Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı\'nda konuştu: (2)

Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, "Bu trajik olayın iç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması, üzerindeki sis perdesinin aralanması, bölgesel barış ve huzur adına zorunluluktur." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesinin, helikopterde bulunan herkesin yaşamını kaybetmesi ile küresel ve bölgesel tedirginliğin üst bir seviyeye tırmanmasına yol açtığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi ile kazada hayatını kaybeden diğer devlet ve siyaset insanlarına Allah'tan rahmet, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileyen Bahçeli, "İlk açıklamalardan anlaşılan İran Cumhurbaşkanını taşıyan helikopterin zorlu hava koşullarının hakim olduğu dağlık arazide kaza yaptığı yönündedir. Hakikaten kaza mıdır, sabotaj mıdır bilemem; fakat bu trajik olayın iç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması, üzerindeki sis perdesinin aralanması, bölgesel barış ve huzur adına zorunluluktur." diye konuştu.

İsrail'in kazadaki iddia edilen rolü ile ABD'nin nerede durduğunun mutlaka berraklaşmasını isteyen Bahçeli, son zamanlardaki gelişmelerin etkisinin, diyalog ve işbirliği zemininin genişlemesinin, kaza süsü verilerek kesintiye uğramasının amaçlanıp amaçlanmadığının belli olması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, "Bugün İran'ın başına gelen felaketin, Allah korusun ama, Türkiye'de de yaşanabileceğini düşünmek bir vehim değil, suyu uyutup kendisini ayık tutan mihrakların gerçek niyetlerini az çok yorumlamış olmamızın sonucudur. Her anlamda, her seviyede dikkat, temkin, tedbir, güvenlik önlemi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı derhal inisiyatif üstlenmelidir. Uluslararası nitelikli bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli, bu zor günlerde Türkiye'nin İran'ın yanında olduğuna; kazanın duyulduğu ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle Akıncı İHA'lar ile arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğine işaret ederek, "Nitekim komşu komşunun külüne muhtaçtır. İran'ın sabır, sükunet, birlik, beraberlik, dayanışma ve sağduyuyla bu çetin süreci atlatacağına inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Yurt dışına kaçan FETÖ'cülerden bazılarının "Onların Reisi'ni aldın, diğerlerinin Reisi'ni de bir an önce yanına al Allah'ım" şeklindeki ifadelerini aktaran Bahçeli, "Bu sözleri, hatırıma şu sözü getirmiştir; İtlerin duası kabul olsaydı gökten yağan sadece kemik olurdu. Her hain korkaktır ve ruhen ölüdür. Fakat bu ölü ruhlar için söylenecek cümle, ateşiniz bol olsun demektir." sözlerini sarf etti.

"HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır"

MHP lideri Bahçeli, oluşturulmak istenen terör ve korku atmosferinin ahlaki sezgilerini ve milli seciyelerini tutsak almasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "Fecir vakti, cami avlularındaki ağaçlardan kalkan karga sürüleri gibi ortalığa dökülüp devletimizin ve milletimizin aleyhine fitne-fesat üretimi yapan mayası ve meşrebi lekeli güruhu biliyor, görüyor ve yakinen izliyoruz. 6-8 Ekim 2014 tarihinde 37 kişinin ölümüne yol açan isyan teşebbüsünün azılı faillerinin, 16 Mayıs 2024'te, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 83'üncü celsede hüküm almaları hukuk devletinin gereğidir. İşlenmiş bir suç kimsenin yanına kalmayacaktır. Bu ülkenin havasını soluyup ekmeğini yiyenler, eninde sonunda ihanetlerinin hukuki faturasına da katlanmak durumundadır." dedi.

