Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Erken seçim yoktur, 'hemen seçim' yoktur, 'haydi seçim' yoktur, 'derhal seçim' yoktur, bu tavizsiz karar ve irade beyanına sevsen de sevmesen de alışman, bununla da kalmayıp riayet etmen tavsiyemdir." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugünkü şartlarda dünya nüfusunun yüzde 20'sinin açlıkla ve yetersiz beslenmeyle yüz yüze olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisinde yeni bir hikayeye, milli ve manevi değerlere odaklanmış yeni bir zihniyet devrimine ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Hem büyümeyi hem gelişmeyi hem de kalkınmayı sağlamak zorundayız. Önümüze dikilen bentleri birlikte aşmalıyız." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin yapısal zaafları olduğuna dikkati çeken Bahçeli, bu zaafların çözümsüz olmadığını vurguladı.

Fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrarın sağlanacağını ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dayanışma ve yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, ekonomideki devrevi sorunları siyasal ve toplumsal krize tahvil etmek isteyen, bunun üzerinden sokakları karıştırmayı amaçlayan odaklara milletimiz prim vermeyecektir. İnsanımızın omzuna çöken ağırlığın, yüklendiği külfetin samimiyetle farkındayız ve onları anlıyoruz. Fakat ekonomik dengelenme ve normalleşmenin günbegün hayata geçtiğinin de görülmesini diliyoruz. Fırsatçıların, karaborsacıların, yangından parsa toplama telaşında olan ahlaksızların inanıyorum ki hevesleri kursaklarında kalacaktır. Vatandaşlarımızın ekonomik sorunlarından istifade ederek servetlerine servet katmanın peşinde olan izansızlarla kıran kırana bir mücadelenin yapılması gerektiğine inanıyor, ezcümle bunu ümit ediyoruz."

Temelsiz fiyat artışlarının frenlenmesi, hayat pahalılığının düşürülmesi konusunda herkesin yapacağı fedakarlıklar olduğunu belirten Bahçeli, "Enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın, şirketlerimizin, kurumlarımızın toplumsal rahatlama adına, temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır." görüşünü paylaştı.

"Unutmayınız ki bir defa satan her zaman satar"

Dedem Korkut'un "Hırsız içeride olunca kapı kilit tutmaz oğul, halkın içinde bozgunculuk yapan haindir oğul" nasihatini anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Düne kadar AK Parti'nin saflarında yer alıp uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan bir çıkarcı ve sayıyla un almaktan bahseden şaşkın zihniyet, bizim kayyum gibi iktidarın başında durduğumuzu, krizlerin de ortağı olduğumuzu ifade etmiş. Bu dönme dolabın, bu devşirme siyasetçinin kimlere taşeronluk, kimlere hizmetkarlık yaptığını bilen biliyor, bilmeyen de yalnızca ilişki ağlarına ve efendilerine bakarak görüyor. Biz kayyum değiliz, Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. İradesi pazara çıkmış, geçmişinde pek çok karanlık nokta bulunan, Truva atı gibi ortalıkta dolaşan hiç kimsenin Türkiye'nin kuyusunu kazmasına da göz yummayacağız.

Unutmayınız ki bir defa satan her zaman satar. Kendi arkadaşlarına ve partisine ihanet eden, fırsatını bulursa milletine ihanet etmekten de kaçınmaz. Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir. Ancak evimizin camına iki de bir taş atanın da alnını karışlamak, haddini bildirmek ana vazifemizdir. Bu şahsa sesleniyorum: Kayyumu falan geç, partine doldurduğun askeri ve siyasi casuslarla birlikte geçmişte yönettiğin bakanlıkları hangi örgütlere peşkeş çektiğini, adamsan açıkla."

