Son dakika haberi | AP Başkanı Metsola: "Bir ülke düşünün, Ukrayna'da sivilleri kadın çocuk demeden bombalıyor"

- AP Başkanı Metsola: "Bir ülke düşünün, Ukrayna'da sivilleri kadın çocuk demeden bombalıyor"

BRÜKSEL - Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren AB Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını ele alarak, "Bir ülke düşünün, Ukrayna'da sivilleri kadın çocuk demeden bombalıyor" dedi.

AB devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren AB Konseyi Zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. AP Başkanı Roberta Metsola, Konseyin ilk kısmında liderlerle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Zirveden bir karar çıkmasının beklendiğini söyleyen Metsola, "AP adına liderlerle konuşmamı az önce yaptım. Onlara da dediğim gibi bu zirve karar zirvesi olmalı. Seçeneğimiz yok. İnsanlar, nasıl ayakta kalacaklarını merak ediyor. Faturaları ödeme konusunda endişeliler. Yarın işleri olacak mı diye korkuyorlar. Enflasyon iki haneli ve halen artıyor. Faizler sürekli yükselmeye devam ediyor. Küçük adımlardan büyük adımlara geçmeliyiz. Enerji fiyatlarındaki artışı durdurmalıyız. Covid-19'a karşı ne yaptıysak onu yapmalıyız. Şimdi Rus işgaline karşı aynı kararlılığı göstermeliyiz. Bizler politikacıyız. Seçilmiş temsilcileriz. Gereken durumlarda zor da olsa, bize bedeli de olsa gereken kararları alabilmeliyiz. Enerji sorununa ve krizin sonuçlarına karşı aynı koordinasyonu göstermeliyiz. Vakit durma değil hareket vaktidir" dedi.

"AP olarak Konsey'in yanındayız"

"AB bütçesi konusunda konuşmalıyız" diyen Metsola, üye ülkelere AB bütçesine gereken katkıların yerine getirilmesi çağrısı yaptı. Krize karşı gerekenlerin yapılması gerektiğinin altını çizen Metsola, "Bütçeyi artırmak ya da ülkelerden katkılarını artırmaktan bahsetmiyorum. İhtiyaçlarımızı karşılamalıyız. Kendi imkanlarımızı oluşturmak için katkılarımızı yapmalıyız. AP olarak Konseyin yanındayız, ortak karar alıcıyız. Krizin ötesinde de kısa ve uzun vadeli gereklilikleri yapabilmeliyiz. Sağlam bir ortağız. Rusya'nın işgali, gaz stoklama konusu, RePowerEU, Hırvatistan'ın Schengen'e dahil olması, Bulgaristan ve Romanya'nın bu yolda ilerlemesi gibi konularda üzerimize düşeni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ukrayna merkezli hareket etmeliyiz"

AB'nin Ukrayna'ya desteğinin devam etmesi gerektiğini de söyleyen Metsola, "AP olarak dün Skharov ödülünü cesur Ukrayna halkına verdik. Ukrayna merkezli hareket emeliyiz. Çünkü her şey birbirine bağlı. Kendimiz için de enerji stoklarımızı dolu tutmalıyız. Bu konuda da iyi durumdayız. Hızlıca, güç ve birlik içinde yaptırımları arttırmalı, Ukrayna'ya savunma sistemleri sağlamalı ve enerji desteği vermeliyiz. Rusya, AB'yi bölmeyi düşündü ancak bu olmadı. Bir ülke düşünün, Ukrayna'da sivilleri kadın çocuk demeden bombalıyor. Bunların karşılığı olmalı" ifadelerini kullandı.

"AB'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye ihtiyacı var"

Azerbaycan'la yapılan gaz anlaşmasına ilişkin bir soruya cevap veren Metsola, "AB'nin yeni enerji kaynakları bularak enerji çeşitliliğini sağlamaya ihtiyacı var. Ancak AP ve ben üçüncü ülkelerle ilişkilerde demokratik değerlerin gözetilmesinde hassas olmaya devam edeceğiz" dedi.