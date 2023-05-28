Kılıçdaroğlu geriden gelip öne geçti! İşte Ankara'dan ilk sonuçlar - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu geriden gelip öne geçti! İşte Ankara'dan ilk sonuçlar

28.05.2023 18:37

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Ankara'dan gelen ilk sonuçlar dikkat çekti. İlk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47.32, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 46 oy aldığı başkentte 28 Mayıs'ta ilk gelen tablo farklı oldu. Sandıkların yüzde 97'den fazlasının açıldığı Ankara'da ilk başta Erdoğan yarışa önde başladı. Ancak daha sonra Kılıçdaroğlu öne geçti. Son duruma göre Ankara'da Kılıçdaroğlu'na çıkan oy yüzde 50.41, Erdoğan'a çıkan oy ise yüzde 49.59.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için bugün sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi, sandıklar açılmaya başladı.

İLK TURDA KILIÇDAROĞLU ÖNDE BİTİRMİŞTİ

Ankara'dan gelen ilk sonuçlar dikkat çekti. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 47.32, Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 46 oy çıktığı Ankara'da ilk tablo çok farklı oldu.

KILIÇDAROĞLU GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİ

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ilk başta önde başladı. Ancak daha sonra Kılıçdaroğlu geriden gelip Erdoğan'ın önüne geçti. Sandıkların yüzde 97'den fazlasının açıldığı başkentte son duruma göre Kılıçdaroğlu'na 50.41, Erdoğan'a ise yüzde 49.59 oy çıktı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu geriden gelip öne geçti! İşte Ankara'dan ilk sonuçlar - Son Dakika


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