Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Üçüncü toplantısı İspanya'da başladı - Son Dakika

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Üçüncü toplantısı İspanya'da başladı

Avrupa Siyasi Topluluğu\'nun Üçüncü toplantısı İspanya\'da başladı
Son Güncelleme: 05.10.2023 16:50

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell İspanya'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun üçüncü toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıya katılmamasının üzücü...

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell İspanya'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun üçüncü toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıya katılmamasının üzücü olduğunu söyledi.

İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun üçüncü toplantısı Granada kentinde başladı. İlki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen, 40'tan fazla devlet ve hükümet başkanının katıldığı toplantıda Avrupa bölgesinin gelişimi ile Ukrayna, Sırbistan- Kosova ve Karabağ konuları ele alınacak.

Toplantı öncesi basına açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıya katılmamasının üzücü olduğunu söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, İspanya'yı Kosova'da düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Sırbistan'a yaptırım uygulayan ülkelere katılmaya çağırdı. Osmani, "İspanya'nın, barışa, istikrara ve güvenliğe karşı gerçekleştirdiği korkunç saldırı nedeniyle Sırbistan'a karşı tedbir almak üzere diğer ülkelere katılmasını umuyorum" dedi. Osmani, yaptırımlar uygulanmadan Sırbistan ile görüşmeyeceklerini ifade etti.

Toplantının 4'lü yapılması bekleniyor

Azerbaycan, Türkiye'nin katılması şartı reddedildiği gerekçesiyle Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı sırasında Ermenistan ile yapılması planlanan 5'li toplantıya katılmayacağını duyurmuştu. Toplantının Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 4'lü olarak yapılması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kuruluşuna öncülük ettiği Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı 6 Ekim 2022'de Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilmiş, Ukrayna'daki savaş ve enerji krizi gibi konular ele alınmıştı. Moldova'da 1 Haziran'da gerçekleştirilen ikinci toplantıda ise Avrupa'da barış ve güvenlik, enerji konularına yönelik ortak çabalar görüşülmüştü. - GRANADA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Üçüncü toplantısı İspanya'da başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Üçüncü toplantısı İspanya'da başladı - Son Dakika
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