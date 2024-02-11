Bahçeli: Bugünkü CHP yönetimi, PKK\'nın eline geçmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugünkü CHP yönetimi zillete düşmüştür. Bugünkü CHP yönetimi Türkiye muhaliflerinin esaretine girmiştir, PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerede" dedi.
Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bahçeli, "Ankara'nın hızını yavaşlatanlarla oyalanacak halimiz kalmamıştır. Yavaş yavaş bu kentimizin enerjisini sömürenlerin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tıpkı kutup yıldızı gibi parlamasını, milli birliğin ve kardeşliğin timsali olmasını arzuladığımız başkentimizin hak ettiği, layık olduğu; tarihine, kültürüne ve sosyal dokusuna yakışan bir mevkiye ulaşması hepimizin görevidir. DEM'lenmiş CHP'nin perdesi kapanmalıdır" dedi.
'5 YILDA ANKARA'YA ÇİVİ ÇAKILMADI'
Mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'da herhangi bir çalışmasının olmadığını öne süren Bahçeli, "5 yılda Ankara'ya çivi çakılmamıştır. Altyapı sorunu bir türlü çözülememiştir. Kutuplaşma ve kargaşadan başka bir şey görülmemiştir. Yollar, köprüler, tüneller kaderine terk edilmiştir. Ulaşım hizmetleri aksamış, trafik yoğunluğu daha da artmış, maalesef vatandaşlarımızı çileden çıkarmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçim kampanyaları döneminde başkenti yüzüstü bırakmıştır. Sözde cumhurbaşkanı yardımcılığına heveslenen bu şahıs, Ankara'ya hüsran yaşatmış, nasıl bir koltuk meraklısı olduğunu, çıkarlarının peşinden nasıl koştuğunu ispatlamıştır. Algı belediyeciliği, istismar belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği, yalan belediyeciliği, riya belediyeciliği iflas etmiştir" diye konuştu.
'CUMHUR İTTİFAKI MÜHRÜNÜ VURACAK'
31 Mart'ta Ankara'nın belini doğrultması gerektiğini kaydeden Bahçeli, "Sadece Ankara'yı düşünen, sadece Ankara'yı kalbinde taşıyan, sadece Ankara için çalışıp üreten, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenip sevinciyle sevinen, Türk ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefleriyle kenetlenen bir belediyecilik vizyonu başkentimizi inanıyorum ki şaha kaldıracaktır. İşte o büyükşehir belediye başkan adayımız da Sayın Turgut Altınok'tur. Sayın Altınok işinin ehli, Ankara'nın sevdalısıdır. Gölbaşı'ndan Etimesgut'a, Polatlı'dan Ayaş'a, Kalecik'ten Keçirören'e, Kahramankazan'dan Yenimahalle'ye, Sincan'dan Beypazarı'na, Çankaya'dan Mamak'a, Çamlıdere'den Çubuk'a, Elmadağ'dan Evren'e, Güdül'den Haymana'ya, Akyurt'tan Bala'ya, Altındağ'dan Nallıhan'a, Kızılcahamam'dan Pursaklar ve Şereflikoçhisar'a, Ankara'nın tamamına Cumhur İttifakı mührünü vuracaktır" dedi.
'MERKEZİ YÖNETİMLE YEREL YÖNETİM TEK SES OLACAK'
Ankara'nın son 5 yılını kayıp bir dönem olarak nitelendiren Bahçeli, şöyle dedi: "Kayıp yıllar Allah'ın izniyle son bulacak. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses, tek yürek olacak. Belediye kaynaklarını bölücülüğe, bölücülere, teröristlere ve parti içi çıkar kavgalarına sevk eden dalaverecilerden milletimiz mutlaka hesap soracak. Hem demlenip hem milliyetçi olmak imkansızdır. Hem demlenen CHP'de bulunup hem ülkücülük iddiasını dillendirmek şiddetli bir çelişki; aynı şekilde şehitlerimize, gazilerimize, vatan ve milletimizin mukadderatına karşı duruştur. Gün, birleşme günüdür. Cumhur İttifakı'nın gönlünde herkese yer vardır. Cumhur İttifakı'nın yüreği herkesi kucaklamaya yetecektir. CHP'ye oy veren kardeşlerim, oyalanmayın, yalanlara kanmayın, istismara aldanmayın. Bugünkü CHP yönetimi zillete düşmüştür. Bugünkü CHP yönetimi Türkiye muhaliflerinin esaretine girmiştir, PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede, bugünkü CHP nerede? Terör devletine onay veren CHP'dir. Terör örgütleriyle iltisaklı kişileri belediyelere taşımayı amaçlayan CHP'dir. DEM'cilerle pazarlık yapıp, belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir."
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