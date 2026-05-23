Bahçeli\'den Siyaset Mesajları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim için siyaset, kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir. Siyaset, mazisini inkar ederek popülist söylemlere kapılmışların, dünyayı onlar gibi okuyanların, Türkçe düşünemeyenlerin, meselelere Türkçe bakamayanların, gelişmeleri Türk milletinin yüksek menfaatleri açısından değerlendiremeyenlerin mola yeri ise hiç değildir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 23'üncü Dönem Sertifika Töreni'ne katıldı. Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 17 yılı aşkın süredir eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü belirterek, "Siyaset ve liderliğin kavramsal ve kuramsal incelikleri, müstesna bir müfredat kapsamında okulumuzun kapısından içeri giren pek çok kardeşimize özveriyle anlatıldı ve aktarıldı. Bizler birer mum yaktık, bundan sonra meşaleyi taşımak görevi, sertifikasını almaya hak kazanan kardeşlerimizin gaye ve gayreti olmalıdır. Zamanlarından tasarruf edip müşfik ve muhterem gönülleriyle sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi paylaşan öğretim üyesi arkadaşlarıma da müteşekkirim" dedi.

23'üncü dönem programına katılan kursiyerleri tebrik eden Bahçeli, "Yıllardan beri devam eden bu programlı eğitimler aracılığıyla gençlerimiz, siyasi sosyoloji bağlamında toplumu, uluslararası ilişkiler bağlamında dünya ve bölge gerçeklerini ve günümüzün iletişim süreçlerini sağlıklı ve sağduyulu bir şekilde kavramaktadırlar. Türk gençleri burada aldıkları eğitim faaliyetleri ile her şeyden önce Türk milletinin sahip olduğu derin tarih şuurunu ve bilincini idrak etmektedirler. Bu bilinç ve şuur içerisinde gençlerimiz önce bilgi, sonra değer ve nihayetinde tarihi sorumluluklarını taşımaya, içinde yaşadıkları topluma katma değer üretmeye başlamaktadırlar" diye konuştu.

'MİLLETİN İRFANIYLA BİLGELİĞE DÖNÜŞÜR'

Programın bu yılki temasının 'Bilim-Bilgi- Kültür' olduğunu belirten Bahçeli, "Bilgi, ancak ve ancak anlayışla anlam kazanır ve anlayış, amel arasında kurulan ahengin en ayırt edici vasfıdır. Bilgi, akıl ve eylem arasındaki ahenkli bir birlikteliği ihtiva ederse ortaya ideal olan sonuçlar çıkar. Türk düşünce geleneğinde bilgi sahibi ile bilge arasında önemli bir ayrım vardır. Bilgi, ancak kişisel sezgi ve milletin irfanıyla bilgeliğe dönüşür. Bilgi sahibi, sadece dış dünyaya ait bilgilere sahip olan kişiyken; bilge, bu bilgileri kendi varlığıyla ilişkilendiren, kendini bilen ve bilgisini erdemli eylemlere dönüştüren kişidir. Dolayısıyla bilgi, ancak kültürel değerlerle ve erdemle birleştiğinde hikmet seviyesine ulaşır ve toplumda saygı görür" ifadelerini kullandı.

'DEVLETLE KAVGAYA TUTUŞANLARIN YAPTIĞI SİYASET DEĞİLDİR'

Siyasetin toplumsal sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "İşte bu bilgi temelinde şekillenen düşünce dünyamızda bize göre siyaset, toplumsal sorunlarla dertlenme, onlara gerçekçi ve rasyonel çözümler üretme sanatıdır. Şu anda olduğundan daha iyi yaşayabilmemizi sağlayacak amaçlı bir eylem alanıdır. Hep söylediğim gibi bizim için siyaset, kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu parkuru değildir. Siyaset, mazisini inkar ederek popülist söylemlere kapılmışların, dünyayı onlar gibi okuyanların, Türkçe düşünemeyenlerin, meselelere Türkçe bakamayanların, gelişmeleri Türk milletinin yüksek menfaatleri açısından değerlendiremeyenlerin mola yeri ise hiç değildir. Milletin derdiyle dertlenmeyen, menfaatiyle sevinmeyen, acısıyla kederlenmeyenlerin bizimle olmaları mümkün değildir. Devletin temel yapısını hedef alanların, devlet ile kavgaya tutuşanların, yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir" dedi.

Bahçeli, "Dünya düzeni yeniden şekillenirken batı ve doğunun değerler sistemi çatışmakta, bu gidişat bütün milletleri büyük bir öngörülemezliğin içine doğru sürüklemektedir. Bugün teknolojik ve bilimsel bağlamda geliştiği somut olan batılı sistemin çöküşünden bahsedilmektedir. Rusya-Ukrayna çatışması ve Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanı olması, İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemesi ve ortaklaşa katliamlara imza atmaları, dünyayı istikrarsızlaştırmış ve güvensizliğin parantezine almıştır. Modern dünyanın değerlerini kendi toplumlarının refahı ve ötekileri sömürmenin aracı olarak kullanmaları, batılı ülkelerin ikiyüzlülüğünü açık bir şekilde ortaya koymuştur" diye konuştu.

Bahçeli, "Bugün küresel hegemonik güçlerin İran'a karşı sarf ettiği sözler yarın Türkiye'ye yönelecektir. Nitekim bazı platformlar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu beyan edilmektedir. Bu beyanlar derin bir yanılgı, rasyonel olmayan bir tutum, denenmemesi gereken bir hamle, boşa düşürülecek bir çabadır. Unutulmamalıdır ki burada var olan milli irade modern bir inşa değildir. Bu irade tarihin derinliklerinden gelmektedir. İlhamını köklerinden almakta, nerede ve hangi şartlarda olursa olsun varoluş bilincini gelecek kuşaklara aktarma amaç ve gayretindedir" ifadelerini kullandı.

'İMAN VARSA İMKAN DA VARDIR'

'Bizim siyaset anlayışımızda imkansızlığın diline teslim olmak' yoktur diyen Bahçeli, "Biz, 'İman varsa imkan da vardır' diyenleriz. İman varsa her engelin aşılacağına inananlarız. Akıl varsa, bilgi varsa çözüm bulunacağını bilenleriz. Yön ve hedefin tayini hamasetten uzak değerlendirmelerin konusu kılınmalı, tarihte birçok defa başarıldığı gibi tekrar Türkçe bir dünya kurmanın eşiğinde olduğumuz bilinmelidir. Bunun adı 'Türk ve Türkiye Yüzyılıdır' ve tarih ırmağı bu yatağa doğru akmaktadır" açıklamasında bulundu.

'TARİHİ BİR SORUMLULUK'

'Terörsüz Türkiye' hedefine verilen önemi anlatan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye', gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur. 21'inci yüzyılın 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' olabilmesinin en temel şartı elbette ki kendi içimizde bir ve bütün olmayı başarmaktır. Bunun için ortaya koyduğumuz öncelikli hedef de 'Terörsüz Türkiye'dir. 'Terörsüz Türkiye', öngörülemezlik, güvensizlik ve belirsizlikle malul ve çöl metaforu ile tanımlayabileceğimiz dünya durumunda, tarihsel tecrübeye, atalarının sesine kulak vererek yönünü tayin etmek isteyen Türk milletinin kardeşlik projesidir. 'Terörsüz Türkiye', emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeneği bozmak, bölgede vekil güçler üzerinden yürütülen istikrarsızlaştırma sürecini sona erdirmek ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır" diye konuştu.