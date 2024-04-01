CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi tarafından 2022 yılında kurulan veKemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyen siyasi oluşum daha sonra Millet İttifakı adını almıştı. 31 Mart Yerel Seçimleri'ndeittifaksız olarak Türkiye'de lider parti olan CHP dışında geriye kalan 5 parti sandıktan beklediği sonuçları alamayarak toplamda yüzde 5,46 oy oranında kaldı. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 6,19 oy ile 5 partiyi tek başına geride bırakmayı başardı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce kurulan ve ittifak ortaklığı yapan Altılı Masa'da CHP dışında kalan 5 parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçmenden beklediği desteği göremedi. CHP, 14'ü büyükşehir olmak üzere 35 belediye başkanlığını kazandı. İYİ Parti ise il olarak Nevşehir, 24 ilçe ve 4 belde kazanarak toplamda 29 belediyeyi kazanmayı başardı.
İttifaksız olarak yerel seçimlere giren partilerin oy oranları da belli oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre İYİ Parti yüzde 3.77, DEVA Partisi yüzde 0.33 oy alırken, Saadet Partisi yüzde 1.09, Gelecek Partisi yüzde 0.07, Demokrat Parti yüzde 0.20 oy alabildi. 5 partinin toplam oyu 5,46 ile Yeniden Refah Partisi'nin aldığı yüzde 6,19'luk oy oranına ulaşamadı. İYİ Parti dışında kalan diğer 4 partinin oy oranı ise toplamda yüzde 1,69 oldu.
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi, Altılı Masa'daki 5 partinin toplam oy oranını tek başına geçti - Son Dakika
Türkiye'de yapılan yerel seçimler sonucunda, bir önceki seçime göre 6 büyükşehir belediye başkanlığı el değiştirdi. Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3 ve Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı. CHP'nin büyükşehir belediye başkanlığı sayısı 14'e çıkarken, AK Parti'nin sayısı 12 oldu. Yeniden Refah Partisi ise Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'li Ayşe Ünlüce, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını doldurduğumuz bu süreçte Eskişehir'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olarak bu şehirde iz bırakmak, oy versin vermesin tüm hemşehrilerimin yüreğine dokunmak istiyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Mersin'de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 13 ilçenin 7'sini kazanarak 8 belediye başkanlığı elde etti. İYİ Parti 2, MHP 3 ve DEM Parti 1 ilçe belediye başkanlığı kazanırken, 11 ilçenin belediye başkanı da değişti.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle 4. kez aday olduğu seçimleri kazanarak tekrar başkan seçildi. Tahmazoğlu, yüzde 55,25 oy oranıyla en yakın rakibine açık ara fark attı. Başkan, eser ve hizmet siyaseti çerçevesinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
Kentte, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanan 8 milyon 970 bin 212 seçmen büyükşehir ve 39 ilçede, 5 yıl görev yapacak belediye başkanlarını seçti.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde, oy sayımı esnasında iki rakip muhtar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4'ü ağır toplam 23 kişi yaralandı. Kavgada yaralananlar arasında muhtar Fatih Akgül'ün ailesinden 7 kişi de bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sultangazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 2. dönemde seçimleri kazanan Çiğdem Özkan'a destek amacıyla bando eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Özkan, mahalle halkının sevgisini kazanarak 5 yıllık süre içinde yaptığı çalışmalarla tekrar muhtar seçildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçenin belediye başkanlarının belirlendiği bildirildi. Resmi olmayan sonuçlara göre, 11 ilçenin belediye başkanı değişirken bunlardan 7'si farklı partilerin adayları oldu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 47.29 oy oranıyla seçimi kazandı. Cumhur İttifakı, 7 ilçeyi kaybetti.
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