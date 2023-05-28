Kılıçdaroğlu geriden gelip öne geçti! İşte Ankara'dan ilk sonuçlar

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için bugün sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi, sandıklar açılmaya başladı.

İLK TURDA KILIÇDAROĞLU ÖNDE BİTİRMİŞTİ

Ankara'dan gelen ilk sonuçlar dikkat çekti. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 47.32, Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 46 oy çıktığı Ankara'da ilk tablo çok farklı oldu.

KILIÇDAROĞLU GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİ

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ilk başta önde başladı. Ancak daha sonra Kılıçdaroğlu geriden gelip Erdoğan'ın önüne geçti. Sandıkların yüzde 97'den fazlasının açıldığı başkentte son duruma göre Kılıçdaroğlu'na 50.41, Erdoğan'a ise yüzde 49.59 oy çıktı.