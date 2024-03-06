Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak - Son Dakika
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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 TL ödeme yapıyorduk. 2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanıyordu. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş ve maalesef bu ödemeye ilişkin düzenleme dün itibarıyla iptal edilmiştir. Buna neden olan CHP'dir. Bu iptal kararıyla maalesef aylıklarda 345 TL azalma meydana gelecektir" dedi.

06.03.2024 14:11  Güncelleme: 14:31
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Adana'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valilik ziyaretinin ardından Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kadın İstihdam Sistemi İş Pozitif Tanıtım Programı ve fuar açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, kadın istihdamının üzerinde bakanlık olarak hassasiyetle durduklarını belirterek, "Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Kadınların emeğine, vizyonuna ve fikirlerine ihtiyacımız var. Bu sebeple kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek projeler geliştirme gayreti içerisindeyiz" dedi.

"İŞ POZİTİF İLE 1 AYDA 30 BİN KADIN İSTİHDAMI"

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına mührünü vuracak bir projenin hayata geçirildiğini dile getiren Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde 'İş Pozitif Kadın İstihdamı Projemizin' açılışını gerçekleştirdik. Proje kapsamında, 10 bakanlığımızın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak, İş-Pozitif adı altında bir bilgi sistemi kurduk. 9 Şubat'ta başlattığımız İş-Pozitif ile daha 1 ay olmadan 30 binden fazla kadının işe yerleşmesini sağladık. Kadınların kayıtlı olarak çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının artırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerin de teşvik edilmesine önemli katkılar sağlamış olacağız. Önümüzdeki süreçte, kadın istihdamını artıracak çalışmalarımız hususunda ise üzerinde duracağımız konu başlıklarına bakacak olursak; eğitim ve beceri geliştirme, kadınları teşvik eden finansal indirimler, girişimcilik ve KOBİ destekleri, kadın işletmelerine destek, kadınlar için özel istihdam programları. Şu an Adana'nın da dahil olduğu bölge illerimizin kadın istihdam oranlarına baktığımızda yüzde 24'e ulaştığını görüyoruz. Bölge illerimizin istihdama katılım oranları ise yüzde 28'in üzerindedirö diye konuştu.

"MEMURLARA VERDİĞİMİZ HAKLARI İPTAL ETTİRDİLER"

Bakanlık olarak memurların, işçilerin haklarını korumak önceliğinde olduklarını anlatan Bakan Işıkhan, şöyle konuştu: "Bildiğiniz gibi memurlarımız, birlikte imzaladığımız toplu sözleşmelerle önemli kazanımlar elde etmişlerdir. Toplu sözleşme ikramiyesi, bu kazanımlardan birisidir. Geçtiğimiz yıl 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi ile memurlarımız için 'toplu sözleşme ikramiyesi' aylık 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında belirlenmişti. Buna göre, hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'sini üye kaydeden sendikaların üyelerine aylık 538 TL ödeme yapıyorduk. 2 milyonu aşkın memurumuz bu kapsamda ödemeden faydalanıyordu. Ancak memurlarımızın bu önemli toplu sözleşme kazanımını, CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş ve maalesef bu ödemeye ilişkin düzenleme dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Buna neden olan CHP'dir. Bu iptal kararıyla, ikramiyeden yararlanan 2 milyonu aşkın kamu görevlimizin aylıklarında, maalesef 345 TL azalma meydana gelecektir.

"CHP ZİHNİYETİ MAALESEF HİÇ DEĞİŞMİYOR"

CHP, daha önce de sendika üyesi kamu görevlilerine ödenen toplu görüşme primini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptal ettirmişti. CHP zihniyetinin bu hakları iptal ettirmesi son derece anlaşılmaz bir tutumdur. Ama milletimiz CHP'nin bu tutumuna alışkındır. Daha önce öğrencilere verilen bursları iptal ettiren, memurların toplu görüşme primini iptal ettiren CHP, şimdi de emekçilerimizin kazanımı olan toplu sözleşme ikramiyesini iptal ettirmiştir. Toplumdaki her kesimi 'istismar edilebilir' olarak gören, her şeye muhalif bu CHP zihniyeti maalesef hiç değişmiyor. Ama kamu görevlilerimiz müsterih olsun ve şunu iyi bilsin; bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak da gerekli adımları atma noktasında üzerimize düşeni mutlaka yapacağız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Vedat Işıkhan, Memur, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

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