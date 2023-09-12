Avcılar'da kaçak göçmen operasyonu! Göçmenleri sınıra getirmek için anlaşan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Avcılar'da kaçak göçmen operasyonu! Göçmenleri sınıra getirmek için anlaşan 2 şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme: 12.09.2023 09:59

İstanbul Avcılar'da bir cipten inen 18 kaçak göçmen polis tarafından yakalandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelenmesi sonucunda, şüphelileri sınır illerinden İstanbul'a getirip Edirne Lalapaşa'ya götüreceği belirlenen 2 kişi de yakalandı. Şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Avcılar'da cipten indikten sonra ara sokaklara giren 18 kaçak göçmen polisin çalışmasıyla yakalanmıştı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, para karşılığında şüphelileri sınır illerinden İstanbul'a getirip, buradan Edirne Lalapaşa'ya götüreceğini belirlediği 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

18 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir cipten çok sayıda kaçak göçmen indiğini gördü. Videoyu inceleyen ekipler, olayın Avcılar'da gerçekleştiğini saptadı. Bunun üzerine belirledikleri adrese operasyon düzenleyen polis, 18 düzensiz göçmen yakaladı.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Ekipler, göçmenleri Avcılara getiren kişi ya da kişilerin de yakalanması için incelemelerine devam etti. Yapılan çalışmalarda göçmenlerin indiği cipin daha önce çok kez sınır illere gittiği tespit edildi. A.A.A.'nın kullandığı aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler, aracı Esenyurt'ta durdurdu. Araçtaki A.A.A. ve G.A. gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheliler burada polise kaçak göçmenleri sınırdan aldıklarını, ücret karşılığında Edirne Lalapaşa götürmek için anlaştıklarını itiraf etti. Operasyonla yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Şüpheliler A.A.A ve G.A. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Avcılar'da kaçak göçmen operasyonu! Göçmenleri sınıra getirmek için anlaşan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da kaçak göçmen operasyonu! Göçmenleri sınıra getirmek için anlaşan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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