PKK ile HDP arasındaki organik ve örgütsel bağın hukuken tescillendiğini belirten Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peki Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatma davasını niçin sürüncemede bırakmakta, kararın açıklanmasını niçin sürekli ertelemektedir? HDP bugün değilse, ne zaman kapatılacak; onun uzantısı DEM'in Türkiye'ye kastetmesinin hesabı ne zaman sorulacaktır? Bay Zühtü'nün gitmesinden sonra Anayasa Mahkemesi'nin elini tutan, önüne geçen, karar süreçlerine tıkaç olan sanıyorum kalmamıştır. O halde bu iş bitmelidir, HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır. DEM eş başkanları 'mücadeleye yükleneceğiz' diyorlar. Mahkeme kararını tanımadıklarını açıklıyorlar. Mücadeleye yüklenseniz ne yazar, kararı tanımasınız ne çıkar. Türkiye bölücülükle yüzleşecek ve hepinizin kanlı maskesi mahkeme önünde düşecektir. Bu bölücülere sesleniyorum, methiyeler düzdüğünüz ve 42 yıl ceza alan terörist Demirtaş da bir ara sizin gibi atıp tutuyor, bir diğeri de sırtlarını YPG'ye, YPJ'ye dayadıklarını söylüyordu. Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma amacında olanların hepsine sıra inşallah gelecek, onların her birisi Türkiye'nin ufkundan teker teker çekilip doğruca layık oldukları yere gönderilecektir."

"(CHP'ye) İmralı canisinin ve cezaevindeki terör mahkumlarının affını istiyor musunuz?"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, menfur ve melun emellerin sonu olmadığına dikkati çekerek, 16 yaşındaki Yasin Börü ile nice masum insanı katledenlere, sokakları savaş alanına çevirenlere ve ayaklanma çağrısı yapanlara sahip çıkanların aynı çukurda, aynı suçun tarafında olduğunu dile getirdi. Bahçeli, "Hiçten, hiçbir şey çıkmaz. Terör ve bölücülükten bir şey beklemek akıl, ahlak ve izan çıkmazıdır. Güzel söylenmiş yalanlara kanacak yoktur. Üstü başı düzgün kepazeliklere itibar edecek yoktur." diye konuştu.

Gerçek demokrasiyle düzmece demokrasi arasındaki farkı bilmeyen vatan evladı kalmadığını söyleyen Bahçeli, "CHP yönetiminin 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili mahkeme kararına siyasi demesi, haksızlık ve hukuksuzluk vurgusu yapması, normalleşme ve yumuşama ortamına aykırı görmesi rezaletin ta kendisidir." yorumunda bulundu.

Terör örgütü PKK'nın tarihçesine ilişkin bilgi veren Bahçeli, Mayıs 2007'den itibaren de KCK şeklinde yapılanan bölücü terör ihanetinin nihai hedefinin "bağımsız Kürdistan" olduğunu vurguladı. Devlet Bahçeli, şu görüşleri paylaştı:

"Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımızın değil de başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey ve yönetimine soruyorum, mertçe cevap vermelerini bekliyorum: İmralı canisinin ve cezaevindeki terör mahkumlarının affını istiyor musunuz? Vatan topraklarının bir bölümünde bağımsız Kürdistan'ın kurulmasından yana mısınız? Beraber 'demlendiklerinize' söz verdiniz mi? Hangi dış mihrakların nam ve hesabına siyasi çalışma yürütüyor, Türkiye'nin geleceğini kimlerle konuşuyor, kimin folluğunda yatıyorsunuz? 37 kişinin katiline verilen cezalar hukuksuzsa size göre hukuk nedir? Adalet nedir? Devlet nedir? Siyasi onur ve millet sevdası sizin meşrebinizde ne manaya gelmektedir?"

