Avustralya, Filistin Devleti'ni Tanıyacak

Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkelere bir yenisi eklendi. Avusturalya Başbakanı Antony Albanese, Fransa, Birleşik Krallık, Kanada'nın benzer adımlarının ardından Eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını duyurdu. Avustralya'nın Filistin Yönetimi'nden silahsızlanma, genel seçimler düzenleme ve İsrail'in var olma hakkını tanımaya devam etme taahhütleri aldığını söyleyen Albanese, "ki devletli çözüm, Orta Doğu'daki şiddet döngüsünü kırmak ve Gazze'deki çatışmaya, acıya ve açlığa son vermek için insanlığın en büyük umududur" dedi. Albanese, hükümetinin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan, Hamas'ın gelecekteki devlette hiçbir rol oynamayacağına dair taahhüt almasının ardından bu yönde bir karar verildiğini söyledi. Albanese, bu adımın son 2 hafta içinde İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda ve Japonya'daki meslektaşlarıyla yapılan görüşmelerin ardından atıldığını da belirterek, "Burada bir fırsat var ve Avustralya, uluslararası toplumla birlikte bu fırsatı değerlendirmek için çalışacak" dedi. - CANBERRA