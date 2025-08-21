Anahtar Parti Kadıköy Kongresi Yapıldı - Son Dakika
Anahtar Parti Kadıköy Kongresi Yapıldı

Anahtar Parti Kadıköy Kongresi Yapıldı
21.08.2025 14:19
Anahtar Parti, Kadıköy İlçe Kongresi'nde Hakan Alsaç başkan seçildi, 100'den fazla üye katıldı.

TÜRKİYE genelinde birçok il ve ilçede kongrelerini tamamlama aşamasında olan Anahtar Parti, Kadıköy İlçe Kongresi'ni gerçekleştirdi. Partinin Kadıköy İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen kongreye, 100'den fazla üye ve delege katıldı.

Kongre öncesi yapılan divan başkanlığı seçiminde Anahtar Parti kurucu üyelerinden, aynı zamanda merkez karar yönetim kurulu üyesi de olan Enes Malik Saran divan başkanı seçildi. Kuruluş işlemlerini tamamlayan geçici ilçe yönetiminin 9 aylık faaliyeti hakkında bilgilendirmede bulunan Kurucu İlçe Başkanı Hakan Alsaç ve yönetimi, geride bırakılan dönem için ibra edildi.

HAKAN ALSAÇ, KADIKÖY İLÇE BAŞKANI SEÇİLDİ

Anahtar Parti Kadıköy İlçe Seçim Kurulu gözlemcilerinin de hazır bulunduğu kongrede, ilçenin kurucu başkanlığını yürüten Hakan Alsaç tek aday olarak gösterildi. Kurulan sandıkta kullanılan oyların tamamını alarak Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın yönetiminden sorumlu başkan seçilen Hakan Alsaç, yaptığı konuşmada "Göstermiş olduğunuz alakanız için teşekkürlerimi iletiyorum. Anahtar Parti'nin benim için en önemli tarafı, mevcut siyasi durumun daha iyisinin olabileceğini göstermeye odaklanmış olmasıdır. Kadıköy bazında ise öncelikli hedefimiz, Kadıköylülerin gönlünde iyi bir yer edinmek olacak. Bu yolda çalışma arkadaşlarım ile birlikte yoğun bir çaba içinde olacağız" dedi.

İbra edilen yönetim kurulu;

HAKAN ALSAÇ BÜLENT GÜVEN

RECEP CENGİZ ZİYA GÜRKAN BAŞARK

MEMET TAYLAN DUTLUOĞLU ALİ TOSUN

CİHAN KAMA ABDULLAH ARABACI

YAŞAR TERZİ AHU ÇALIŞKAN

HÜLYA TAVUKÇU SEDA ALKANAT

MURAT KOÇ BUGAYHAN YURTTAŞ

MUSTAFA MURAT KESER İZZET FATİH SÜLİKİ

HİDAYET BİRTANE ALPER AKPINAR

DOĞUKAN YILDIZ AHMET EGEMEN FİLİZ

HARUN MUTLUCAN

ÖMER YAVUZ ÖZULU

YUNUS ÇORLU

HALİT UMUR UÇAR

ALİ FUAT SEZER

GÜLİN BAYRAKTAR

ADİL FATİH KARAKULAK

HÜSEYİN TOPÇU

ERTAN TURNA

MÜRSEL ORAKÇI

Kaynak: DHA

