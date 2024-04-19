Arapça tabelalar kalktı, İngilizce tabelalar duruyor: 'O zaman İngilizce tabelalar da kaldırılsın' - Son Dakika
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Politika

Arapça tabelalar kalktı, İngilizce tabelalar duruyor: 'O zaman İngilizce tabelalar da kaldırılsın'

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki belediyelerin başlattığı Arapça tabelaların kaldırılmasını destekleyen Bolulu vatandaşlar, İngilizce tabelaların da kaldırılması gerektiğini savundu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Arapça tabelalara izin vermemesine rağmen İngilizce tabelalara dokunmaması eleştirildi.

19.04.2024 20:48  Güncelleme: 21:02
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Arapça tabelalar kalktı, İngilizce tabelalar duruyor: "O zaman İngilizce tabelalar da kaldırılsın"

BOLU - Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki belediyelerin başlatmış olduğu Arapça tabelaların kaldırılmasını Bolulu vatandaşlar destekleyerek, İngilizce tabelaların da kaldırılması gerektiğini savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki belediyeler Arapça yazılı tabelalara yönelik harekete geçti. Bursa, Kilis, İzmir ve Uşak'taki Arapça tabelalar zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Sığınmacılara yönelik sert söylemleri ve yaptırımları bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da geçtiğimiz aylarda Bolu Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği binasının önüne giderek çağırdığı zabıta ekiplerine tabelayı söktürmüştü. Bolu genelinde göreve geldiği günden bu yana Arapça tabelaya izin vermeyen Başkan Özcan, kentteki İngilizce tabelalara ise dokunmadı. Küresel markaların tabelaları ve bayraklarının dalgalandığı Bolu'da vatandaşlar CHP'li belediyelerinin kararları hakkında konuştu.

Tabelaların kaldırılmasında adaletli olunmadığını ifade eden Mahmut Alan, "Türkiye genelinde, CHP'li belediyelerde görüyoruz bunu daha çok. Esasında bana göre kararlar doğru. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz, Türkçe tabelalar olabilir. Ben bu uygulamayı adaletli bulmuyorum. Türkçe harici tabelalar kaldırılıyorsa o zaman İngilizce tabelalar da kaldırılsın. Madem bir uygulama yapılacak, hepsine uygulanmalı" dedi.

Arapça tabelaların yerine küresel markaların tabelalarının sökülmesi gerektiğini ifade eden Yadigar Keleş, "Öncelikle küresel markaların tabelaları indirilsin. Türklerin kanını sömüren markalar var. Onlar kaldırılmalı" diye konuştu. Sadece Türkçe tabelaların kalması gerektiğini savunan Recep Eren, "Arapça bilmiyoruz, tercümanla dolaşmamız lazım. İngilizceden de anlamayız. Türkçe olacak. Özümüz sözümüz Türk" ifadelerini kullandı.

CHP'ye tepki gösteren Mustafa Bayındır ise "CHP önce kendini kaldırsın. O 6 ok milletin ciğerine batıyor. Kendine bir şey mi zannediyor? Görelim bakalım PKK ile ortaklık nasıl oluyormuş görelim. Ne tabelası, milletin kimliğini kaldıracaklar. Adana ve Mersin'e kadar bölecekler PKK ile birlikte" şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tanju Özcan, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Arapça tabelalar kalktı, İngilizce tabelalar duruyor: 'O zaman İngilizce tabelalar da kaldırılsın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arapça tabelalar kalktı, İngilizce tabelalar duruyor: 'O zaman İngilizce tabelalar da kaldırılsın' - Son Dakika
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