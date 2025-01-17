Azerbaycan'da Ermeni Yöneticilere Yargı

Politika

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki eski Ermeni yönetimde görev yapan ve farklı suçlamalar yöneltilen 16 sanığın yargılamasına başladı.

Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarında kurulan sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" rejiminde görev yapan Ermeni yöneticilerin yargılandığı davalar başladı. Bakü Askeri Mahkemesindeki iki ayrı davanın birinde yargılanan 15 sanık arasında eski Dağlık Karabağ Cumhuriyeti sözde cumhurbaşkanları Arkadi Gukasyan, Arayik Harutyunyan, Bako Sahakyan, Ulusal Meclis Başkanı ve geçici cumhurbaşkanlığı yapan Davit İşkhanyan, Dışişleri Bakanı Davit Babayan, Savunma Bakanı Korgeneral Lyova Mnatsakanyan, İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanı Tümgeneral Davit Manukyan, Ekonomi Bakanı Garik Martirosyan, Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanı Melikset Paşayan, Sağlık Bakanı Davit Allahverdiyan, Tarım Bakanı Grugen Stepanyan, Çevre Bakanı Levon Balayan, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Madat Babayan, Adalet Bakanı Vasili Beqlaryan ve Gençlik ve Spor Bakanı Erik Gazaryan yer aldı.

Eski sözde yönetimde "devlet bakanı" olan Ruben Vardanyan ise tek başına farklı davada yargılanıyor.

Bin 389 ceza davası, tek dosyada toplandı

Azerbaycan Başsavcılığı ve çeşitli soruşturma kurumları tarafından Ekim 1987'den 22 Nisan 2024'e kadar işlenen suçlara dair bin 389 ceza davası, tek dosyada birleştirildi. Bu süreçte Başsavcılık, Devlet Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı, Devlet Gümrük Komitesi ve Askeri Savcılığa bağlı müfettişler soruşturmalarda görev alacak. Sanıklar, Azerbaycan Ceza Kanunu'nun yıkıcı savaş planlama ve yürütme, uluslararası korumaya sahip kişi ve kuruluşlara saldırı, soykırım, nüfusu zorla göç ettirme, işkence, savaş yasalarının ihlali, terörizm ve terör eylemlerinin finansmanı ve başka maddeler uyarınca yargılanacak. Ayrıca, yasa dışı örgüt kurmak ve anayasal düzeni zorla değiştirmek gibi suçlar da dosyada yer alıyor.

Vardanyan, savaş suçları ve terörizme ilişkin birçok maddeden yargılanacak

Ruben Vardanyan, Azerbaycan Ceza Kanunu'na göre savaş planlama ve yürütme, nüfusu zorla göç ettirme veya sınır dışı etme, takip, uluslararası hukuk kurallarına aykırı şekilde özgürlükten mahrum etme, işkence, paralı askerlik, savaş kurallarını ve geleneklerini ihlal etme, silahlı çatışmalarda uluslararası insancıl hukuk normlarını ihlal etme, terörizm ve terörizmi finanse etme gibi suçlarla yargılanacak.

Her iki dava, Bakü Askeri Mahkemesi Başkanı Zeynal Agayev'in başkanlığında görülecek.

Ruben Vardanyan

Daha önce Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan Ruben Vardanyan, 1 Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunarak Karabağ'a gelmiş ve 4 Kasım 2022'de sözde Ermeni yönetiminde "devlet bakanı" olarak görev almıştı. Rusya vatandaşlığından çıkarılan Vardanyan, 23 Şubat 2023'te ise görevinden alınmıştı. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerinden 29 Eylül 2023'te yapılan açıklamada, Vardanyan'ın Laçın sınır kontrol noktasından Ermenistan'a geçmeye çalıştığı sırada gözaltına alındığı belirtilmişti. Helikopterle Bakü'ye getirilen Vardanyan'ın yargılanması için ilgili devlet kurumlarına teslim edildiği aktarılmıştı.

Vardanyan ayrıca, Rusya'nın en büyük yatırım bankalarından biri olan Troika Dialog'un kurucusu olarak biliniyor.

Dağlık Karabağ'daki sözde yönetimin dağılışı

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023 tarihinde Karabağ'da başlatarak yalnızca 24 saat süren terörle mücadele operasyonu sonucu bölgedeki Ermeni silahlı grupları teslim olmuştu. Operasyonun ardından Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında diyalog süreci başlamıştı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi ise 28 Eylül 2023'te kendini feshettiğini duyurmuştu. - BAKÜ