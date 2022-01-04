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Bahçeli'den Kurtulmuş'a çok sert tepki: Yapmak istediğin nedir? - Son Dakika

Bahçeli'den Kurtulmuş'a çok sert tepki: Yapmak istediğin nedir?

04.01.2022 17:20

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un İBB'ye yönelik teftişle ilgili TSK'dan ve Hulusi Akar'dan örnekler veren açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, Kurtulmuş için, "Senin varmak istediğin yer neresi, yapmak istediğin nedir?" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İBB'ye yönelik teftiş konusunda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a ve teftiş sürecinin İmamoğlu'nun tabi adaylığını güçlendireceğini belirten TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ı isim vermeden sert tepki gösterdi.

"CHP'DE YER Mİ YAPIYORSUN?"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili, "Bu şekliyle giderse, Ekrem Bey önümüzdeki seçim İstanbul'a belediye başkanı olmak isterse hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, emin olun yüzde 50'nin üstünde gelir" demişti. Grup toplantısında Arınç'ın bu sözlerine değinen Bahçeli, "Özel teşebbüsten dolayı endişeli olduğunu söyleyen, sürecin İmamoğlu'nun adaylığını yükselttiğini söyleyen sulu gözlü siyasetçi sana soruyorum, siyasete devam etmek için CHP'de yer mi yapıyorsun? Kaybettiğin itibarını Halk TV'de mi arıyorsun?" dedi.

BAHÇELİ'DEN KURTULMUŞ'A: YAPMAK İSTEDİĞİN NEDİR?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB'ye yönelik teftiş konusunda TSK'dan ve Hulusi Akar'dan örnekler veren Numan Kurtulmuş'a da tepki gösterdi. Bahçeli, "Bununla iktifa etmeyip, 'TSK'nın içerisinde bazı FETÖ'cülere karşı operasyon yapılması hükümetin TSK'ya tavrını mı ortaya koyar' sorusuyla teftiş sürecini baltalamak isteyen, dönemin Genelkurmay Başkanı'nı, bugünün Milli Savunma Bakanı'nı töhmet altında bırakan saygıdeğer siyasetçi, senin varmak istediğin yer neresi, yapmak istediğin nedir?" diye sordu.

NUMAN KURTULMUŞ NE DEMİŞTİ?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV'de 'Nedir Ne Değildir' programında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlamıştı. Kurtulmuş, belediye ve Ekrem İmamoğlu'na açılmış bir soruşturmanın söz konusu olmadığını ifade etmişti. Kurtulmuş sözlerinin devamında, "Bu mevzubahis olan kişilerin tamamı yeni dönemde belediyeye alınmış kişiler. Bu kişilerle ilgili belediye yönetimi, belediye şirket yönetiminin bilgisi dahili ve tasarrufuyla alındığı görülüyor. Şu söylenemez; bu adam belediyenin kuruluşunda çalışıyor, bunu örtelim, böyle yapamayız. Türkiye terörle mücadele ediyorsa dağda, şehirde ve aynı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarda da bu mücadeleyi yapar. TSK'da, Emniyet'te bazı FETÖ artıklarıyla ilgili soruşturmalar yürütülüyor, kimse 'nereden çıktı bu soruşturma' demiyor. Mücadeleyi sürekli yaparsınız. Aynı mantıkla devam edersek TSK'nın içerisinde bazı FETÖ'cülere karşı operasyon yapılması hükümetin TSK'ya karşı tavrını mı ortaya koyar. Hayır, terörle mücadelede bir süreklilik vardır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda operasyon yapılırsa bakanlığı mı suçluyoruz? Bunlar ayıklamanın devletin bir gereğidir. Burada terör örgütlerine karşı mücadelenin doğal bir mücadelesi olarak bunu görmek lazım, İBB samimi ise bu noktada Bakanlık teftişlerine yardımcı olmaları gerekir, gereken bilgi ve belgeleri takdim etmek gerekir. Mesele budur." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR (2)
  • m.yener arıkan: faziletten gelirken hiç laf söz yok, yapılan yanlışlar söylenirken yolculuk chp yemi diyorsunuz, yanlış her zaman ve heryerde yanlıştır. bunu dile getirene yakıştırma yapmak ancak acizlik ve yanlışın üstünü kapatma çabasıdır.bak soyllu dün birtek küfretmediği kaldığı partide bugün içişleri bakanı, demekki öven değil karşı tarafa söven yer yapmaya çalışıyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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