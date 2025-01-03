Bahçeli, Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde arabasıyla Ankara sokaklarını dolaştı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli, Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde arabasıyla Ankara sokaklarını dolaştı

Bahçeli, Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde arabasıyla Ankara sokaklarını dolaştı

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' isimli şarkısını klasik otomobilinde çalarak hayatını kaybeden sanatçıyı andı.

03.01.2025 16:27
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Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, dün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan ünlü sanatçı, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bahçeli, Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde arabasıyla Ankara sokaklarını dolaştı

FERDİ TAYFUR ŞARKISI EŞLİĞİNDE ANKARA'DA ARABASIYLA DOLAŞTI

Klasik otomobil tutkusu ve Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı ile bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından 06 TCD 009 plakalı klasik otomobilinin direksiyonuna geçip, trafiğe çıktı. Bahçeli, trafikte seyir halindeyken Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' şarkısını dinledi. Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde şehirde gezerken çekilen video, MHP tarafından paylaşıldı.

Bahçeli, Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde arabasıyla Ankara sokaklarını dolaştı

NAZAR BONCUKLU MUSKA DİKKATLERİ ÇEKTİ

Videoda; Bahçeli'nin parmağındaki yüzük, tespih ile otomobilin dikiz aynasında asılı nazar boncuklu muska görüldü. Böylelikle Bahçeli, hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için bugün de duygulu bir mesaj yayınlamış oldu.

Bahçeli, Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde arabasıyla Ankara sokaklarını dolaştı

"BİR PARÇAMI ALIP GÖTÜRDÜ" DEMİŞTİ

Bahçeli, dün akşam saatlerinde vefat eden Ferdi Tayfur için "Bir parçamı alıp götürdü" diyerek üzüntüsü dile getirmişti. Bahçeli, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: 'Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun.'

Bahçeli, Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde arabasıyla Ankara sokaklarını dolaştı
Kaynak: ANKA

Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur, Kültür Sanat, Politika, Otomobil, 3-sayfa, Magazin, Ankara, Yaşam, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli, Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde arabasıyla Ankara sokaklarını dolaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender seker:
    sen öldüğünde de ben dolaş cam Bahçeli 18 9 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    MHP nin yüzkarası ! 8 11 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Yıllardır aynı video dolaşıma sokuluyor. ... Adam nadıl araba kullansın. Meleke kalmamış. 7 4 Yanıtla
  • mrtymn null:
    İbrahim Tatlıses namert olayım ı aç. 5 4 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    boş işler peşinde devam 6 2 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    eski haber bu yavşak admin 2 0 Yanıtla
  • Osman Özçelik:
    DEM partisine gidiyordur şaşkını yıllar dır milliyet ciyiz diye oyları topladı şimdi yerini belletti 1 0 Yanıtla
  • Remzi Özdemir:
    Bari şoför verin buna 0 0 Yanıtla
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