, İsrail'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrine yönelik saldırılarda daha "itidalli" davranmaya çağırdı. Bearbock, "İsrail'in Hamas'a karşı meşru müdafaa hakkı var ancak bu hak sivil nüfusu sınır dışı etme hakkını içermiyor. Mücadele terörizme karşıdır, masum sivil halka karşı değil. Sığınmak için Refah'a kaçan insanlar burada korunabilmeli" dedi.

7 Ekim'de yaşananların tekrarlanmaması gerektiğinin de altını çizen Baerbock, aynı zamanda işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler tarafından yerleşim birimleri inşa edilmesini yasa dışı ve "iki devletli" çözüme büyük bir engel olarak nitelendirdi.

İsrail hükümetinin Refah'a geniş çaplı bir kara saldırısı düzenleyeceğini duyurmasından endişe duyduğunu söyleyen Baerbaock, "Elbette Refah'da da Hamas'ın inanılmaz bir ağının olduğu çok açık. Bunu da daha önce konuşmuştuk. Tıpkı bu korkunç savaşın başlangıcında olduğu gibi, Hamas'ın kasıtlı olarak çocukların ve annelerin arkasına saklandıkları ve bu terörle mücadele edilmenin gerektiği inanılmaz bir ikilemle karşı karşıyayız. Aynı zamanda bu ikilemin bir kısmı bilinçli olarak sivil halkın arkasına saklanmanın terör senaryosu olması ve insanların kasıtlı olarak canlı kalkan olarak istismar edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Alman Dışişleri Bakanı, yeni bir Filistin yönetiminin bundan sonra Gazze'de ne olacağı sorusunun yanıtı olacağının altını çizdi. Baerbock Filistinli mevkidaşına hitaben "Bu nedenle Arap devletleriyle çatlakları derinleştirmek yerine köprüler kurmaya yönelik bir diyalog başlatmış olmanızı memnuniyetle karşılıyorum. Tam da bu nedenle bu köprü kurma sürecini desteklemek için bölgeye yeniden seyahat edeceğim" açıklamasını yaptı.

"Gazze halkını yalnız bırakmıyoruz, insani yardımlarımız devam ediyor"

Yapılan yardımlara da değinen Baerbock, "Gazze halkını yalnız bırakmıyoruz, insani yardımlarımız devam ediyor. Kızılhaç'a takviyeler yapıyoruz. Alman Kızılhaçı DRK, Almanya'dan Mısır'a yaklaşık 40 ton çadır, battaniye ve su filtresi götürdü. Ancak bu yardım Gazze'ye ulaşamıyor. Dolayısıyla bu, yarın İsrail'deki görüşmelerimde yine önemli bir nokta olacak" dedi.

Baerbock'un yarın gerçekleştirmesi beklenen İsrail ziyareti, 7 Ekim'den bu yana yaptığı beşinci kez İsrail'i ziyareti olacak.

Maliki ise Gazze'de yaşananların Batı Şeria'da yaşanmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. - BERLİN