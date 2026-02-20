Bakan Bak: Birileri gibi deprem turisti değiliz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bak: Birileri gibi deprem turisti değiliz

Bakan Bak: Birileri gibi deprem turisti değiliz
20.02.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Birileri gibi deprem turisti değiliz. Depremden depreme gelip işte biz şunu yapacağız, şunu yapacağız demedik.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Birileri gibi deprem turisti değiliz. Depremden depreme gelip işte biz şunu yapacağız, şunu yapacağız demedik. Sözümüzü yerine getirdik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Ev Sahibi Türkiye' programı kapsamında Diyarbakır'a geldi. Bakan Osman Aşkın Bak, Valiliği ve ardından AK Parti İl Teşkilatı'nın ziyaret etti. Bakan Bak'a AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Sait Yaz, Mehmet Galip Ensarioğlu ve Suna Kepolu Ataman ile İl Başkanı Ömer İler eşlik etti.

'455 BİNİ AŞKIN AFET KONUTUMUZUN HAK SAHİBİNE, AİLELERİMİZE TESLİM ETTİK'

Partisinin il başkanlığında konuşan Bakan Bak, şunları söyledi:

"Ramazan-ı Şerif'te de bütün teşkilatlarımızla vatandaşlarımızın evlerinde olacağız. Gönüllerini kazanmak için çalışacağız. Şimdi özellikle de hepimizi derinden üzen, bütün ülkeyi sarsan asrın felaketinin 3'üncü yılını geride bıraktık. Depremin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen çok şükür devletimizin dirayeti ve kudreti, milletimizin feraseti ile yaralarımızı hızla sarıyoruz, sarmaya devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Allah'a şükürler olsun ki önemli bir yol kat ettik ve binlerce ailemizi yeni evlerine kavuşturduk. İnşaat çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamlamış olmanın mutluluğunu siz değerli yol ve dava arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Bugüne kadar 433 bin 667'si konut 21 bin 690'ı işyeri olmak üzere toplam 455 bin 357 yapıyı tamamladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 455 bini aşkın afet konutumuzu hak sahibine, ailelerimize teslim ettik. Gerçekten asrın inşasını ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider ve Türk milleti gibi bir millet başarabilirdi. Bu kadar konutu nasıl inşa ettiniz? Bu kadar kısa sürede bu işi nasıl başardınız? diye bize soruyorlar. Devletimiz, milletimizle beraber bir asrın inşasını gerçekleştirdi."

'SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK'

Diyarbakır'da deprem konusunda önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Diyarbakır, Türkiye ve dünyada çok müstesna bir konuma sahip kültürlerin ve medeniyetlerin buluştuğu bir buluşma noktasıdır. Binlerce yıllık bu kadim mirasa layıkıyla hizmet edebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Depremden etkilenen tüm illerimizde olduğu gibi Diyarbakır'da da önemli yatırımlara imza attık. Diyarbakır genelinde ağır ve orta hasarlı 7 bin 653 binadan 6 bin 888'in yıkımını gerçekleştirdik. Yerlerine çok daha güçlü, depreme dayanıklı, modern ve konforlu TOKİ konutları inşa ediyoruz. Asrın İnşası kapsamında bugüne kadar ilçelerde 2 bin 861, merkezde 13 bin 190 olmak üzere toplam 16 bin 51 konut inşa edildi. Ayrıca geçimini ticaretle ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlarımızı da geri planda bırakmadık. Bin 274 ticarethane ve 578 ahır yapımına devam ediyoruz. Bunların yanında 7 okul, 7 cami, 3 sosyal tesis ve 1 meydan parkını sizlerin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Oğlaklı, Çermik, Hazro, Çüngüş, Dicle, Hani, Kocaköy, Bismil, Lice, Ergani, Kulp, Silvan ve Çınar'da depremin açtığı yaraları hızla sarıyoruz. Diyarbakır'ın merkezinde ve kırsal bölgelerinde 11 bin 435 konutumuzun kurasını çektik. 8 bin 945 konutumuzun dağıtımını gerçekleştirdik. Çok şükür 6 bin 419 ailemizde hak sahibi olarak TOKİ konutlarına yerleşti. Bu vesileyle Diyarbakırlı hemşerilerimize yeni yuvaları hayırlı uğurlu olsun. Birileri gibi deprem turisti değiliz. Sözümüzü yerine getirdik. Depremden depreme gelip işte biz şunu yapacağız, şunu yapacağız demedik. Sözümüzü yerine getirdik."

'DİCLE'NİN FIRAT'IN EVLATLARI BU ÜLKENİN UMUDU VE İSTİKBALİDİR'

Diyarbakır'da spor anlamında çeşitli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Bakan Bak, "İlçelerimize yüzme havuzları, spor salonları ve başkanımızın da ifade ettiği gibi 3 bin kişilik bir öğrenci yurdunu Diyarbakır'ımıza kazandıracağız. Yine söz verdiğimiz gibi Diyarbakırspor'un çim sahasını yeniledik. Şu anda Türkiye'nin en modern hibrit çim sahasına sahip. Maçı izlediğiniz zaman da zaten görüyorsunuz. Sporda atılım gösteren bir Diyarbakır var. Diyarbakır'daki bu tesisleri yapmaya, Diyarbakır'ın gençleri için bu eserleri meydana getirmeye devam edeceğiz. Yine lisanslı sporcu sayısında artış ortadadır. 2002 yılında 3 bin 370 lisanslı sporcu varken bugün 362 bin sayısına ulaşılmış. Kulüp sayısı 44'ten 311'e çıkmış, 6 kat artmış. Yine yüzme bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde de 151 bin 555 vatandaşımıza yüzme öğretilmiş. Sportif yönetim taraması projesiyle 16 bin 929 öğrencimizin tarama ve test ölçümleri yapılmış. Dolayısıyla Diyarbakır'ın da yeni şampiyonların, yeni sporcuların çıkması için çaba gösteriyoruz. Yatak kapasitemizi 2 bin 266'dan 8 bin 851'e çıkardık, 3 bini de ilave edersek bu rakam yaklaşık 12 bine ulaşacak. Dolayısıyla Dicle'nin Fırat'ın evlatları bu ülkenin umudu ve istikbalidir. Dolayısıyla Diyarbakır'ı saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. 'Terörsüz Türkiye' süreci içerisinde de bütün Türkiye'yi kucaklıyoruz. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Yerel Yönetim, Politika, Gençlik, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bak: Birileri gibi deprem turisti değiliz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Kadıköy’de gecenin özeti Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti Kadıköy'de gecenin özeti! Fenerbahçe taraftarı tribünleri 70. dakikada terk etti
Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi Samsunspor taraftarı deplasmanı iç sahaya çevirdi
Tedesco’dan maç sonu olay itiraf Tedesco'dan maç sonu olay itiraf
Vitor Pereira’dan ’’Bir gün Fenerbahçe’de görev almak ister misiniz“ sorusuna cevap Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna cevap
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
-40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar -40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar
Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar açtı Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar açtı
Avrupa’da gecenin sürprizi 8 milyon Euro’luk rakibini yenemediler Avrupa'da gecenin sürprizi! 8 milyon Euro'luk rakibini yenemediler
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti

19:46
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
16:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
16:11
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
16:01
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 20:40:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Bakan Bak: Birileri gibi deprem turisti değiliz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.