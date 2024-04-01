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Yeniden Refah Partisi, Altılı Masa'daki 5 partinin toplam oy oranını tek başına geçti - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi, Altılı Masa'daki 5 partinin toplam oy oranını tek başına geçti

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi tarafından kurulan Millet İttifakı, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde beklediği sonuçları alamayarak toplamda yüzde 5,46 oy oranında kaldı. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 6,19 oy ile 5 partiyi geride bıraktı.

01.04.2024 15:22
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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi tarafından 2022 yılında kurulan veKemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyen siyasi oluşum daha sonra Millet İttifakı adını almıştı. 31 Mart Yerel Seçimleri'ndeittifaksız olarak Türkiye'de lider parti olan CHP dışında geriye kalan 5 parti sandıktan beklediği sonuçları alamayarak toplamda yüzde 5,46 oy oranında kaldı. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 6,19 oy ile 5 partiyi tek başına geride bırakmayı başardı.

CHP, İTTİFAKSIZ BİRİNCİ PARTİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce kurulan ve ittifak ortaklığı yapan Altılı Masa'da CHP dışında kalan 5 parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçmenden beklediği desteği göremedi. CHP, 14'ü büyükşehir olmak üzere 35 belediye başkanlığını kazandı. İYİ Parti ise il olarak Nevşehir, 24 ilçe ve 4 belde kazanarak toplamda 29 belediyeyi kazanmayı başardı.

Altılı Masa'da yer alan 5 partinin oy oranı Yeniden Refah Partisi'nin oylarının altında kaldı

YENİDEN REFAH, 5 PARTİNİN TOPLAM OY ORANINI GEÇTİ

İttifaksız olarak yerel seçimlere giren partilerin oy oranları da belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre İYİ Parti yüzde 3.77, DEVA Partisi yüzde 0.33 oy alırken, Saadet Partisi yüzde 1.09, Gelecek Partisi yüzde 0.07, Demokrat Parti yüzde 0.20 oy alabildi. 5 partinin toplam oyu 5,46 ile Yeniden Refah Partisi'nin aldığı yüzde 6,19'luk oy oranına ulaşamadı. İYİ Parti dışında kalan diğer 4 partinin oy oranı ise toplamda yüzde 1,69 oldu.

Altılı Masa'da yer alan 5 partinin oy oranı Yeniden Refah Partisi'nin oylarının altında kaldı
Yeniden Refah Partisi, Altılı Masa\'daki 5 partinin toplam oy oranını tek başına geçti

Yeniden Refah Partisi, Altılı Masa, İYİ Parti, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi, Altılı Masa'daki 5 partinin toplam oy oranını tek başına geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tolga Arslanoğlu: Ne bekliyordunuz ki. Siyasi hayatı bitmiş olan siyasetçilere fırsat vermekten başka bir şey değildi altılı masa. Bedavadan 40 milletvekili kaptırdı chp. İyki bitti. 16 1 Yanıtla
  • ferhat eser: chp silip süpürdü şahlanış başladı erken seçim görüldü 6 6 Yanıtla Mesut Yıldız: Şahlandıran akp seçmeni zaten ders olsun diye yaptı direk erken seçim hayırdır 5 yıl belediye olarak herkes görsün ona göre karar verir zaten kimse hizmet beklemiyor chp den ders olsun diye size verildi o yüzden kazandık havalarından ziyade 5 yıl nasıl hizmet edeceğiz diye düşünseniz daha iyi olur 6 4
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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi, Altılı Masa'daki 5 partinin toplam oy oranını tek başına geçti - Son Dakika
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