"Hem hazineden para yardımı alıp hem de aldığı parayı düşmana havale etmek hainlik ve şerefsizliktir"

MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin son 10 yıldır felaket üstüne felaket yaşadığını ancak Anka Kuşu gibi küllerinden yeniden doğmayı başardığını ifade ederek, "Son olarak emniyet ve yargı içine yuvalanmış FETÖ benzeri oluşumların kumpas hazırlıkları, siyasete ve demokrasiye ket vurma planı yapan köksüzlerin tuzakları deşifre edilerek alayı birden yakayı ele vermiştir. Habis urun görünen kısımları kadar görünmeyen ve kamufle halde bekleyen figüranlarının da olduğunu göz önüne alıp devlete sızma ve yerleşme ihtimalini ciddiyetle değerlendirmek lazımdır. Mesele kabın şeklini almak değil, kaba şekil vermektir. Mesele zamanın akışına kapılmak değil, istikamet çizmektir. Türkiye Cumhuriyeti işte bu kabiliyettedir, bu kudrettedir." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğunu kaydeden Bahçeli, siyasi partilerin kuruluşu, organlarının seçimi, işleyişi, faaliyetleri ve kararlarının, Anayasa'da nitelikleri belirtilen amir hükümlere aykırı olamayacağını hatırlattı. Anayasa'nın siyasi partilere ilişkin maddelerini anımsatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türk siyasetinde faal halde bulunan her partinin birincil kaynağı Türk milleti, aidiyeti de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Her parti Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir. Suç ve suçluyu övmek, ihanete ve melanete alkış tutmak siyasetin değil doğrudan doğruya hukukun konusudur. Genel merkezi Ankara'da olup, genel emri yabancı başkentlerden alan bir partinin demokrasiye, millete ve insana şerefli hizmetinden bahsedilemez. Milletin hak ve çıkarlarını gözetmeyen, devletin egemenlik ve hükümranlık iradesini savunmayan, düşmana meze olmaktan rahatsızlık duymayan, terör örgütlerinin ve küresel emperyalizmin kullanıma girmekten gocunmayan siyasi partilere demokraside yer olmamalıdır. Ülke sınırları dahilinde milli ve manevi ortak paydada buluşmak her partinin seçimlik bir hakkı değil, siyasi namus görevidir. Hem milli iradeye dayanıp hem milli iradeyi yıkmayı amaçlamak; hem hazineden para yardımı alıp hem de aldığı parayı düşmana havale etmek hainlik ve şerefsizliktir."

"Yeni anayasada yer verilmeli"

MHP lideri Bahçeli, siyasi partilerin, Anayasa ve kanunlara uygun faaliyet göstermek zorunda olduğunu dile getirerek, "Mehmetlerimize, polislerimize, korucularımıza, vatandaşlarımıza kurşun sıkan teröristleri arkalamak suçtur. Ölen teröristlere taziyeler yayımlamak suçtur. Cumhuriyet'in yeni yüzyılında, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin arifesinde siyasi ahlak temizliğinin tehiri artık imkansızdır. Konu ne kadar oy aldığımız, kaç milletvekiline sahip olduğumuz konusu değildir. Elbette konu vatandır, millettir, devlettir, istiklaldir, istikbaldir." ifadesini kullandı.

Samimiyetini ve ahlaki seviyesini siyasi ilişkilerine aynen yansıtmış, adalet ve hukuk ilkelerini ön şartsız hazmetmiş, dünyada tek ses, tek nefes olabilmeyi becermiş partilerden mürekkep bir siyaset yapısının el birliğiyle inşası ve ihyasının önlerindeki en acil gündem konusu olması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, hazırlanacak yeni anayasada bu konuya önemle yer verilmesini istedi.

Türkiye'nin geleceğini teslimiyetçiliğin değil, milletin şaşmaz irade gücünün, tartışılmaz hükmü şahsiyetinin belirleyeceğini dile getiren Bahçeli, bu hükmü şahsiyetin emanetini yüreğiyle ve cesaretiyle taşıyanların MHP ve Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

Devlet Bahçeli, Türk milletine çağrıda bulunarak, "Mehmetçiğimiz, polisimiz, yurt içinde ve dışında olmak üzere teröristleri etkisiz hale getirirken, milli irade olarak sizler Meclis'te milli iradeye aykırı teröristi etkisizleştirmek mecburiyetindesiniz. Onun için meclis görevini yapmalı, dokunulmazlıklar kaldırılmalı, gereken ceza verilmelidir." diye konuştu.