"Zillet ittifakı Türkiye'nin ekonomik mahvoluşu üzerinden siyasi ikbal ve rant elde etmek için bütün imkanlarıyla faaliyettedir" ifadesini kullanan Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, son günlerde sosyal medya hesabından video yayımladığını hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun, paylaşımında, geceleri ardında bırakacağı mirası düşündüğünü ifade ettiğini aktaran Bahçeli, "Anlaşılan başka işi gücü kalmamış. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zahmete girme, kısaca ben sana söyleyeyim: CHP'nin başına bir kaset komplosuyla ve paraşütle iner gibi gelmen, terör örgütü YPG'yi kendi vatanını koruyan örgüt olarak görmen, terörle mücadeleye 'hayır' demen, terörizme gülücükler saçman, 'ne işimiz var Suriye'de, Libya'da, Irak'ta' sözlerin, HDP'yi meşru sayman, terörist Demirtaş'ı övmen, milli meselelerde Türkiye'nin karşısına geçmen, İstiklal Marşı'nı okuyamaman, istiklalimize kara çalman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ihanet etmen, CHP'yi kaynağından koparman, HDP-PKK ile ittifak kurman, yabancı büyükelçilerden aman dilemen, emperyalizme kurşun asker olman, senin lekeli mirasın olarak anılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Gayrimilli arıyorsa çevresine baksın, gitsin de teröristlerin yüzüne söylesin"

Kılıçdaroğlu'nun "gayrimilli" açıklamasını eleştiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'na ve oy veren vatandaşlarımıza utanmadan 'gayrimilli' diyen Kılıçdaroğlu, ne milletin, ne milliyetin, ne de milliyetçiliğin derin manasını bilmeyen, bilse de bu değerlerle gece-gündüz gibi ayrı olan siyaset yozlaşması, zillet temsilcisidir. Gayrimilli arıyorsa çevresine baksın, gitsin de teröristlerin yüzüne söylesin. Kılıçdaroğlu şahsıma seslenerek, 'yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa erken seçimin kapısını aç' demiş. Sayın Kılıçdaroğlu, benim millet ve vatan sevgimin fitresini versem sana ve yedi sülalene yüz yıl yeter. Erken seçim yoktur, 'hemen seçim' yoktur, 'haydi seçim' yoktur, 'derhal seçim' yoktur; bu tavizsiz karar ve irade beyanına sevsen de sevmesen de alışman, bununla da kalmayıp riayet etmen tavsiyemdir."

Millet İttifakı'na "sokaklarda gelecek aramayın" çağrısında bulunan Bahçeli, "Sokak sokak gezip halka nifak aşılamayın. Hesabını veremeyeceğiniz, altından kalkamayacağınız, bedeline katlanamayacağınız müptezelliklere, skandal yanlışlara tevessül etmeyin. Türkiye sokakta bulunmadı, sokakta kurulmadı, size de inşallah bırakılmayacaktır. Kaosa yatırım yapanlar, krize oynayanlar, iç barış ve huzur ortamımızı sakat bırakmak için provokasyon nöbetine girenler milletin sağduyusunu yanlışa yormasınlar. Akıllarını başlarına devşirsinler." dedi.

"Geleceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir"

Ekonomik sorunları yeni yönetim sistemine bağlayanların samimiyetsiz olduğunu vurgulayan Bahçeli, Türkiye'de siyasi istikrarın tam ve hakim olduğunu, parlamenter sistemin geçerli olması halinde Türkiye'nin öngörülemez bir ülke olacağını, risk ve belirsizliklerin içinde sürekli bocalayacağını söyledi.

"Bilinmelidir ki, geleceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir" değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, geleceğin mimarının da Cumhur İttifakı olduğunu belirtti.

Bahçeli, MHP'nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne "evet" oyu kullanacağını aktardı.

Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası gazetecilerin, Ankara'da Alparslan Türkeş'i anma etkinliğinde çıkan arbedeyle ilgili sorusu üzerine, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak konunun üzerinde duruyoruz. Elde ettiğimiz ön bilgiler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır. Her gün de takip edeceğiz." yanıtını verdi.

(Bitti)