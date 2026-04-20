Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arınç: Eğitim Beka Meselesi
20.04.2026 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bülent Arınç, eğitimdeki sorunların çözümünün acil olduğuna vurgu yaptı, gençlerin geleceği için çalışmalar gerektiğini söyledi.

ESKİ TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Hem acil hem orta vade hem uzun vadede eğitim konusunu tekrar bizim ele almamız lazım. Son mesajımda onu söyledim, bu bir beka meselesidir. Filan yerde seçim varmış, bu beka meselesi değil. Bu gençler bizim geleceğimizse, geleceğimizi garanti altına alacak çok önemli çalışmalar yapmalıyız" dedi.

22'nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Bingöl Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü tarafından düzenlenen 'Bir Mezunun Yol Haritası' programında öğrencilerle bir araya geldi. Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Programda konuşan Arınç, eğitimde yaşanan şiddet olaylarına değinerek, "Şu liselerde, ortaokullarda yaşanan facialara bakar mısınız? Allah cennetlerine koysun onları. Ama aynı cani aynı okuldan çıkıyor, aynı sınıftan çıkıyor. Bu nasıl bir iş yarabbi? Babası emniyet müdürü; beş tane tabanca, iki tane tüfek var adamda ve oğlunu atış poligonuna gönderiyor. Bu ne biçim bir yozlaşmadır? Bence katile verilecek ceza kadar ona ceza verilmesi lazım. Ama bunlarla önlenebilecek mi? Hem acil hem orta vade hem uzun vadede eğitim konusunu tekrar bizim ele almamız lazım. Son mesajımda onu söyledim, bu bir beka meselesidir. Filan yerde seçim varmış, bu beka meselesi değil. Bu gençler bizim geleceğimizse, geleceğimizi garanti altına alacak çok önemli çalışmalar yapmalıyız" dedi.

'EĞİTİM POLİTİKALARI GEÇMİŞTE İDEOLOJİYE DAYANIYORDU'

Arınç, gençlere iyi birer aile kurmalarını dileyerek, "Milyonlarca üniversite öğrencimiz var, 20 milyona yakın orta tahsilde öğrencimiz var. Yani bizim genç nüfusumuz bizim geleceğimizdir, örneğimizdir. İnşallah hepsi sizler gibi kaliteli bir şekilde yetişir. Ama hepiniz anne-baba olacaksınız, evlat yetiştireceksiniz. İyi bir aile kurmanızı temenni ederim, çünkü bu tür gençlerin büyük bir kısmı da aile içerisindeki boşluktan maalesef bu hale geliyorlar. Temel eğitim politikaları geçmişte ideolojiye dayanıyordu. Yani ben geçmişteki Milli Eğitim Bakanlarının neler yaptığını az çok bilirim. Bizim dönemimizde de en çok değişen Milli Eğitim Bakanı olmuştur. Mesela bir bakan 13 sene bakanlık yapmıştır ama o süreç içerisinde Milli Eğitim'de 6 bakan değişmiştir. ve her gelen bakan da ayrı bir programı benimsemiştir. Çocuklar bir sınav heyecanı içerisinde oradan oraya atılan, oradan oraya koşan birer objeler haline geldiler. Ben eğitim konularını çok bilmem ama dışarıdan bu konuya ilgi duyan bir insan olarak, bugüne gelmemizin sebeplerinden birisinin tabii sebeplerin çok olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bülent Arınç, Politika, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Bulgaristan’da sandıktan ezici zafer çıktı En çok Putin sevinecek Bulgaristan'da sandıktan ezici zafer çıktı! En çok Putin sevinecek
Lyon’dan PSG’ye şampiyonluk yolunda çelme Lyon'dan PSG'ye şampiyonluk yolunda çelme
ABD’li rock grubundan sahnede dev protesto, Orta Doğu mesajları çok ses getirdi ABD'li rock grubundan sahnede dev protesto, Orta Doğu mesajları çok ses getirdi
İsrail askeri İsa heykeline balta ile saldırdı İsrail askeri İsa heykeline balta ile saldırdı
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti

20:32
Onur Air resmen iflas etti
Onur Air resmen iflas etti
20:10
Lebron James’i karşısında gören Alperen Şengün’ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
19:25
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
19:14
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
18:39
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 21:00:59. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.