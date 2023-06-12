Mansur Yavaş'ın yerine kayyum mu atanıyor? Sel sonrası suç duyurusunda bulunan AK Partili isimden yanıt geldi - Son Dakika
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Mansur Yavaş'ın yerine kayyum mu atanıyor? Sel sonrası suç duyurusunda bulunan AK Partili isimden yanıt geldi

12.06.2023 15:23

AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara'da meydana gelen sellerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını hiç etkilemediğini belirterek, belediyenin sel önleme çalışmalarının yetersiz olduğunu söyledi. Konunun yargıya intikal ettiğini ve suç duyurusunda bulunduklarını belirten Köse bir gazetecinin "Mansur Yavaş'ın yerine kayyum atanmasını bekliyor musunuz?" sorusuna "Bu kayyum süreci, yargının karar vereceği bir süreç" cevabını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başkentte farklı günlerde meydana gelen sellerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını hiç etkilemediğini belirterek, "Sel gelme ihtimali olan yerlere ekipler yerleşerek önlem almalı ve yağışla birlikte de stratejik noktalara acil müdahaleler yapılmalı. Bunlar yapılmıyor ve 4 yıl olmuş hala sorumluluk önceki yönetime yıkılmaya çalışılıyor" dedi.

Mansur Yavaş'ın yerine kayyum mu atanıyor? Sel sonrası suç duyurusunda bulunan AK Partili isim yanıtladı

"DİLE GETİRDİĞİ HİÇBİR VAADİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

Köse, Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye başkanı seçilmeden önce birçok konuda dile getirdiği vaadini yerine getirmediğini ifade etti. Ankara'da sokaklarda sahipsiz köpeklerin olduğunu ve çözüm merkezlerine en çok bu konuda şikayetlerin geldiğini ifade eden Köse, belediyenin bu noktada hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Mansur Yavaş'ın yerine kayyum mu atanıyor? Sel sonrası suç duyurusunda bulunan AK Partili isim yanıtladı

"5 SUÇ DUYURUSUNU SAVCILIĞATESLİM ETTİK"

Köse, 2022 Denetim Komisyonu Raporu'na göre suç teşkil eden konularla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar 5 suç duyurusunu tamamlayarak savcılığa teslim ettik. Konu artık yargıya intikal etmiş durumda. Yargı bu konuları ayrıntılı olarak inceleyip kararını verecektir" diye konuştu.

Mansur Yavaş'ın yerine kayyum mu atanıyor? Sel sonrası suç duyurusunda bulunan AK Partili isim yanıtladı
ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse.

"CAN KAYBINA RAĞMEN BELEDİYE BAŞKANI HİÇ ETKİLENMEDİ"

Ankara'da yoğun sağanak nedeniyle her gün sel ve su baskınları yaşandığını, yol, alt geçit, iş yerleri, evler ve metro duraklarının suyla dolduğunu söyleyen Köse, şunları kaydetti;"Geçen yıl oluşan sellerde can kaybı yaşanmasına rağmen bu durum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını hiç etkilememiştir. İlk yıllardan itibaren bu konuda biz de Belediye Meclisi'nde mazgallardaki sorundan bahsederek, mazgalların ve ızgaraların düzenli temizliklerinin yapılmadığını, bunun sonucunda tıkanmalar olduğunu, bunun taşkınlara ve sellere sebep olduğunu defalarca dile getirmiştik.

Mansur Yavaş'ın yerine kayyum mu atanıyor? Sel sonrası suç duyurusunda bulunan AK Partili isim yanıtladı

"SORUMLULUK ÖNCEKİ YÖNETİME YIKILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Yağmur öncesi, yağmur yağdığında ve sonrası yapılacak işler diye üçe bölecek olursak işleri, öncesinde altyapı ihtiyacı olan yerleri tespit ederek, acil olarak önlem alınmalı. Sel gelme ihtimali olan yerlere ekipler yerleşerek önlem almalı ve yağışla birlikte de stratejik noktalara acil müdahaleler yapılmalı. Bunlar yapılmıyor ve 4 yıl olmuş hala sorumluluk önceki yönetime yıkılmaya çalışılıyor. 4 yıl olmuş, ki bugün Ankara düzenli bir şehirse, büyük sorunları çözülen bir şehirse Ankara, 25 yıldır yapılan hizmetlerden dolayı böyle."

Mansur Yavaş'ın yerine kayyum mu atanıyor? Sel sonrası suç duyurusunda bulunan AK Partili isim yanıtladı

"KAYYUM SÜRECİ, YARGININ KARAR VERECEĞİ BİR SÜREÇ"

Köse, bir gazetecinin, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundunuz, Yavaş'ın yerine kayyum atanmasını bekliyor musunuz?" sorusuna, "Bu kayyum süreci, yargının karar vereceği bir süreç." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (28)
  • yagız eymn: Doğal afet nedeniyle belediye başkanına da dava açmak artıdan çok eksi getirir burda kişileri suçlamak çok saçma... Cevap Yaz 46 5 Yayından Kaldır
  • Harun halis Çelik: Urfa sel altında kaldı kimse Kayyum mayyum dan bahsetmedi Cevap Yaz 44 3 Yayından Kaldır
  • Ercan Cikmaz: isini yaparsan tik olmaz Cevap Yaz 7 12 Yayından Kaldır
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş'ın yerine kayyum mu atanıyor? Sel sonrası suç duyurusunda bulunan AK Partili isimden yanıt geldi - Son Dakika


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