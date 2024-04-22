Bahçeli: DEM Parti hakkında kapatma davası açılması vatana namus borcudur - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: DEM Parti hakkında kapatma davası açılması vatana namus borcudur

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'daki mazbata töreninde yaşananlara tepki göstererek "Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması vatana ve millete namus borcudur" dedi.

22.04.2024 13:22  Güncelleme: 13:43
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Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki belediye başkanlığı mazbata töreni sonrasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözler sonrası bir kişinin tutuklandığı olayı işaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN MENSUBU OLAMAZLAR"

MHP lideri Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında DEM Parti'yi eleştiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"31 Mart seçimlerinden kısa süre sonra, DEM'lenmiş bazı belediye başkanlıklarında sahnelenen azgın tahrikler, Türkiye Cumhuriyeti'nin hükmü şahsiyetine yönelik hakaretamiz muamele ve haince tacizler geçmişten ders almayan muhasım tortularının dış bağlantılı sipariş eylemleridir. Vatanımızın bir bölümünde İstiklal Marşı'nın söylenmesine direnen, Türk bayrağının asılmasını ve şehitlerimize saygı duruşunu reddeden, Aziz Atatürk ile Cumhurbaşkanımıza kaba ve yaralayıcı ifadeler kullanan bölücü alçaklar bu milletin evladı, Türkiye Cumhuriyeti'nin de mensubu olamazlar. Ülkemizi fiilen işgal altında gösterme provalarını hazmetmek mümkün değildir. Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin, son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir. Küresel emperyalizmin tasallut ve telkini altında iç huzur ortamını zedelemek suretiyle faal halde bulunan terör sevicilere boyun eğmek, serpilen hıyaneti özgürlük ve demokrasi çerçevesinde normalleştirip yumuşatmak, bilinmelidir ki milli felakete çanak tutmak, devlete ve millete kastetmektir. Ay yıldızlı al bayrak bağımsızlığımızın simgesi, İstiklal Marşı hürriyet namusumuzun, birlik ve beraberlik hissiyatımızın manzum seslenişidir. Bunlara kim karşı geliyorsa, bunlarla kimlerin sorunu varsa, mutlak surette hukukun amir hükümleri işletilerek hesaba çekilmelidir."

"DEM PARTİ HAKKINDA KAPATMA DAVASI AÇILMALI"

Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi, tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur. Türkiye Cumhuriyeti'ni sömürge ülkesi veya çadır devleti görenlerin taşıdıkları sorumluluk ne olursa olsun bedel ödemeleri hayat memat konusudur. Sandık sonuçlarını, bekamızın ve bağımsızlığımızın önüne, hatta üstüne çıkarmaya gayret eden terör maşalarının ateşle oynadıklarını ikazla bildirmek tarihi bir vazifemizdir. Bu nedenle, Millet Meclisimizin açılması ile başlayan sürecin manasını ayrıntıları ile bilmenin, devlet ve millet hayatımızda yeniden karşımıza çıkan tehditlerin doğru anlaşılmasında mühim bir tesiri olacağına inanıyorum. Türkiye'yi Mondros ve Sevr şartlarına tekrar sürüklemeye çalışan terör piyonları bu hesap hatasının sonuçlarına en ağır şekilde katlanmak durumundadır. En müşkül anlarda bile Türk milletine gücü yetmeyenlerin, bugün yeni metotlarla şanslarını bir kez daha denemeye kalkışmaları beyhude bir çabadır. Tarihin acı ve tatlı hatıralarla kapanmış sayfalarını, son bulmayan intikam duygularıyla, asla hak etmediğimiz insanlık dışı iftiralarla yeniden açılmasına heveslenmek dikkat etmemiz gereken bir tehlike olarak karşımızdadır" değerlendirmesinde bulundu.

"23 NİSAN'I KUTLUYORUM"

Türkiye'nin yükselişinin, tıpkı 23 Nisan 1920'de tecelli eden şuurda anlamını bulduğu gibi; ayrışmayı değil birleşmeyi, dağılmayı değil buluşmayı, parçalanmayı değil kucaklaşmayı, farklılaşmayı değil bütünleşmeyi hedefleyen kolektif anlayışla mümkün olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizden üç yıl önce açılmış olan TBMM, nasıl ki yeni Türk devletinin doğuşunu müjdelemişse, pırıl pırıl çocuklarımız da ülkemizin onurlu ve yüksek geleceğini müjdelemektedir. Milletimiz, bağrından yetişen yeni nesillerle varlığını sürdürecek, devletimiz genç kuşaklarla geleceğe umutla bakmaya devam edecektir. Bu vesileyle sevgili çocuklarımızın ve bugünün kendilerine ithaf edildiği dünyadaki bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Yüzyıllarca hüküm sürdüğümüz coğrafyalarda, varlığını feda ederek huzur içinde yatan meçhul kahramanların muhterem hatıralarını minnetle yad ediyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde hayat ve vücut bulmamızı sağlayan kahraman şehitlerimizi, kutlu Meclis'i emanet eden büyük Atatürk'ü, ilk Meclis'in muhterem üyelerini, ebediyete irtihal etmiş tüm milletvekillerini rahmetle, hürmetle anıyorum."

Bahçeli: DEM Parti hakkında kapatma davası açılması vatana namus borcudur
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bahçeli: DEM Parti hakkında kapatma davası açılması vatana namus borcudur - Son Dakika

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    Yorumlar (23)

  • Burhan Asker: Seçimi kaybedince ülkeyi karıştırmanın derdinde olan zat boş konuşuyor yine 147 58 Yanıtla Bu Kim: burhan seni hangi devletin bayraginin gölgesimdesim bi bilelim 40 62 Canan Aydın: ülkeyi karıştıran kim acaba arkasına Amerika'ya alarak bayrağımıza Vatanımıza hainlik yapanlar mı yoksa mertçe konuşanlar mı 39 48 Burhan Asker: Elbette Türk bayrağı gölgesinin altındayım savaş çıkarsada bir Kürt olarak sonuna kadarda savaşırım bunu bilesin. Bunların birbirlerine söyledikleri sözler ve sonrasında can ciğer olmalarının sonudur söylediklerim tamam? 51 9
  • Cihangir Polat: Helal olsun. Altina imzami atiyorumm. 70 87 Yanıtla Emir Kozcu: Biden imzaladi:)) Kaç kere kapatıldı bu parti yine meclise girmediler mi? Altına imza atmayla sorunlar çözülmüyor. 23 6 Cihangir Polat: Kapatma cozum degil evet ama soyledigi diger cumlelerin hepsinin altina tek tek imzami atarim. Turk bayragini hazmedemeyenin burda isi yok... 17 5
  • soner yavuz: sayın bahçeli,bu ülkede TC kaldırıldı andımız okunmuyor ne mutlu türküm diyene kaldırıldı şimdiye kadar neredeydin bu ülke enflasyonunda devilasyonunda neredeydin emekliye önce ara zam yapılsın dedin sonrada yapılmadığında neredeydin sesin çıkmıyordu bir varsın bir yoksun senden bu ülkeye bir şey olmaz 60 11 Yanıtla
  • Hüseyin Özgün: Allah için bir gün düzgün konuş 53 10 Yanıtla
  • Ensarcan: keşke namus kavramının ne olduğunu tam olarak kavrayabilseydiniz , ülkenin namusu size kalsa vay bu milletin hâline,Asıl bu ülke sizlerden temizlense hem namusu hem ekonomisi herşeyi kurtulur.Sen demi dert etme bu halk kimseye papuç bırakmaz 44 5 Yanıtla
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