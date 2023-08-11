Alpay Özalan'ın istifa eden danışmanından zehir zemberek sözler: İki kelimeyi bir araya getiremiyordu - Son Dakika
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Alpay Özalan'ın istifa eden danışmanından zehir zemberek sözler: İki kelimeyi bir araya getiremiyordu

Son Güncelleme: 11.08.2023 21:51

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın sosyal medya danışmanı Murat Sarıca görevinden istifa etti. İstifasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarıca, "2 kelimeyi bir araya getiremezken, gündeme oturdu. Sosyal medya paylaşımlarındaki her kelime bana ait, çektiği videolardaki her söz bana ait. Siyaset konusunda zerre bilgisi olmayan Özalan, benim hazırladığım her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve diğer tüm siyasetçilere 'kendim hazırlıyorum' diye pazarladı" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan'ın sosyal medya danışmanı Metin Sarıca görevinden istifa etti. Sarıca, açıklamasında Alpay Özalan'a yüklenerek "2 kelimeyi bir araya getiremezken, gündeme oturdu, hakkım geçtiyse helal değildir" ifadelerini kullandı.

İSTİFA ETTİ

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın sosyal medya danışmanlığı ile metin yazarlığını yapan Murat Sarıca, zehir zemberek açıklamalarla istifa etti.

"2 KELİMEYİ GETİREMEZSEKEN, GÜNDEME OTURDU

Sarıca'nın paylaşımı şöyle: "Hayatımda kadar nankör, vefasız ve saygısız bir insan görmedim. Tam 4 senedir sosyal medya danışmanlığını ve metin yazarlığını yapıyorum. Sadece Twitter'da takipçi sayısını 28 binden 500 bin civarına taşıdım. 2 kelimeyi bir araya getiremezken, gündeme oturdu. Sosyal medya paylaşımlarındaki her kelime bana ait, çektiği videolardaki her söz bana ait.

"SEÇİM İÇİN SABRETTİM"

Son 2 senedir çalışmayı bırakmayı düşündüğüm halde, Cumhurbaşkanlığı seçimi için sabrettim. Depremzede olmam sebebiyle öteki tüm işlerim bozuldu ve bunu bilmesine rağmen haksızlık yaptı. Seçimden sonra da köprüyü geçmiş olmanın verdiği rahatlıkla, araya mesafe koydu.

Geçtiğimiz hafta arayıp onunla çalışmayacağımı söyledim. Ne emeklerim için bir teşekkür etti, ne de helallik istedi. En son da ben haksızlık etmişim gibi utanmadan telefonumu açmadı. Seçimden önce günde 40 defa beni ararken dün yaşanan depremde arama zahmetinde bile bulunmadı.

"BÖYLE BİR ADAMA NE DESEN BOŞ"

Siyaset konusunda zerre bilgisi olmayan Alpay Özalan, benim hazırladığım her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve diğer tüm siyasetçilere "kendim hazırlıyorum" diye pazarladı. Kendinden ve menfaatinden başka hiçbir şey düşünmeyen böyle bir adama ne desen boş.

Zamanında bırakmadığım için pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Çünkü bu seçim şahsi çıkarlarımdan 1000 kat daha önemliydi benim için. Değil 4 yıl, 40 yıl feda ederim Recep Tayyip Erdoğan için. Fakat Alpay Özalan'a hakkım geçtiyse helal değildir."

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Politika
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