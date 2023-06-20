Kılıçdaroğlu, asgari ücret zammını eleştirdi, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay cevap verdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında milyonların zammı belli oldu. Asgari ücret, temmuzdan itibaren yüzde 34 zamla 11 bin 402 liraya yükseltildi. Yapılan zammı beğenmeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Beni şaşırtan Türk-İş Başkanı'nın buna hiç itiraz etmemesi. 'Makul' diyor. Sendika iradesini Saray'a ipotek etmişse, sendika olmaktan çıkar. Hukuktaki adı Sarı sendikalıktır" ifadelerini kullandı. Habertürk canlı yayınında Kılıçdaroğlu'na seslenen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Ne sarısı? Ben dimdik yürürüm. Allah'a havale ediyorum. Allah da gereğini yapıyor zaten zaman zaman." diyerek imalı bir yanıt verdi.

Atalay konu hakkında şunları söyledi:

"Kemal Bey bu ülkede ana muhalefet partisinin genel başkanı. Benim CHP'li bir sürü üyem var, sendika başkanım var. Kemal Bey 2019'da buna benzer bir şey söyledi. Söylediği doğru değil. Geçen sene benimle konuştuğunu kendisi de biliyor. Kemal Bey kıymetli bir siyasetçimiz. Ben ona cevap verme durumunda değilim, ama bir şey söylemem lazım. Ağzınıza girenin hesabını ahirette, ağzınızdan çıkanın hesabını bu dünyada verirsiniz. Ben seçimle geliyorum, atamayla geliyorum. Türk İş'in Başkanıyım ben. Sendikacılar akıllı adamlardır, yanlış yapanı 1 dakikada tutmazlar. Ben kafamı hiçbir yere ipotek etmiyorum. Şimdi benim bununla ilgili ne demem lazım?

"KEMAL BEY SİSTEMİ BİLMİYOR"

Kemal Bey sistemi bilmiyor. Bugün oraya gitmekle 11 bin seviyesine çektiğimiz asgari ücreti, sayın Cumhurbaşkanımıza giderek 11 bin 400 seviyesine getirdim. Bunu komisyonla konuştum. Tam doğruyu yaptım. Bu para yeterli mi değil, ama bugünün şartlarında başlangıç ücreti. Meclis'in yüzde 30'u işveren. Onlara bir sorar mısınız '15 bin lira asgari ücret veriyor musunuz' diye. Belediyelerde şu anda asgari ücretin altında para alan işçiler var. Bütün siyasi partilere sesleniyorum, kendi belediyelerinize söyleyin, asgari ücreti 15 bin liradan net yapsınlar.

"BİZİ SİYASETE BULAŞTIRMASINLAR"

Ben siyasetçi değilim, Türk İş Başkanıyım. Benim CHP'li üyem var. MHP'li üyem var. Bizi siyasete bulaştırmasınlar. Geçmişte muhalefet partileri Türk İş'i kucaklar, sorunlarını anlatırlardı. Şimdi Türk İş Başkanı sarı vs. Ne sarısı? Ben dimdik yürürüm. Ben bunun hesabını arkadaşlarıma veririm. Allah'a havale ediyorum. Allah da gereğini yapıyor zaten zaman zaman. Ben hiç siyaset yapmadım. Herkesin bir fikri var. Ben Türkiye'den işçiden yanayım. 40 senedir ne yaptığım ortada. Cumhurbaşkanımızı da severim. Ama o iş başka, bu iş başka. Benim siyasetçiliğim yok. Ortalama bir adamım ben. Kemal Bey'in 'sarı sendikacılık' sözünü kabul etmiyorum. Ben köşeli adamım. Hayırlı ömür hayırlı ölüm. Herkes ağzından çıktığına dikkat etsin. O lafları ben hiç hak etmiyorum. Onlar Meclis'te örgütlenmeyle ilgili çözüm üretsinler."