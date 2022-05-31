Bahçeli'nin sözleri partilileri heyecanlandırdı: Vur Mehmet'im vur - Son Dakika
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Bahçeli'nin sözleri partilileri heyecanlandırdı: Vur Mehmet'im vur

31.05.2022 11:22

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonla ilgili sözleri, salonu ayağa kaldırdı. Ezici operasyonun artık zorunluluk olduğunu belirten Bahçeli, "Vur Mehmet'im vur" sözleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne desteğini gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı olası harekata ilişkin konuşan Bahçeli, "Vur Mehmet'im vur" sözleriyle TSK'ye desteğini dile getirdi. Bu sırada salondaki MHP'li vekillerin ayağa kalkarak Bahçeli'yi alkışladıkları görüldü. Salonda büyük coşku yaşandı.

"YENİ HAREKAT ZORUNLU HALE GELMİŞTİR"

Bahçeli, "Türkiye terörle mücadelede altın dönemi yaşamaktadır. Biz bu melanetin üstesinden geleceğiz, terörün belini kıracağız. Son aylarda Ayn el Arab ve Tel Rıfat'tan atılan havan topları sözde müttefiklerimizce verilmiştir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı bölgelerine saldırılarda artış gözlenmektedir. Bu kapsamda yeni bir harekat zorunlu hale gelmiştir" dedi.

"VERİLEN SÖZLERE UYULMADI"

Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara dikkat çeken Bahçeli, "Ankara Mutabakatı'na göre PKK/ YPG Türkiye sınırından 30 km güneye çekilecekti. ABD Sözcülerinin son günlerde Türkiye'yi Ankara Mutabakatı'na uymaya davet etmesi şizofreniz bir bağlantıdır. Bu mutabakatlara kimin uymadığı, kimin hainleri beslediği ve silahlandırdığı ortadadır. Teröristler o bölgelerden ne çekilmiş, ne de çekilmeye teşebbüs etmişlerdir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE VE IRAK'IN TOPRAĞINDA GÖZÜ YOKTUR"

Bahçeli, "Bu aldatmanın sonuna gelindi. Rusya ile Bahar Kalkanı Harekatı sonrası yapılan anlaşmaya göre, M4 karayolunun kuzeyi ve güneyinde 6 km güvenlik koridoru tesis edilecekti. Bu konuda da tatmin edici bir gelişme olmamıştır. Tehdit nereden doğuyorsa, teröristler saldırıları nereden ikmal ediyorsa oralar meşru hedeftir. Tel Rifat ve Münbiç özgürleştirilmelidir. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın toprağında gözü yoktur. Bu ülkelerin huzur ve güvenliğini sağlamak için müdahil olması kaçınılmazdır. MHP askeri harekatı desteklemektedir. Teröristler her neredeyse bulunup cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.

"MİÇOTAKİS VANDAL DEDESİNDEN DERS ALMAMIŞTIR"

Yunanistan'la devam eden 12 ada gerginliğine de değinen Bahçeli, şunları söyledi: "Akdeniz ve Ege'de gerilimi tırmandıran Yunanistan ateşle oynamaktadır. ABD'nin Yunanistan'da kurduğu 9 askeri üs milli kimliğimize tehdittir. Miçotakis, vandal dedelerinden ders almamıştır. Anlaşılan denizin dibini canı tekrar çekmektedir.

"12 ADA KONUSU KAPANMAMIŞ YARAMIZDIR"

12 ada konusu henüz kapanmamış yaramızdır ve 12 ada Türkiye'den ayak oyunlarıyla gasp edilmiştir. Bu adaları Çanakkale Boğazıyla İstanbul'un güvenliğinden ayrı düşünmek imkansızdır. Bugünkü şartlarda Türkiye'ye 12 ada üzerinden silah gösterilmektedir. Adalar meselesi Türkiye ile Yunanistan arasında çözülmeyi bekleyen en ciddi sorunlardan birisidir. Bu soruna stratejik de baksak bize göre sonuç değişmeyecektir. Çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmelidir. Ya seve seve ya da zorlaya zorlaya adalet yerini bulacaktır. Biz 13 adayı unutmadık unutmayacağız, bir gün nasılsa asıl sahibine geçeceği günleri de mutlaka göreceğiz.

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