Bahçeli, Özgür Özel'in konuşmasını değerlendirdi - Son Dakika
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Bahçeli, Özgür Özel'in konuşmasını değerlendirdi

25.07.2023 19:11

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirerek, 'Bir kongre konuşması havasındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim.' ifadesini kullandı. Bahçeli, Meclis'te olağanüstü toplanan Genel Kurul sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Olağanüstü toplantının TBMM'de kabul görmediğini belirten Bahçeli, '1 Ekim'de açılacak olan Meclis'e kadar, siyasi partilerin kendi faaliyetleri olacaktır. Onun için yararlı olduğu kanaatindeyim.' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirerek, "Bir kongre konuşması havasındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim." ifadesini kullandı.

BAHÇELİ, GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te olağanüstü toplanan Genel Kurul sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Olağanüstü toplantının TBMM'de kabul görmediğini belirten Bahçeli, "1 Ekim'de açılacak olan Meclis'e kadar, siyasi partilerin kendi faaliyetleri olacaktır. Onun için yararlı olduğu kanaatindeyim." dedi.

Bahçeli, Özgür Özel'in konuşmasını değerlendirdi

"ÖZGÜR BEY'İN KONUŞMASI KONGRE HAVASINDAYDI"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in konuşmasını da değerlendiren Bahçeli, şunları söyledi: "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda bir kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle oldu.

"SINIF ARKADAŞIM DEVAM ETMEZSE, EKREM'E KARŞI ÖZGÜR DERİM"

O bakımdan kendi kendime sordum; Cumhuriyet Halk Partisi'nde sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

14 ve 28 Mayıs seçimlerin ardından CHP'de "değişim" tartışmaları başladı. Bu değişim rüzgarlarına önderlik eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde CHP'nin bazı isimleriyle Zoom toplantısı yaptığı görüntüler sızdırıldı. Bu toplantıları normal bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici uygulamalar var." dedi. Diğer yandan Özgür Özel de CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu söylemişti.

AYNI OKULDAN MEZUN OLDULAR

Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2010 yılında yaptığı bir açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun okul arkadaşı olduğunu belirterek, "Başarılı bir öğrenciydi, başarılı bir bürokrat oldu. Şimdi de başarılı bir siyasetçi olmasını bekliyoruz" demişti.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

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