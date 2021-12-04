Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten İçişleri Bakanı Soylu'ya suçlama - Son Dakika

MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, Ankara'da düzenlenen anma törenine MHP Ankara İl Başkanlığı öncülüğünde yapıldığı ileri sürülen saldırıyla ilgili konuştu.

"İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINMALIYDI"

Türkeş, saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu işaret ederek, "Bu saldırı İçişleri Bakanı'nın himayesinde yapılmış olduğu izlenimi var; oradaki tablodan çıkarılan bir sonuç. Sayın Bahçeli'nin bu MHP il başkanını anında görevden alması gerekirdi. Ve hala bu saldırıyı yapanlar hakkında hiçbir soruşturma başlatılmaması, yargıya başvurulmaması bunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkeş, saldırının provokasyon olduğunu değerlendirerek şunları kaydetti:

"Üzücü oldu bu bizim açımızdan, çünkü Mansur Yavaş Bey Türkeş Bey'in de sevdiği değerli bir arkadaşımız. Kendisi şu anda çok başarılı bir hizmet yaparak halkın sevgisini kazanmış ve işiyle meşgul. Kesinlikle şu anda siyasetle bir ilgisi yok. Artı bu vakıfla uzaktan yakından bir ilgisi yok. İnsanların bir araya gelerek anma yapması hoş bir şey ama organize bir çete gibi buraya saldırıp cehenneme çevirmek ve toplumda infiale sebep olmak büyük bir suçtur.

"ŞÜKREDİYORUZ Kİ ÖLÜM OLMADI"

"Davetlilerden rahatsız olmuş olabilirler mi? Konuklar neye göre davet edildi?" sorusu üzerine Türkeş, şöyle konuştu:

"Türkeş'e saygısı, sevgisi olanlar davet edildiler. Bu Türkiye üzerinde oynanan karanlık oyunun bir parçası olarak ben değerlendiriyorum. Bunu yapan siyaset zemininden uzaklaştırarak, çatışma ortamına sürüklemeyi hedeflemektir. Çünkü Alparslan Türkeş ismi, büyük isimdir. Bu vakfın hedef alınması tabii ki belli bir amaçla buraya saldırılmıştır. Burada çatışma ortamı yaratmak amaçlanmıştır. Şükrediyoruz ki ölüm olmadı. Ama orada ak saçlı belli bir yaşa gelmiş büyüklere bayrakların çubuklarını çıkararak -uçlarında demir var o bayrakların- yaralamak...

"KARANLIK GÜÇLER MHP'DE"

Seval Türkeş, "Acaba Millet İttifakı'na bir sempatinizin olduğunun düşünülmesi mi böyle bir tabloya sebebiyet verdi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Sayın Bahçeli daima bana mesafeli olup hep benden uzak durmaya çalıştı. Bana ve vakfa karşı bir korku yaratıldı. Ben aktif siyasetin içinde değilim ama bir sorumluluk taşıyoruz bu konuda ister istemez. Mansur Yavaş, Türkeş'in çok takdir ettiği son derece dürüst çalışkan bu memlekete çok faydası olacak olan bir arkadaşımız. Ben de Mansur Yavaş'ı destekledim, Ankara da Yavaş'tan son derece memnun. Kılıçdaroğlu'nun nezaket ziyaretinden sonra MHP'den hiç yakışmayan çok büyük hakaretler aldık biz. Evimize yazılar yazdılar. Bu yakışmaz. Hiçbir ülkücü Türkeş'e evine çocuklarına hakaret etmez. Demek ki burada başka güçler, olaylar var. Bu karanlık güçlerin MHP'de ağırlıklı olması halinde bu hiç güzel bir şey olmuyor."