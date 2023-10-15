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Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti - Son Dakika

Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti

Son Güncelleme: 15.10.2023 14:52

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar başkent olarak gördüğü Hankendi şehri ile 1992'de 613 sivilin katledildiği Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehri ile 1992'de 613 sivilin katledildiği Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Öte yandan Aliyev, Cumhurbaşkanı seçilmesinin 20. yılında, 19 Eylül'de gerçekleştirilen antiterör operasyonuyla Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen bölgeleri ilk kez ziyaret etti.

BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKTİ

Aliyev, ilk kez Cumhurbaşkanı seçilmesinin 20. yılında, 19 Eylül'de gerçekleştirilen antiterör operasyonuyla Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçen bölgeleri ziyaret etti. Önce Serseng Baraj Gölü'nü ve Ağdere şehrini ziyaret eden Aliyev, buralarda Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Aliyev, Hankendi şehrini ziyaret ederek burada da Azerbaycan bayrağını göndere çekti ve konuşma yaptı. Hankendi, Karabağ'daki işgalci rejim tarafından "başkent" olarak görülüyordu.

Aliyev, Karabağ'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti

HOCALI'YI DA ZİYARET ETTİ

Aliyev, 26 Şubat 1992'de Ermeni güçlerince 613 sivilin katledildiği Hocalı şehrini sonrasında ise Askeran kasabasını ziyaret etti. Aliyev her iki bölgede de Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Cumhurbaşkanı Aliyev, 1. Karabağ Savaşı öncesinde Azerbaycanlıların yaşadığı Şuşa'ya bağlı Malıbeyli köyü ile Hankendi'ye bağlı Kerkicahan kasabasını da ziyaret etti.

Aliyev, Karabağ'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.
Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.
Bölgede işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurmuştu. Sözde rejimin eski yöneticileri gözaltına alınarak Bakü'ye getirilmişti. Cumhurbaşkanı Aliyev, antiterör operasyonu sonrasında ülkenin egemenliğinin tam sağlandığını açıklamıştı.

Aliyev, Karabağ'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti - Son Dakika
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